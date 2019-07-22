 Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

Президент зобов'язав Кабінет Міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також уряд має передбачити в проєктах закону про державний бюджет України на 2020 і наступні роки витрати, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

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