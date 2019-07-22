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Все про:Богуслаєв (12) вибори (4297) Запорізька область (391) Слуга народу (137)

 Кандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва

За результатами опрацювання 79,45% протоколів, народний депутат чотирьох скликань і власник підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв поступається на 77-му виборчому окрузі в Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту ЦВК.

Так, Штепа набирає 43,64% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,26%.

Відомо, що 29-річний Штепа підробляє весільним фотографом і бере за годину роботи щонайменше 1300 грн.

"Весільний фотограф Сергій Штепа. Сам пише про себе:

"Я люблю фотографувати яскраві, щасливі пари і теплі емоції. Допомагаю формувати план весільного дня і прогулянки, обов'язково даю рекомендації щодо вибору банкетного залу, декоратора, візажиста. Я намагаюся робити так, щоб кожне весілля моїх клієнтів залишилося в пам'яті в мене самого!

Володію мовами: англійська, російська, українська".

"Сергій Штепа, кандидат від "Слуги народу" переміг у 77 мажоритарному окрузі, це Запоріжжя. Набрав 42,8 відсотка голосів. Його найближчий конкурент - власник легендарного підприємства "Мотор Січ", один з найбагатших людей України В'ячеслав Богуслаєв, "підгодовував" цей округ навіть не роками - десятиліттями!" - зазначає журналістка Ірина Ромалійська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138949
 
   
 Топ коментарі
 
вот качестнво ваших депутатов - зебилы
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Как-то быстро все забыли новость о том, что Богуслав был причастен к дерибану мотор сичи, и о финансировании сепаратизма.
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А в чем заключалось качество депутатов от партии Мародера и других директоров? Разворовывать страну, армию, людей прикрываясь громкими лозунгами?
Фотограф на деле может оказаться в 10 раз лучшим хозяйственником нежели директор-вор!
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При чем тут министр. Генпрокурор выполняет процессуальные действия и должен досконально понимать основы права.
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После назначения и.о.главой СБУ квартальского режиссера,кто бы звиздел об отсутствии у Луцика специального образования.
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Обычный мелкий предприниматель победил старого вора и схемотозника, который 4 раза проходил в Раду. Это замечательно, это обновление власти и эволюция общества!
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Верховна рада IX скликання. Монокоаліція.

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Виявляється для порохоботів краще сепар Богуслаєв, ніж представник Слуги народу. )))
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где ты увидел, что лучше? это две крайности. первый сепар-олигарх - второй тушка. вреда от тушки может быть не меньше. это просто критика выбора зелемассы. что убрали Богуслаева (не ожидал, если честно, и был приятно удивлён) - это хорошо. а вот, что выбрали слугу нарида, который легко прокнопкодавит за федерализацию (бо без мозгов) - это хреновато.
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"Слугу нарида, который легко кнопкодавит за федерализацию". Откуда ты это взял, порохобот? Ни один представитель этой партии еще не был в парламенте, а тем более, этот человек. Вот кнопкодава-экс регионала от БПП легко можно таким представить. Или ты не читал предыдущую новость о том, что депутатом от БПП был венгерский сепаратист?!
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Жду когда обявят - уборщица публичного туалета от Слуг народа (и она действительно слуга слуг, ибо скрепное ЗЕдерьмо убирает) будет победительницей по мажоритарке. И еще вам не хватает кухарки - порулить государством.
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А всё значительно прозаичней, людей уже просто достали эти старые рожи. Вся беда в том ,что ЭТИ новые рож лица очень скоро станут такими же, пример тому эксголожопый казак гаврилюк.
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квалификованые,компетентные кадры с Слуги Урода, страшно подумать что эти шаурмоеды и фотографы сделают с страны за 5 лет
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Сможет в Офисе открыть ЗЕпорноСтудию для нарота
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фотограф (модєльйєр, дізайнєр, кутюрьйє...) - то всьо прохвєсія для сєксуально дізорійєнтірованих
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Через пять лет будет успешным олигархом.
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Этот Богуслаев - известная сволочь. Пусть уж лучше фотограф.
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У нас по округу кроме богуслаева и штепы был в кандидатах и человек из совета ветеранов АТО, но ведь фотограф же лучше, чем какой-то боевой ветеран?
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А что, фотограф не гражданин? Имеет право, как и все.
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Хтось пам'ятає такого скромного офіціанта і бармена на ім'я Семен Юфа? До речі, провайдерська компанія Lucky Net колись належала йому. А техдиректором у нього, точніше на нього працював екс-генерал кгб Ігор Грамм.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва
 
 
 
 
 
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