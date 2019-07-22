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Все про:вибори (4297) Донецька область (2284)

 Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов

Представник партії "Опозиційний блок", гендиректор Авдіївського коксохіму, що входить до групи "Метінвест", Муса Магомедов і самовисуванці, чинний нардеп Максим Єфімов та лідер громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов перемогли на трьох одномандатних округах у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії, такими є результати опрацювання 100% протоколів у виборчих округах №№45, 48 та 51.

Магомедов переміг, набравши 64,6% голосів, Єфімов - 54,88%, Ковальов - 33,03%, обійшовши конкурентів зі значним відривом.

Чинний народний депутат Надія Савченко, що балотувалася в окрузі №51 від партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", набрала 8 голосів (1,2% від загальної кількості тих, хто проголосував), її сестра Віра Савченко балотувалася в окрузі №45, де за неї віддали голоси 538 виборців (3,95%).

В окрузі №51, де працювало лише дві виборчі дільниці, 11 із 26 кандидатів не набрали жодного голосу, ще за п'ятьох кандидатів проголосувало по одному виборцю.

Читайте також: ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Представники партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Федір Христенко, Юрій Солод та Володимир Мороз упевнено лідирують в округах №№46, 47 та 59. Христенко набирає за результатами опрацювання 38,41% протоколів 37,95% голосів. Його суперники, представники "Слуги народу" Родіон Вощанов і "Опозиційного блоку" Дмитро Рева, набрали 25,59% та 23,3% голосів відповідно. Солод за результатами опрацювання 68,14% протоколів набирає 48,11% голосів. У його найближчих суперників, самовисуванця Василя Потлачука ("Слуга народу") і Олега Недави - 16,43% і 16,11% відповідно. Мороз після опрацювання 20,13% протоколів набирає 35,65%. У самовисуванця Сергія Сажка - 23,89%, у представника "Слуги народу" Наталії Цибань - 14,78%.

В окрузі №49 за результатами опрацювання 36,88% протоколів представник ОПЗЖ Валерій Гнатенко з 38,24% голосів незначно випереджає главу політради "Опоблоку" Бориса Колеснікова (34,32% голосів). У їхнього найближчого суперника Сергія Сивохи ("Слуга народу") - 19,76%.

Водночас, в окрузі №50 після опрацювання 70,79% протоколів з незначним відривом лідирує самовисуванець Андрій Аксьонов (31,53% голосів). У представника "Опоблоку" Руслана Требушкіна - 29,82%, представника "Слуги народу" Тетяни Романцової - 20,59%, представника ОПЗЖ Катерини Сахарової - 9,7%, у решти - менше 3%.

В окрузі №58 навпаки - лідирує представник "Опоблоку" Сергій Магера, який набирає 30,68% голосів за результатами опрацювання 81,63% протоколів. У Віктора Романюка ("Слуга народу") і Валентина Рибачука (ОПЗЖ) відповідно 22,26% і 20,91%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині. ВIДЕО

Впевнено представник партії "Опозиційний блок" лідирує в окрузі №57. Там за чинного нардепа, лідера відповідної парламентської фракції Вадима Новинського за результатами опрацювання 64,6% протоколів проголосувало 42,57% виборців. За його найближчих конкурентів В'ячеслава Салгалова ("Слуга народу") і Владислава Філімонова (ОПЗЖ) - 24,1% і 19,18% відповідно.

В окрузі №60 суттєво випереджає конкурентів самовисуванець Дмитро Лубинець - 37,11% голосів за результатами опрацювання 71% протоколів. На другому місці - представник ОПЗЖ Артем Марчевський (25,74%), на третьому - представник "Слуги народу" Олександр Безуглий (17,77%), решта кандидатів набрали менше 5%.

В окрузі №52 опрацьовано лише один протокол із 53 (1,88%). На опрацьованій дільниці лідирує представник "Батьківщини" Євген Яковенко (28,85%), у його найближчого суперника, представника ОПЗЖ Олега Погодіна - 15,9%.

Як повідомлялося, до 10:00 понеділка дані опрацювання протоколів за округами №№51 та 52 в Донецькій області на сайті ЦВК були відсутні. Спочатку з'явилися дані з округу №51, близько опівдня - з округу №52.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138931
 
 
 Топ коментарі
 
ну так систруха надькина хотя бы ебабельная, и хитрая изворотливая тварь, а надюха того - бык с пиздом. Еще и ипанутая на всю голову.
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Максим Ефимов - до 2014 года рыг, а с 2014 перебежал в БПП. Когда ПАП начал терпеть крах, то Ефимов вышел из БПП, а сейчас снова пытается "переобуться" и строит из себя "беспартийного самовыдвиженца"
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И кроме того владелец акций и член набсовета завода ЭМСС, который входит в рашистский "Росатом"
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Одно уточнение - самый лучший депутат Украины от города, за все времена самостийности. Люди выбрали.
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Самое забавное, что сестра Н.Савченко набрала вдвое больше голосов в процентах чем сама героиня
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ну так систруха надькина хотя бы **********, и хитрая изворотливая тварь, а надюха того - бык с ******. Еще и ипанутая на всю голову.
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ПЄСики, а як же так сталось, що ви навіть ОПЗЖ продули?)))
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А кого мочили 24 часа в сутки несколько лет подряд олигархические СМИ и все кандидаты?
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Почему они им "продули" ? Они тремя стройными коллоннами зашли в Раду - ОППО, ПЕС, и Голос, и будут иметь своего вице-спикера "на троих", "регламентный и бюджетный комитеты".
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типичный домбаусдаун. там кроме своих никого не пропустят. пусть шапкохват, но свой, а кто не сидел?
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ЖОПОблок - раковая опухоль Верховной Рады как и ОП За жиддя
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Тепер сестри Савченки будуть дуєтом голодати. От життя: поки Надя сиділа на московії, вони обидві були героїні, а тепер - просто дві курви.
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Це той же ЛуганДон
Нах вони потрібні Україні.
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Что ты написало? Донбасс это Украина. сепар *******.
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Донбас, це уже давно не Україна і чим швидше від цієї гангрени здихаємось ти швидше оживе Україна.
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Нужно было всех на оккупированной территории уничтожить за короткий срок и тогда чище было бы.
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алЬо!.. СБУ Бакланова!.. у вас на 50-м округе лидирует сепаратор, организатор референдума в Новодонецке, вербовщик титуханов на антимайдан, отпетый рыгоанал - Аксёнов!..
зебилы-реполюционэры, вы этого хотели?.. - если да, то ВЫ сделали их вместе..
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лЬВІВ.Передача результатів від двк у овк припинена.
очікується переписування протоколів.


ВСЕ ОПЛАЧЕНО!

Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов - Цензор.НЕТ 1158нє думай ти о Пєтє свисока
пора прідьот-і сядет он на нари...
Пріпєв
Дубневичі...
Дубневичі...
Дубневичі...
"сємнадцать мгновєній Бариги"
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домбасдаунам ближе к телу оказался какойта муслим заирович, чем святые сестры надя-вера. а надя чуть геройской смертью не умерла в застенках верховной зрады. неблагодарные сцуки Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов - Цензор.НЕТ 2255
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А нужно было сразу перекрыть предателям проход с оккупированных территорий и пусть бы сидели там . Все равно им нужны те кто призвал войну в страну.
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Це ТРИ ФІКТИВНИХ ОКРУГИ з числом виборців від 600 до 1000, СВІДОМО СТВОРЕНІ в "сірій зоні" підконтрольним бувшому пріпіздєнту ЦВК для протягування близьких пріпіздєнту ригів до ВР.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов
 
 
 
 
 
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