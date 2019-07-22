 "Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко

"Хоча підкуп виборців було зафіксовано більш ніж у 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в десяти. У цих округах наразі збирається матеріал для звернень до окружної комісії, потім - для судових розглядів, а потім - звернень до ЦВК зі скаргами про визнання результатів на окремих ділянках недійсними або невизнання результатів в окрузі", - повідомив керівник виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, на 78-му окрузі в Запорізькій області було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, унаслідок чого отримано 3000 недійсних бюлетенів.

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У 64-му окрузі Житомирської області

Також проблемними є 146-й і 137-й округи, за останнім також готуються матеріали для оскарження в суді.





У 68-му і 69-му округах Закарпатської області зафіксовано багато порушень і масовий підкуп виборців.





За словами Корнієнка, в 119-му окрузі Львівської області на 17 дільницях мав місце підкуп членів дільничних комісій, в окрузі №15 Вінницької області також є факти підкупу виборців.





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"Також багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема, на одному з округів кандидат роздавав цукор", - повідомив Корнієнко.