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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:РНБО (533) соціальні мережі (242) Данилюк Олександр (307)

 Заборона російських соцмереж в Україні: Данилюк відреагував на інформацію про можливе зняття санкцій

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що компетентні органи мають дотримуватися санкцій щодо російських соцмереж в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

У зв'язку зі збільшенням кількості повідомлень про вірогідне скасування санкцій, застосованих щодо російських соціальних мереж на території України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України вважає за необхідне пояснити механізми застосування, скасування, внесення змін та контролю за виконанням санкційних обмежень.

1. Відповідно до Закону України "Про санкції", рішення з питань застосування, скасування або внесення змін до санкцій ухвалюються Радою національної безпеки і оборони України виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України.

2. Реалізацію та моніторинг ефективності введених у дію указами Президента санкцій, відповідно до рішень РНБО України здійснює Кабінет Міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чого ми домоглися?" - Зеленський про заборону російських соцмереж

"Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, Секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їхньої ефективності до завершення терміну їхньої дії або скасування в установленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.

Заборона російських соцмереж в Україні: Данилюк відреагував на інформацію про можливе зняття санкцій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138945
 
   
 Топ коментарі
 
Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"
,Думав до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав...😁
Дивлюсь на поїздки Президента по областях.... і «Шляк Трафляє», як кажуть на українській Галичині.
Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир.
Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь «напівпокерні» дебіли, що перебивають людей, «тикають» всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...
Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту.😁
Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо, посада Президента України - це не сцена, а відповідальність...
Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що , спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу.
Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували «культурні» інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде.
Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль «батька нації» - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите.
Зробіть ставку не на «клоунів», (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо «люстраторко» у Вас не виросло...
Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо украінці - непереможна багатотисячолітня Нація.
А отже, все буде добре і Все Буде Україна!
Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину.
Честь маю.
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они реально информацию из соцсетей черпают.
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они реально информацию из соцсетей черпают.
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Точно! Особенно разведка денем и ночью сепаратистов в ВК мониторит. Видел даже здесь в новостях про сепаров где первоисточник так и обозначался- информация из соц сетей Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций - Цензор.НЕТ 2477
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Разве соевые украинофобские гниды не кукарекали что санкции с Парашки снимут?
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Соцсети,********,сейчас важна только экономика и наказание потроха-вора,не распыляйте внимание и не ввязывайтесь в дискуссии о пустом.
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ты шо парохобот? - даешь однокласники и немедленно ))))
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статья реально ни о чем! зачем вообще такие идиотические статьи печатать?
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Це все одно що видавати закони про розвиток Карпат.
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...а это шоб зеленая вата
- меньше о коррупции спрашивала))))
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ПЕТЕрасты проснулись: сейчас начнут свои мантры какой пэдро гениальный!
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Такими статьями вони моніторять реакцію громадськості
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даешь для зебилов законтаченный вкантакт - ак то жить без него не могут))))
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контакт как то уже не часи... Но часть людей которая потеряла работу изза этого тоже проголосовала за ЗЕ.
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та не надо было того Майдана - люди бы не погибли - да?
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Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"
,Думав до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав...😁
Дивлюсь на поїздки Президента по областях.... і «Шляк Трафляє», як кажуть на українській Галичині.
Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир.
Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь «напівпокерні» дебіли, що перебивають людей, «тикають» всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...
Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту.😁
Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо, посада Президента України - це не сцена, а відповідальність...
Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що , спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу.
Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували «культурні» інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде.
Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль «батька нації» - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите.
Зробіть ставку не на «клоунів», (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо «люстраторко» у Вас не виросло...
Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо украінці - непереможна багатотисячолітня Нація.
А отже, все буде добре і Все Буде Україна!
Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину.
Честь маю.
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Ну хоть носы не откручивают и не пи..дят,как при барыге.И "наподвал" никого не бросают
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тебе так жалко подстилку шария? ничего, теперь ты жалостливый ты наш будешь платить шарию. пять лет. идиот.
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ну кто из нас чмо еще надо разобраться. я, человек имеющий бизнес, плативший налоги и выступающий за НС и НАТО или ты жалеющий шмару шария, голосовавший за вазелиновых шмарклей и теперь оплачивающий самому шарию поездки на острова.
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тормоз,не путай яйца с лёгкими.Я всегда голосовал за Юлю.И нех.. мне приписывать шмариёв разных.
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чувак, ты ж давно в теме должен быть: хто не за парашенок, тот хто?? ну вот....
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Ахаха, вот это ты прям "отбелился". Юля это же совсем другое дело...
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Заборона російських соцмереж в Україні: Данилюк відреагував на інформацію про можливе зняття санкцій - Цензор.НЕТ 3855

Так кратко и доходчиво зебилам ещё никто не об'яснял!
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Лично Ярошу - Проводник, чай принесите. Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций - Цензор.НЕТ 9213 И в сортире прилетите. Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций - Цензор.НЕТ 9213


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лахта бросает в бой лучшие силы. загадочный Джон с латиноамериканской орфографией - говномёт особо большого калибра.
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Полупровидник може только отсмоктать у соевого мародёра и сходить на}{уй.
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почему, мокшанские лапти сразу начинают мочиться прямо в штаны при одном упоминании Порошенко?
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Потому что Порошенко признан украинцами самым лучшим Президентом за время Независимости. Потому что Поршенко возродил обороноспособность страны. Потому что при Порошенко начался реальный и стабильный рост ВВП и рост авторитета Украины на международной арене. Потому что при Порошенко мы получили безвиз и Томос. Потому что Украина благодаря Порошенко уверенно уходит из под влияния кремлефашистской нечисти. Дай Бог Зеленскому сохранить достижения Порошенко и приумножить их. Теперь вся власть сосредоточена в его руках. И пенять на то что кто то мешает не получится. Зеленский пришёл к власти на волне лжи и грязи в отношении Порошенко. Чтож, Вовик теперь слово за тобой
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ааааааа!!!!!!!!!!, у них там сеансы проходят, штоли....))))
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Кричали бабушки "Урррааааа!" и в воздух чепчики бросали....Святой Пётр Рошенко, он же "Петя-брехунец", он же "Петя-свинарчук", он же "Петя-витин-брат" (медведчука). Это о хозяине той ботофермы в которой ты хрюкаешь.
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Москали мочатся от смеха и злорадства, что в самые тяжёлые годы истории нашей страны мы выбрали в президенты барыгу и торгового партнёра Путлера.
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Ты щас о Зеленском?
Хватит пороха обсасывать , его уже как месяца 2 нет.
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это Головнокомандувач парашенка, который армию восстановил?? тридцатилетними рыболовецкими сейнерами, перекрашенными под разведовательные корабли??))
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Нацбанк не дает добро... А VPN дает. И пофик ваши запреты и санкции. Пишите письма в ООН. Мелким почерком.
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Срочно снимайте! Куда же по вашему жена зелепупса будет сливать инфу о ЗСУ!
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Пользуются, кто хочет. Не о чём запрет, сначала своё надо придумать, а потом запрещать.
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Зачем тебе надо придумывать велосипед, если его уже придумали ? Есть фейсбук? Что тебе ещё надо ? Лох Зели
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Мордокнижка не контролюється ФСБ - це недолугий ресурс.
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"Верните мне вконтактик у меня там бизнес по продажам. А барыга наживается на липецкой фабрике"
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Ты, если культурно "пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот ты кто
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Пейсбук-це лайно як соцмережа,вконтакті багато цікавих груп де описується розвал та занепад мацквабада,наприклад група "русская смєрть"!
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Як буде на москальському "Я не хочу їсти сало"?
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Скоро отменят , зуб даю . Они сами не могут без них
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Конечно отменить, нормальный человек сам определяет что читать и какими соцсетями пользоваться.Запрет приносит результат только в россии.
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В Украине 73 % не нормальных , и потому надо запрещать
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А голосувати - тільки платно, не треба до голосування допускати зубожілих, бо вони ведуться на будь-які обіцянки.
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лучшая идея года ... и с тестом айзена .. на айку ... и тестом на стокгольмский синдром
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немцы уж на что культурные были, а от пропаганды рехнулись. так давай ещё и на нас её запустим. украинцы, они умные, сами разберутся где фейк?
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Чому тільки в парашці? Он і ти вже гавкаєш. "Мелочь, но приятно".
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Некоторые провайдера открыли доступ в соцсети,после чего сеть отреагирвала. Так-что данное напоминание довольно актуально.
Только ещё должно быть наказание за нарушение.
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Я все больше склоняюсь к тому, что украинский нарит получил то, что заслуживает. Дебилов, голосовавших за недомерка и слуг урода волнуют соцсети, разрешат или нет этих сраных одноглащников и вконактик((( Мать моя женщина! Да идите на хрен со своими соцсетями.
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Зося ви відкрили тайну Осі за Крейко ,а тепер відкрили секрет всім за наріт Заборона російських соцмереж в Україні: Данилюк відреагував на інформацію про можливе зняття санкцій - Цензор.НЕТ 8489
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от жи ж ліквідатори гібридкі, ну сафсєм ні паляцца нікак...
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РУССКИЙ ШПИОНАЖ. Не пользуйтесь русскими приложениями. Это инструменты спецслужб : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/07/18/118293/russkij-shpionazh--ne-polzujtes-russkimi-prilozheniyami--eto-instrumenty-spetssluzhb.shtml
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называется успокоили.

другими словами - когда отменят - тогда отменят.
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"решения по вопросам применения, отмене или внесения изменений в санкции принимаются ... исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины."

судячи з того, що в ВР пройшли ригонали та їх послідовники зі слугою урода, то таке рішеня невдовзі буде.
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Соцсети,********,сейчас важна только экономика и наказание потроха-вора,не распыляйте внимание и не ввязывайтесь в дискуссии о пустом.

Бутусик,мразь,мне повторить совсем не трудно,спам - это твоя фамилия.
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Боятся, значит уважают. А если нет, то боятся своей собственной слабости. Импотенто.
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"Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций" - поставил расширение Touch VPN и можно обходить все запреты, но я после начала войны в российские соцсети не захожу, противно.
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Это ненадолго. Данилюка все-равно скоро по люстрации уберут. Так что неважно, что он говорит и подписывает, Портнов отменит. Правда, боюсь, потом придут отменять Портнова. И это уже будет невесело.
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Так считают молодые, сначала стань пожилым, потом за них расписывался.
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В Партии "слуга Народа" есть внутрипартийный конфликт между группой Данилюка и группой Богдана. Данилюк метит в кресло Премьер-министра, но Коломойский против.
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Данилюк отказался быть премьером и желает работать в РНБО. Трепло соевое.
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За ті контакти з жовтня цього року можна буде забути. Пуйло сам всю парашу зкриває від зовнішнього світу.
От клас буде. Зразу видно буде тролів тупих. (Троль профі не відрізняється від свого, українського гаварящего ватана).
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Мариуполь выбрал партию за життя, дайте им одноклассники и они все пойдут войной на Киев
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