 Вибори до Ради відбулися належним чином, - місія КАНАДЕМ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це зазначається в попередньому звіті місії КАНАДЕМ 2019.

"Парламентські вибори загалом відповідали міжнародним стандартам", - сказав почесний голова місії КАНАДЕМ 2019 Ллойд Аксуорті на пресконференції в Києві.

За його словами, вибори відповідали "всім вимогам, які висувають до виборів", усі виборчі процедури "були чесними і відповідними".

"Українці підтвердили ще раз свою відданість демократичному розвитку, продовженню реформ ... І вчора обрали парламент, який має вигляд такого, що надасть підтримку новому президенту і його команді", - сказав Аксуорті.

Він наголосив, що адміністрування виборів було складнішим, ніж під час президентських виборів. "Ми побачили, що парламентські вибори загалом відповідали міжнародним стандартам демократичних виборів, і результати, ми впевнені, будуть відображати ту волю, яку висловило населення, об'єднавшись навколо порядку денного реформ", - зазначив він.

Глава місії розповів, що спостерігачі зафіксували відповідність виборів в Україні тим вимогам, які висуваються до цього процесу, починаючи від оголошення виборів і призначення комісій, друку бюлетенів, процедури голосування.

"Особливо в день голосування, маю підкреслити, всі процедури і процеси були належними, вибори були чесними", - сказав він.

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Водночас глава місії відзначив деякі проблеми, які Україні слід усунути.

"Ми бачили певні проблеми, нам висловлювали скарги, але в багатьох сенсах виборчі комісії впоралися зі своїми завданнями ... Ми спостерігали ефективну координацію з правоохоронними органами ... Думаємо, що голосування під час виборів відбулося упорядковано і хоча були деякі порушення, вони в цілому не вплинули на результати голосування, вони, можливо, були наслідком тієї змішаної системи виборів і переважно стосувалися одномандатних округів", - розповів Аксуорті.

Він додав, що новий український парламент буде відповідальним за продовження реформ, зокрема судової системи.

За словами глави місії, тепер Україні слід подумати, яким чином діятиме уряд.

Аксуорті зазначив, що місія висловлює стурбованість тим, що більшість ЗМІ на національному та регіональному рівнях сконцентровано в руках кількох медіа-груп, що обмежує доступ до збалансованого висвітлення.

Зі свого боку, керівник місії Оля Одинська-Грод додала, що місія вітає збільшення кількості жінок у майбутньому парламенті України.

Спостерігачі місії, за її словами, відвідали 971 окружну і дільничну виборчі комісії.

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"Загальна оцінка підготовки до дня голосування була хорошою або дуже хорошою... у день голосування ми були присутні на відкритті 86 дільниць ... Що стосується самого голосування, ми спостерігали за ним на 880 дільницях... Місія оцінює процес голосування як хороший або дуже хороший на 863 дільницях... Ми спостерігали за підрахунком голосів на більш ніж 800 дільницях ... Процес був належним або дуже хорошим", - розповіла вона.