 "Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко

"Хоча підкуп виборців було зафіксовано більш ніж у 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в десяти. У цих округах наразі збирається матеріал для звернень до окружної комісії, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами про визнання результатів на окремих ділянках недійсними або невизнання результатів в окрузі", - повідомив керівник виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, за його словами, на 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, унаслідок чого отримано 3000 недійсних бюлетенів.
У 64-му окрузі Житомирської області
Також проблемними є 146-й і 137-й округи, за останнім також готуються матеріали для оскарження в суді.
У 68-му і 69-му округах Закарпатської області зафіксовано багато порушень і масовий підкуп виборців.
За словами Корнієнка, в 119-му окрузі Львівської області на 17 дільницях мав місце підкуп членів дільничних комісій, в окрузі №15 Вінницької області також є факти підкупу виборців.
"Також багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема, на одному з округів кандидат роздавав цукор", - повідомив Корнієнко.
нюхнул - нє вставляло...
"за жыддя" тут вертели по беспределу !!!
а почему рыго мразь выиграла не понятно !!!
переголосование и под надзором !!!
готовят твари переворот и третью лугандонию !!!
В них не партія, а шобла. Зібрана, як мінімум, з трьох частин: нормальні, хороші, порядні - десь третина; і по третині кар'єристів (що примазались) та ватників. Така структура сама по собі довго не протягне. Вона буде розсипатися. А там - буде видно...
Пэтюшки, выдыхайте😀
"Найбільше матеріалів незаконної агітації переддень та день голосування було поширено від імені політичних партій «Слуга Народу», «Опозиційна платформа - За життя» та «Опозиційний блок», повідомили у Комітеті виборців України з посиланням на своїх спостерігачів" - https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybory-kvu-agitatsiya/30068935.html
Как в Молдове, не успели проголосовать за закон, а конституционный суд его отменил! Ничего, ЗЕ коро сам научится так делать. Молодой еще, ЗЕЛЕНЫЙ !!!
А как недействительность бюллетеней связана с подкупом?
Подкупленные там слово из трёх букв писали?