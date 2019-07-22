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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5212) вибори (4297) ЦВК (725)

 ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 17:38 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 70.49% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК 42.68% проголосували за партію "Слуга народу", 13.04% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.41% - за "Європейську Солідарність", 8.03% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.17% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять у Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.84%, "Сила і честь" - 3.76%, "Опозиційний блок" - 3.23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Свобода" - 2.24%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.21%, "Громадянська позиція" - 1.08%.

ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос 01

Також читайте: "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138930
 
   
 Топ коментарі
 
Говорите6 победа, ЗеДауны?
Если за фигляра во втором туре президентских выборов проголосовал почти каждый второй проголосовавший, то "Слуга урода" набрал всего около 40% голосов и получил поддержку только каждого 5 избирателя или около 20% от их общего числа. Всего через 60 дней его рейтинг упал в 2,5 раза. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477

Даже Овощь енакиевский не наломал столько дров,как это чудо в перьях на свои первые 60 дней и у него, страусовода, ТАК не падал рейтинг. С такой скоростью не падал. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477
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Как много радующихся кретинов,-значит место Украины опять в стойле Орды! И значит это по заслугам!
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Радів тільки один Полтава. Але і він отримав по пиці за це від російського шпигуна Мародера(Порошенка) ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7146
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Российский шпион обанкротил бы Украину,оставил бы армию на том же уровне (а может даже хуже) чем 2014 году,никогда не добыл бы для Украины томос,и многое другое сделал бы (или не сделал) бы. Так что ты не радуйся,-вас,таких убогих,никто в Европе не ждет! Так что можешь взять у своего друга чертенка выше,вилы и загнать их себе куда нибудь ниже копчика,потому что такими вас будут держать разве что как буферную зону. И в Европу вы попадете только по польским (венгерским,румынским,чешским и др.) паспортам,оформленных кэгэбистской конторой,и попадете туда,ТОЛЬКО с ошейником на шее. И будете кичиться,какие вы свободные! Но по возвращении из Европы в стойло орды,вы всем будете рассказывать как хреново жить в Монако,потому что вы видели (лично) как там двое мужиков целовались! Вот такие они,такие как ты.
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Кретинов много , но дело в том что они кретины .. Даже своё численное превосходство , в свою пользу , они использовать не в состоянии . Потому как ( как говорят в народе ) для этого - трэба маты в голови щэ й "клэпку" ,!! Так что , я бы небыл так пессимистичен , по поводу стойла . Хрен по всей роже , и кацапне и зебилам , а не Украины .!! ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1573 .
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Ваши бы слова,да кому то,там наверху в уши! Но надежд все меньше...
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Даже если остается надежда на 1 шанс из 100 , опускать руки не стоит . ! Знаю на личном опыте ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1354 .. В жизни бывали ситуации когда казалось бы -ВСЁ ,, и тебе уже ничего не поможет , но продолжаешь бороться по инерции . И вдруг ситуация неожиданно меняется в твою пользу .
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нагадало анєкдот про внутрєнній голос:
- ето йєстьчьо нє канєц
- а тєпєрь канєц!
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Канец это когда вокруг фотографии венец ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 5149 .. Вот тогда уже точно - канец .!!
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Здравия всем! Главный итог выборов- это поражение условных либералистов популистов и националистов! Обидно что Тимошенко прошла- но с другой стороны, кто то же должен представлять популистов в парламенте.
Второе, это наличие ватного электората на уровне 10- 15 процентов населения, которые после 5 лет войны оолосуют за Медведчука и Рабиновича! Но это не смертельно!
Третье- это высокий рейтинг Бениного Слуги! Это наглядно демонстрирует то что называется Законом отрицательной селекции.
Самый большой вызов - это обьединение Жопоблока с Зелюками! На мой взгляд- это вполне реальный вариант! Зеленскому надо продвигаться в вопросе Войны и Мира! Я думаю от ***** поступят серьезные предложения ,от которых он не сможет отказаться. В конечном итоге, такой Союз приведет страну к федерализации и ускорит раскол! Но только калабарантами в официальной версии будут выступать Западные регионы и частично Центральные!
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Зеля на коалицию не пойдёт ни с кем ,кроме Вакарчука . Во первых - нет особой надобности во вторых - слуги упорно заявляют что коалиций со " старыми лицами " в политике , не будет . Теперь если они на это пойдут то окажутся лгунами и рискуют навлечь на себя , гнев своего лохтората . ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 2178 .Не думаю что зеля ( хоть оно и тупое) готов , сразу же после выборов расcтаться с долей рейтинга .
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По признанию Парубия, он и его окружение рассматривало на случай поражения майдана в Киеве, перейти во Львов. Это был бы "ЛНР", но "Львовская народная республика". Можно делать выводы. Нельзя, чтобы политику возглавляли люди со справками от психиатров.
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Вы чего хотите? Понимаете, здравомыслящие люди перед тем как что то делают думают! Ге живут эмоциями, а здравым расчетом! Ставят цели- и постепенно их достигают- шаг за шагом! Вы вышли на Майдан для чего? Какую цель вы ставили? Я поэтому и говорю, определитесь со своими изначальными целями! Понятно что каждый человек хочет жить в дочтатке, иметь красивую жену, и продолжить свой Род! Но кроме этих общих целей для каждого человека- вы чего хотите?
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Вы не по адресу обращаетесь. Прочитайте еще раз мой комментарий и увидите, что в своем комментарии я несколько о другом. Из него абсолютно не следует, выходил ли я на майдан или нет. Мой комментарий только связан с последним предложением Вашего комментария. Обдумайте.
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Так я об этом знаю! И если честно- то я в мыслях уже давно об этом говорю- еще с 2010 года когда выбрали Овоща! Я еще тогда сказал- что пошла игра на раскол Украины!
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Парубій ніколи не керував би політикою і в українців нема бажання ділитись на республіки, тому швидше би був варіант ЗУНР з 8 областей.
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Так и на юго-востоке хотели Новоотсоссию не из кусков двух областей.
Попытки переложить сценарий ЛДНР на Западную Украину не учитывают главного фактора - зарубежной поддержки. Вот я не думаю, что Польша или Румыния с Венгрией поставляли в "ЗУНР" кучу вооружений от калашей до танков и ЗРК. Поэтому война бы была кровопролитной, но не долгой. Запад бы ввёл против Киева мощные санкции, Европа бы приняла миллионы украинских беженцев, рашка бы осталась единственным источником финансов и рынков для Украины. Вот к чему бы привёл теоретический "переход во Львов", а не к ЗУНР
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Через сколько бы времени не были следующие выборы, следует готовиться уже сейчас безотлагательно. Если этим вопросом начать заниматься за полгода до выборов, то это точно будет поздно. Необходима стратегия, которую надо внедрять в сознание всего народа. Достать даже в тех людей, которые не пользуются интернетом.
Главное, я вижу в том, что в последующем не должен быть депутатом ни один человек, который был депутатом до 2014 года, хотя бы один срок. Они все виноваты в бедах, которые постигли страну в 2014 году. А новых депутатов, что с этого года, надо будет оценивать отдельно.
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Чуваки с каломойской ботофермы , работающие тут так же само , круглосуточно , имеют и больше . ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9168 .
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Все, порохоботы,больше вам платить Петруха уже не будет. Гуд бай, шоколадные недоноски.
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козломордые а шо ежи уже закончились?

На российских прилавках может появиться колбаса с добавкой из саранчи Панцири несекомых богаты белком, омолаживают организм, и их уже активно используют в странах Африки, рассказали ученые из петербургского университета ИТМО.
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Шановний Пан Зеленський. Скорочено-ШанПанЗе
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"Шариат" побеждает "Свободу", Ук.стр. Гройсмана и ГП Гриценко?!
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Главная ошибка Зеленского - это то, что он не консультируется с певцом Газмановым, который знает в деталях кто за кем стоит и от кого чего ждать. Президент Украины проиграл сразу ещё не начав даже играть об этом сообщает главный эксперт до данному ситуация

https://www.facebook.com/ioanom/videos/2380795808654005/
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Наїві люди, чого ви тут воюєте? Поки ви самі за себе своє життя не облаштуєте, ніхто за вас цього не зробить. Цього за вас не зробить Зеленський, Порошенко, Тимошенко чи Вакарчук.
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А створення умов для ведення бізнесу ..податкова система ..і т.д ?
А корупція .? А головне .. ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1829
ДЕ ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ !?
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Але ж треба розуміти, що всім цим керують неукраінці. У них гроші, ЗМІ і т.д. Розвивати цю тему не будемо.
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Олександр Дедюхін
Ну доброго утречка.
Вы уже проснулись в стране победившего дебилизма и посмотрели на результаты выборов? Прекрасно. Это уже повод для радости. Серьёзно. Все не так плохо, как вам кажется, все гораздо хуже, и в то же время есть причины для оптимизма. Нет, это не та, причина о которой вы сразу все подумали, не всеобщая смерть. Я о более сложных и заковыристых поводах.
Сразу оговорюсь: я не эксперт, просто я немного знаю людей, и это дает возможность более-менее точно прогнозировать их поведение.
Итак, у меня есть два осторожных повода для оптимизма. Во-первых, в этой дебильной новоизбранной Раде будет меньше ярых рыгов-украинофобов. В большинстве своем они проиграли зеленым шмарклям - тамадам и прочим мальчикам по вызову. "Новые лица" современных кухарок для люмпена оказались предпочтительнее старых и матерых гречкосеев. Естественно, что нам, умным и красивым, шибко-шибко хотелось бы, чтобы в Раду вместо злых украинофобов пришли веселі бандеровцы с добрыми улыбками и щирим натхненням нищіти усю промосковську сволоту, але в Бога про нас поки що інші плани, як виявляється.
В общем это первый повод для радости: бывших рыгов будет меньше.
Ну и еще одно. То, что фракция "Слуга народа" до Нового Года будет самой многочисленной, конечно плохо, но совсем не трагедия. На самом деле, общее у них только одно: зеленые флаги под которыми они прошли в Парламент. Нет никакой общей идеи, нет практически никаких общих интересов, нет общей партийной идеологии, да и жизненные ценности у всех различны. Это малоконтролируемое стадо, в котором каждый тамада будет думать только о том, чтобы его после корпоратива накормили, а не отправили восвояси голодным и трезвым. Также напомню про внесение немаленьких сумм за право представлять партию "Слуга Народа" по мажоритарке. Теперь в ВР они попытаются эти суммы вернуть. А значит не будут слепо голосовать за предложенные бабушкой Беней законы. Кроме того, и в данном случае это самое важное, эти кухарки вообще плохо себе представляют куда попали. Зачем работать в комитетах, что и кому говорить в кулуарах, как писать законопроекты и чем отличаются разные чтения законов друг от друга. Кухарки и тамады хотят денег, и если работа в Раде будет мешать развитию их бизнеса, то это станет еще одним раздражающим фактором.
Так что ни о какой серьёзной партийной дисциплине там не может быть и речи.
Кроме того, новая Рада будет очень долго делить портфели, должности и полномочия, без этого никак. Но для обывателя ответственность за все происходящее в стране будет нести 95-й квартал и вся ненависть достанется именно ему.
А пока это зеленое смузи будет колотиться, тарифы уменьшать никто не планирует, осенью придут счета за отопление, учителям по четыре кило у.е. никто не заплатит, и т.д. и т.п. Разочарование быдлолохоктората будет расти. На этом фоне порохоботы не перестанут тыкать пальцами во все болючие места новой мерзопакостной власти с упоением зрадофилов и хитрыми бандеровскими улыбочками.
В общем эйфория грязно-зеленой субстанции очень скоро пройдет. Они свое дело сделают и уплывут вниз по реке очень быстро. А мы подождем.
Мы умеем ждать, и поэтому для нас все придет вовремя
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А хто ж ето "ви"?..Хоча стиль написаного нагадує "Протоколи сіонських мудреців"...
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Обсирайтесь молча. Народ сделал свой выбор. ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 7906. А Вы думали "по приколу"? Не выйдет.
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Выбор должен быть выбором осведомленного народа. У нас уже очень много лет выбирает обдуренный народ. И этот раз тоже. И вряд ли что-то изменится, так как все рычаги у нас в мерзких олигархов. К сожалению и разные активисты у нас тоже под влиянием олигархов.
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ПиМ
Закрыть глаза. Не игнорировать знания, а не желать их.

Если говорить о том сумасшествии, которое мы наблюдаем на этих выборах, есть у меня одна спекулятивная теория, которой я пока что склонен верить.
Когда я слышу, что избиратель одной популярной политической силы не видит в своём кумире угрозы, скажем так, реванша и капитуляции на российских условиях, я согласен с этим только наполовину.
На самом деле, как мне кажется, он просто не хочет этого видеть, хотя подсознательно всё осознаёт.

На волне Майдана, аннексии Крыма и растерзанного Донбасса желание украинцев «воевать» было открытым и очевидным. От диванного руководства боевыми действиями до реальной добровольческой и волонтёрской самоотверженности, от глупых шуток про «Правый сектор» в Кремле до искренней скорби по «киборгам» - всё, казалось, говорило, что украинцы едины в ненависти к Москве и готовности ей противостоять. В желании строить новую страну, которая будет антитезисом «русскому миру», включая коррупцию, цинизм и равнодушие.

Просто, за исключением по-хорошему безумного меньшинства, для которого это стало делом жизни, оказалось, что для остальных это быстро превращалось в обузу, как только приходилось предпринимать реальные действия или принимать важные решения, способные повлиять на их жизненный комфорт или благосостояние.

Так появились патриотичные мальчики и девочки в вышиванках, перебрасывающие «Народному тылу» сотню-другую гривен, но соглашающиеся работать на пророссийском канале. Осуждающие коррупцию и откладывающие на «евробляху». Такая лёгкая шизофрения, при которой поначалу было достаточно комфортно - все говорят, что ты молодец, хотя понимают, что не очень, и делают точно так же.

И это мы не вспоминаем об откровенных лицемерах, оппортунистах и коллаборантах, для которых «патриотизм» с самого начала был маской, помогавшей решать вопросы. Какой патриот не будет отверженно бороться с проклятым врагом, намывая янтарь где-нибудь на Волыни?

Добавьте сюда ещё одну важную категорию тех, кто хочет ехать в Крым на море, потому что Майорку не тянут, а «людей политики поссорили». Продолжающих потреблять российский контент, потому что он такой классный, и всё это выше политики. Продолжающих вести бизнес с Россией, потому что «чего вы ко мне пристали?». Им тоже хотелось быть социально одобряемыми, но при этом продолжать жить так, как им кажется удобным, и они просто вытесняли войну на периферию сознания.

Понятно, что со временем напряжение между внешним и реальным, осознаваемым и вытесненным нарастало, а дедушка Фрейд давно описал, чем это чревато. В эту благодатную невротическую почву и посеяли зерно того, как решить этот конфликт.

Нужно было просто выбрать виновного. Им оказался человек, который, наблюдая за показным поведением соотечественников, решил, что это то, чего они на самом деле хотят, и в борьбе за власть сделал ошибочную ставку на риторику борьбы.

Можно долго спорить, где здесь его личные убеждения, где циничный расчёт, а где результат бега на флажки, на которые его загоняли ребята, умеющие играть в долгую. Главное - что в результате этот человек прошёл эволюцию от «закончить войну за две недели» до «отца нации», взывающего к совести и призывающего сплотить ряды, в то время как большинство, говоря о необходимости победы, внутри мечтало о том, чтобы «просто перестать стрелять».

Тем самым он, надавливая на болевую точку, уже обработанную российской и пророссийской пропагандой, вместо ожидаемого одобрения, получал лишь большую ненависть. И коррупция здесь, реальная и вымышленная, была спусковым механизмом, а не причиной. Нельзя же, в конце концов, ненавидеть человека за то, что он призывает бороться за свою страну. А вот за то, что он «наживается на войне, - уже можно.

Люди считали искренним послание фараона о том, что он готов принять заблудших рабов назад. Нужно лишь признать вину и принести в жертву человека, возомнившего себя Моисеем.

Проблема лишь в том, что нужно не только найти и наказать виновного, но и как-то заполнить бездну между видимостью и настоящими желаниями. Это возможно лишь ценой примирения с врагом на вражеских же условиях. Нужно не только отмудохать Моисея, нужно признать и свою неправоту, отдав власть ставленникам фараона. А это будет слишком сильным ударом по психике, которая и проворачивает все эти финты, чтобы ничего не признавать.

От этого та всеобъемлющая ненависть, которая заполнила всё несколько лет назад. Короткое замыкание подсознательного конфликта, который не находил иного выхода, кроме истошного крика с требованием наказать обманщика Моисея, который тянет всех в унылую пустыню, а сам, говорят, скрижали в офшор вывел.

И тут появляется избавитель. Он гневно указывает на «лжепророка», но уже не ругает фараона. На фоне египетских слуг он «свой в доску», но и с египтянами легко находит общий язык.
ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 6065

Он говорит о Земле Обетованной, но идёт в сторону Нила. С ним капитуляция - это просто «перестать стрелять». А перед фараоном можно встать на колени. Само собой, ради избранного народа. Он показывает, что бездну можно преодолеть одним прыжком, и толпа радостно прыгает за ним.

Так заканчивается невроз и начинается безумие.

https://petrimazepa.com/zakryt_glaza
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а как должно быть в стране где для большинства населения с3,14дить и на@бать основной род деятельности. Причем не важно : государство, соседа, сотрудника или близкого товарища.Это потомки победившего в 17-ом быдла, они по другому не могут, по определению.
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Багато, цікаво, але в жанрі пливли, пливли, а на березі "здивувалися". Висновок розбігається з ходом мислення, головне тому, що дається своя суб'єктивна оцінка минулій владі, з надуманим пригніченням існуючої. Ще невідомо нікому, що воно з цього вийде, але є надія і довіра людей, яку минула влада своїми руками та діями (а в більшості бездіяльністю, або імітацією діяльності) прос...ла.
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В Черновцах местный князек "лесоруб и покровитель контрабанды" Бурбак с треском проиграл кандидату от Слуги Народа. Все места по мажоритарке в Черновцах за Слугой Народа. Браво!
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По 204 від СН йде дійсно розумна людина, тоді вже кажи що по 201 перемогла дружина цигаркового контрабандиста, так що контрабандисти будуть в Раді.
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Отличная новость! Наконец-то я больше не буду видеть эту гнидное свиное рыло...
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Бідні ПЕСики, тепер без будок, збудованих самим томосоносним сивочолим гетьманом.. Гадаю, пару кісточок він вам кине, шоб ви ще трохи погавкали ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 275
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А вот теперь, сограждане, получается что мы с вами, своими налогами, будем спонсировать, оплачивать, русский терроризм и сепаратизм в Украине. Читайте закон о партиях. 2% набрала - финансирование из бюджета на 5 лет.
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Це ж мародерська більшість приймала цей закон. Тепер треба вносити в нього поправки. Проросійські партії - в обмінний фонд. Платних тролів російського шпигуна Порошенка - на примусові в автодорі
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Этот закон принят в странах ЕС и его принятие было одним из условий получения безвиза. И дело тут не в Петруччо, а в таких, как вы, и вам подобных, голосующих, за фигляров, олигархов, пророссийские партии и вчера проголосовавших за таких как гнида мураев и шарий.
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По самой сути Вы правы. Но насколько я правильно понял, что партия будет финансироваться, если она набрала не 2%, а 4% https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1349-15. Хотя возможно это не тот закон, но это было бы странно. Он же на сайте Рады.
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Скільки треба голосів, щоб зняти з Пєці недоторканість?
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Розумков каже, що ніскільки. Одним з перших законів ВР буде, наче, зняття депутатської недоторканості.
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Стільки же, як для того щоб зняти з Юлі.
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Так это Юля все 5 лет мародерила, крала у армии, безбожно врала и бухала не просыхая? Я ничего не пропустила?
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Еврейская солидарность набрала даже меньше чем бывшие рыгоаналы. Вот это украинцы наелись шоколада...
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Раунд 1 - смалення хряка, раунд 2 - жорстоке побиття песиків. Що за живодерство(? ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 3747
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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