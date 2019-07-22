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 Політика України
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 "Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко

Партія "Слуга народу" має намір оскаржити результати парламентських виборів у десяти округах, де було виявлено найбільші порушення під час голосування.

"Хоча підкуп виборців було зафіксовано більш ніж у 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в десяти. У цих округах наразі збирається матеріал для звернень до окружної комісії, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами про визнання результатів на окремих ділянках недійсними або невизнання результатів в окрузі", - повідомив керівник виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, на 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, унаслідок чого отримано 3000 недійсних бюлетенів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори до Ради відбулися належним чином, - місія КАНАДЕМ

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 01

У 64-му окрузі Житомирської області

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 02

Також проблемними є 146-й і 137-й округи, за останнім також готуються матеріали для оскарження в суді.

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 03
Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 04

У 68-му і 69-му округах Закарпатської області зафіксовано багато порушень і масовий підкуп виборців.

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 05
Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 06

За словами Корнієнка, в 119-му окрузі Львівської області на 17 дільницях мав місце підкуп членів дільничних комісій, в окрузі №15 Вінницької області також є факти підкупу виборців.

Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 07
Слуга народу планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов

"Також багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема, на одному з округів кандидат роздавав цукор", - повідомив Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138946
 
 
 Топ коментарі
 
я, п'ю - всьо мнє мало
нюхнул - нє вставляло...
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только единовластие и никаких других партий.....но ведь даже в цирке Карабаса не все было гладко
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У меня в городе на 1 месте за життя. потом шарий . это город в котором был создан батальон Азов . батальон капеланов . рота спецназначения Берда где по мобилизации желающих призваться было больше чем требовалось . вначале был шокирован пока не понял - патриоты воюют . а здесь на 100 тысячный город переселенцев около 20 т. зарегистрировано .Так вот к чему я - обнести это ОРДЛО проволокой и на хер ни кого оттуда не выпускать . пусть сами себя суки сожрут там . а не расползаются по моей стране
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я, п'ю - всьо мнє мало
нюхнул - нє вставляло...
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Запорожье.
"за жыддя" тут вертели по беспределу !!! "Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 9774
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кого не спроси ,все голосовали за С Н !!!
а почему рыго мразь выиграла не понятно !!!
переголосование и под надзором !!!
готовят твари переворот и третью лугандонию !!! "Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 8515
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только единовластие и никаких других партий.....но ведь даже в цирке Карабаса не все было гладко
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перевірте 200-ий (ото номєр!) - тут подкуп подкупний!!!
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Дожимают. Наверное- дожмут, весь этот процесс, от начала и до конца- схема. Им и коалиция не понадобится.
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Андрей, данная схема - прямой путь к диктатуре. Схемя бИлят отработана по классике. Чую пора воспользоваться польским гражданством. Долбитесь нахер. Я свое отвоевал по полной...
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Так оно и будет. Реальная классика, история помнит примеры. Да, дела... Удачи. Можэ там и встретимся...
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ребя, не поспішайте.
В них не партія, а шобла. Зібрана, як мінімум, з трьох частин: нормальні, хороші, порядні - десь третина; і по третині кар'єристів (що примазались) та ватників. Така структура сама по собі довго не протягне. Вона буде розсипатися. А там - буде видно...
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у цій шоблі зав'язані інтереси 11 олігархічних груп: уявіть, як виглядатиме їхній консексус...
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Це - само собою. А я ще наполягаю на тому, що там знайдуться свої альтруїсти-ідеалісти. І навіть радикали; як ото було в самодрочі. Більше того, я навіть думаю, що СН - це та ж сама самодроч в кубі. В них навіть також виникне власна "сміттєва проблема"...
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а те кто при великом пете уехал? А тек то еще раньше уезжал в рашу ?))) ждали вас? потомучто теперь пришел зеленский))) манипулятор...
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У меня в городе на 1 месте за життя. потом шарий . это город в котором был создан батальон Азов . батальон капеланов . рота спецназначения Берда где по мобилизации желающих призваться было больше чем требовалось . вначале был шокирован пока не понял - патриоты воюют . а здесь на 100 тысячный город переселенцев около 20 т. зарегистрировано .Так вот к чему я - обнести это ОРДЛО проволокой и на хер ни кого оттуда не выпускать . пусть сами себя суки сожрут там . а не расползаются по моей стране
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Я от этом, вот тут- с начала 2015-го речь вёл. Но... не находил понимания. А сейчас... устал.
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І я про це з 15-го говорю - позакривати всі пункти переходу, забор, мінні поля, на любий вистріл в нашу сторону відповідати залпом арти. І нехай жруть там свій вуголь.
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А я с самого начала говорил, что будет монокоалиция😀.
Пэтюшки, выдыхайте😀
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короче, там де програють трохи - будуть оскаржувати. Безвідносно від того, чи були, чи ні порушення. А порушення були:
"Найбільше матеріалів незаконної агітації переддень та день голосування було поширено від імені політичних партій «Слуга Народу», «Опозиційна платформа - За життя» та «Опозиційний блок», повідомили у Комітеті виборців України з посиланням на своїх спостерігачів" - https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybory-kvu-agitatsiya/30068935.html
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Ве було підраховано за 2 місяця до виборів. Бюлетні надруковані, галочки проставлені. І тут провал. Значить хтось перемухлював.
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А оскаржувати будуть після обіцяної судової реформи - чи до? Якщо після - то нехай, а якщо до - то суди ж в нас "продажні". "Слуги" мають намір докупити десяток місць, чи як? Чи вже тепер суди їм слухняні потрібні, як і всім?
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суди першої інстанції - "слухняні", їхні. Саме тому вони будуть позиватися в суди, а не в ЦВК...
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Ну то канітєль надовго. І Богдан не врятує. Практика показала, що на таких округах суд скасовує результати і починається переголосування. Значить - мінус десять депутатів у Раді. Цікаво - від кого вони були? Може це й технологія така - замулити інші партії. Та за чутками - план в них був - 255 депутатів. Трошки не дотягнули - бісяться. Дуже не хочуть коаліцію робити.
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Я про 69-й писав. Не можуть натягти на перемогу кандидатів від СН, зараз почнуться фальсифікації. Ось вам і нова влада.
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Та нах "оскаржити" УКАЗ ОТ ЗЕ и одновременно решение конституционого суда!
Как в Молдове, не успели проголосовать за закон, а конституционный суд его отменил! Ничего, ЗЕ коро сам научится так делать. Молодой еще, ЗЕЛЕНЫЙ !!! "Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 2257
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"В частности, по его словам, на 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней"
А как недействительность бюллетеней связана с подкупом?
Подкупленные там слово из трёх букв писали?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко
 
 
 
 
 
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