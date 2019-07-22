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Все про:закон (725) Зеленський (2187) Карпати (80)

 Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

Президент зобов'язав Кабінет Міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також уряд має передбачити в проєктах закону про державний бюджет України на 2020 і наступні роки витрати, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138937
 
   
 Топ коментарі
 
"Крібле, крабле, бумс!" - сказав Зеленський.
І Карпати негайно почали розвиватися. А дороги - покращуватися Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат" - Цензор.НЕТ 1635
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і хєром на роялі грає, і шаурму штрямкає, і укази підписує...
багатогранна особистість! коли тільки встигає?
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Так, а то вже втомилися, немов чоботи після багаторічної шкарпетки
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азаровщиной попахивает и махровым совком.

такие "указы" принимаются исключительно для галочки. Потом напишут десятки отчетов - и отчитались, что таки да, проведены мероприятия по улучшению и т.д.

я такое писал сам лет 15 назад при Азарове и Яныке.

махровый совок.
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А я просив, щоб наступним був указ про підвищення якості пива "Оболонь". А ще казав, що я тоже президент.
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И чо как? Сразу после указа видно развитие? Или пару дней надо подождать?
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я уже передумал мигрировать в голландию,а че там делать, если средняя зарплата 3500 евро,у нас не напрягаясь 4000 зарабатываешь
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Указ.Без всякого сомнения углубить расширение.
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Затем дать полномочия расширить углубление,и следующим указом углубить расширение.Затем под песнопения расширить углубление.Ну и ТД.
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