 Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії, такими є результати опрацювання 100% протоколів у виборчих округах №№45, 48 та 51.

Магомедов переміг, набравши 64,6% голосів, Єфімов - 54,88%, Ковальов - 33,03%, обійшовши конкурентів зі значним відривом.

Чинний народний депутат Надія Савченко, що балотувалася в окрузі №51 від партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", набрала 8 голосів (1,2% від загальної кількості тих, хто проголосував), її сестра Віра Савченко балотувалася в окрузі №45, де за неї віддали голоси 538 виборців (3,95%).

В окрузі №51, де працювало лише дві виборчі дільниці, 11 із 26 кандидатів не набрали жодного голосу, ще за п'ятьох кандидатів проголосувало по одному виборцю.

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Представники партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Федір Христенко, Юрій Солод та Володимир Мороз упевнено лідирують в округах №№46, 47 та 59. Христенко набирає за результатами опрацювання 38,41% протоколів 37,95% голосів. Його суперники, представники "Слуги народу" Родіон Вощанов і "Опозиційного блоку" Дмитро Рева, набрали 25,59% та 23,3% голосів відповідно. Солод за результатами опрацювання 68,14% протоколів набирає 48,11% голосів. У його найближчих суперників, самовисуванця Василя Потлачука ("Слуга народу") і Олега Недави - 16,43% і 16,11% відповідно. Мороз після опрацювання 20,13% протоколів набирає 35,65%. У самовисуванця Сергія Сажка - 23,89%, у представника "Слуги народу" Наталії Цибань - 14,78%.

В окрузі №49 за результатами опрацювання 36,88% протоколів представник ОПЗЖ Валерій Гнатенко з 38,24% голосів незначно випереджає главу політради "Опоблоку" Бориса Колеснікова (34,32% голосів). У їхнього найближчого суперника Сергія Сивохи ("Слуга народу") - 19,76%.

Водночас, в окрузі №50 після опрацювання 70,79% протоколів з незначним відривом лідирує самовисуванець Андрій Аксьонов (31,53% голосів). У представника "Опоблоку" Руслана Требушкіна - 29,82%, представника "Слуги народу" Тетяни Романцової - 20,59%, представника ОПЗЖ Катерини Сахарової - 9,7%, у решти - менше 3%.

В окрузі №58 навпаки - лідирує представник "Опоблоку" Сергій Магера, який набирає 30,68% голосів за результатами опрацювання 81,63% протоколів. У Віктора Романюка ("Слуга народу") і Валентина Рибачука (ОПЗЖ) відповідно 22,26% і 20,91%.

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Впевнено представник партії "Опозиційний блок" лідирує в окрузі №57. Там за чинного нардепа, лідера відповідної парламентської фракції Вадима Новинського за результатами опрацювання 64,6% протоколів проголосувало 42,57% виборців. За його найближчих конкурентів В'ячеслава Салгалова ("Слуга народу") і Владислава Філімонова (ОПЗЖ) - 24,1% і 19,18% відповідно.

В окрузі №60 суттєво випереджає конкурентів самовисуванець Дмитро Лубинець - 37,11% голосів за результатами опрацювання 71% протоколів. На другому місці - представник ОПЗЖ Артем Марчевський (25,74%), на третьому - представник "Слуги народу" Олександр Безуглий (17,77%), решта кандидатів набрали менше 5%.

В окрузі №52 опрацьовано лише один протокол із 53 (1,88%). На опрацьованій дільниці лідирує представник "Батьківщини" Євген Яковенко (28,85%), у його найближчого суперника, представника ОПЗЖ Олега Погодіна - 15,9%.

Як повідомлялося, до 10:00 понеділка дані опрацювання протоколів за округами №№51 та 52 в Донецькій області на сайті ЦВК були відсутні. Спочатку з'явилися дані з округу №51, близько опівдня - з округу №52.