 Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.
Президент зобов'язав Кабінет Міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.
Також уряд має передбачити в проєктах закону про державний бюджет України на 2020 і наступні роки витрати, необхідні для реалізації цієї держпрограми.
такие "указы" принимаются исключительно для галочки. Потом напишут десятки отчетов - и отчитались, что таки да, проведены мероприятия по улучшению и т.д.
я такое писал сам лет 15 назад при Азарове и Яныке.
махровый совок.