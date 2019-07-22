 ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними ЦВК, 42.64% проголосували за партію "Слуга народу", 13.05% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.43% - за "Європейську Солідарність", 8.02% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.20% - за "Голос".
Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.83%, "Сила і честь" - 3.75%, "Опозиційний блок" - 3.23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Свобода" - 2.25%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.20%, "Громадянська позиція" - 1.08%.
"- де реформи?
- де пенсія?
- чому ціни ростуть?
- коли війна закінчиться?
- коли полонених повернуть?
- хто погасить мої борги за комуналку?
- чому ми не бачили свого депутата після виборів?
- коли медикам вторинки піднімуть зарплати?
- де, бл..ь, дороги?
- чому Ахмєтов не сидить?
- де відрубані руки?
- чому ваш губернатор ігнорує людей?
- коли Євробляхи можна буде нормально розмитнювати?
- хто краде ліс?
- хто копає бурштин?
- хто катає лєву горілку?
- чому комуналка дорожчає?
- як утримувати музеї, ДЮСШ та палаци культури, що були на балансі райрад, які припинили існування через децентралізацію?
- чому немає коштів на добудову обєктів соцеконому?
- чому закривають ФАПи?
- чому закривають поштові відділення?
- чому закривають чи понижують в статусі школи?
- де боротьба із корупцією?
- де земельні ділянки для УБД?
- коли добудують мости в Запоріжжі?
- коли добудують 10-у шахту в Нововолинську?
- коли шахтарям в принципі повернуть борги?
- хто такий Рашкован?
- що з гривнею?
- чому дорожчає проїзд?
- КАГДА МИ БУДЄМ ЖІТЬ КАК ЛЮДІ?
і т.д..."
Ми скоро прийдемо за вами:
1.Немедленный стол переговоров с клопами в тюремных матрацах шоб не кусались.
2. Амнистию тараканам, пздившим колбасу, но не трогавшим шоколад.
3. Суверенитет зоны параши.
.. и всем рыгам шконки у окна..
ЗЕ думает..
73% испарились. Скорее всего их не было!
25% тоже.... растворились. Вопрос куда?
Самое интересное, очень ловко замалчивают, а куда делись 16% Тимошенко? Вот это самый главный прокол тех, кто тасовал колоду "выборов". У Юли электорат в основном женский, стабильны, и они хотели, чтобы женщина керувала, а не мужики.Юлин электорат ни за Порошенко ни за Зеленского не голосовал - он не пришел на первые выборы во втором туре. Где 16% Тимошенко?! Кто увел от Юли голоса одним росчерком карандашика?
Начали отмазываться, говоря, что, дескать, сейчас явки не было (еще и 50% явки нарисовали) поэтому Юлин электорат не пришел, НО, простите, явки не было, а электорат врагов Украины жопоблока всегда на том же самом уровне 12-13%. Как же так?
Итак, 16% Юли растворились непонятным образом. 30-40% Зеленского тоже уплыли непонятным образом. 25% Порошенко исчезли в непонятном направлении. Это кто такую муть нарисова? И только у врагов Украины он постоянен. Простите, какие "выборы"?! Это цирк и нае....ка!
Кто-то на самом верху рисовал то, что хотел. Никаких выборов не было. Банальная наё….а толпы.
Но самое главное:
Вопрос, почему молчит Юля, почему молчит Порох, ведь манипулции налицо?
Ответ: ДОГОВОРНЯК!
Если договорняк против страны генетических дегенератов питторашки….. я этот договорняк принимаю. Возможно так и есть. Пришел клоун и алеее-оппп и уровень жизни в Украине выше чем в Польше. Естессна, дегенеративное население дегенративной недостраны расеи в шоке - "хохлы" живут лучше!!!! и на питтороссии начинается кровавая бойня, кацапы такого пережить не могут - путэну гаплык, США и ЕС забирают питторашку себе, и, чтобы Китай не серчал, отдаёт часть недостраны дегенератов Китаю... до Урала, возможно, а может меньше. Неведомо. Короче, клоун уничтожает великага кэгабиста и рашка тоже хочет жить так, как Украина.
Хороший сценарий - я ЗА!
Но вот в чем вопрос, посмотрев на отребье, которою набрали зеленые..... в этот сценарий не верится. Верится в другой - толпа зеленых депутатов мгновенно переходит в лагерь мертвечука и тогда..... сами понимаете, будет кровь.
Итак, вариантов два:
1. Либо мы все будем молится на команду зе за нашу счастливую жизнь.
2. Либо мы будем гонятся за командой зе, а они за нами.
Других вариантов не существует!!!
ага, откуда?
Было 30%, у Юли 16% и где 16% Тимошенко?
Как раз то сравнивать очень даже корректно.
Я бы сказал, что не столь как корректно, как показательно и нравоучительно, чтобы тебя боле не наё….ли!
Распечатай свой комментарий и обратись в ближайшую психбольницу, дай доктору прочесть
свой коммент - доктор даст тебе лекарство и обязательно тебе поможет!
Одна радость, что так мало набрала партия Гриценко, который притворялся новым лицом в политике. Это притом, что как минимум с 2004 года был активистом партий Наша Украина и Батькивщина. И много лет был депутатом от этих партий. Это притом, что он нагло врет, что он был только в одной - своей партии. Меня не интересует писал ли он заявления на прием в те партии, главное суть. Он полноценно вместе с старыми партиями виноват за беды, которые постигли Украину.
И еще в 2011 году в политшоу, вместе с Пашинским и подобными, Гриценко защищал юлькин кабальный для Украины контракт 2009 г. с московией. Я надеюсь, что он с партией исчезнут навсегда из политики. А в следующие выборы должны исчезнуть юлька и порох.