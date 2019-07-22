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 Суспільство
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 "Укрлендфармінг" розвиває дитячий спорт на селі - в Полтавській області відкрито секцію карате

Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка активно долучається до розвитку й підтримки занять спортом дітьми та юнацтвом в селах України.

Допомога в організації дозвілля дітей у селах надається на території 22 областей, де розташовані потужності холдингу. До реалізованих проектів з юнацькими волейбольними командами, з проведення турнірів з кількох видів спорту для різних вікових категорій долучився також і проект зі створення дитячих спортивних секцій.

У селі Красна Лука Гадяцького району Полтавської області на прохання сільського голови директором підприємства ТОВ "Агро-Край" з групи компаній "Укрлендфармінг" Олександром Колодяжним та співробітником "Агро-Краю" й одночасно тренером з кіокушинкай Анатолієм Рукавковим створено дитячу секцію карате. Двадцять п’ять хлопчиків і дівчаток з 6 до 16 років чотири рази на тиждень відвідують заняття. Анатолій Рукавков має чорний пояс з кіокушинкай карате, за його плечима тридцятирічний тренерський стаж. Зі слів Анатолія, дитяча група у нього навчається вперше. "Взагалі тренерство – це моє життя, – поділився він. – Де б я не працював, я завжди навчаю карате. Маю серед своїх вихованців 2 чемпіони Європи та кілька чемпіонів України. Мій основний принцип – передавати знання й робити це безкорисно та з любов’ю".

На минулому тижні 17 діток з тренером Анатолієм Рукавковим їздили до міста Маріуполь, щоб отримати розряди від Міжнародної організації кіокушинкай карате. "За рішенням кваліфікаційної комісії завдяки рівню своєї підготовки наші юні каратеки перескочили 9-кю розряд (помаранчевий пояс) й відразу отримали 8-кю розряд (синій пояс), – з гордістю зазначив директор ТОВ "Агро-Край" Олександр Колодяжний. – На утримання секції та організацію поїздки групи до Маріуполя наше підприємство виділило понад 80 тисяч гривень. Ми плануємо й надалі відкривати схожі спортивні секції в тих селах, де працюємо".

Укрлендфармінг розвиває дитячий спорт на селі - в Полтавській області відкрито секцію карате 01

Підприємства агрохолдингу "Укрлендфармінг" у більш ніж 600 населених пунктах України комплексно дбають про розвиток і виховання підростаючого покоління. Потреби дітей та юнацтва в соціальній роботі "Укрлендфармінгу" завжди є одними з пріоритетних. Група компаній приділяє увагу не тільки стану приміщень дитсадків та шкіл, робить ремонт, закуповує обладнання в класи та загалом дбає про належний рівень матеріально-технічного забезпечення освітніх процесів. Агрохолдинг опікується також і організацією дозвіллєвої діяльності дітей: заняттями спортом, мистецтвом, проведенням екскурсій тощо. Організоване дозвілля сприяє всебічному розвитку особистості, діти відновлюють свої сили, здатність до праці, навчання. "Укрлендфармінг" послідовно відроджує традицію спланованого дитячого дозвілля.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138951
 
 
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На плаву только секции мордобоя. Все остальные в жопе.
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Закрывайте! Ведь это наследие барыги и вора Порошенко! Открывайте фотостудии штепы и комик залы 95 квартала!
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Когда этот спонсор собирается расcчитываться с вкладчиками по разворованным им двух банков Финансовая Инициатива и VAB?
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С какими такими вкладчиками? У моего отца сердце не выдержало - умер. Ну а теперь вот этот гондон растит "титушек" для своего ********** под видом благотворительности.
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шить крестиком нынче не в моде...
А титушки востребованы, как никогда!
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