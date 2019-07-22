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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 15:40 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 67.91% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42.64% проголосували за партію "Слуга народу", 13.05% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.43% - за "Європейську Солідарність", 8.02% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.20% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.83%, "Сила і честь" - 3.75%, "Опозиційний блок" - 3.23%, "Партія Шарія" - 2,31%, "Свобода" - 2.25%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.20%, "Громадянська позиція" - 1.08%.

ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138930
 
 
 Топ коментарі
 
Говорите6 победа, ЗеДауны?
Если за фигляра во втором туре президентских выборов проголосовал почти каждый второй проголосовавший, то "Слуга урода" набрал всего около 40% голосов и получил поддержку только каждого 5 избирателя или около 20% от их общего числа. Всего через 60 дней его рейтинг упал в 2,5 раза. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477

Даже Овощь енакиевский не наломал столько дров,как это чудо в перьях на свои первые 60 дней и у него, страусовода, ТАК не падал рейтинг. С такой скоростью не падал. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477
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Дык Шария набрал примерно столько же, сколько и Тягнибок.
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Мне нравится вечный лидер всех предвыборных опросов Гриценко, до выборов первый, после выборов как всегда пролетел.
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Теперь я полностью согласен с путлером - Украина это реально недострана.
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ОтПиЗЖенные уже больше 13%, всякие дебилы шария в воюющей стране. ОMG.
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У прохоскота подгорает вовсю,приятно наблюдать
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по-настоящему приятно тебе будет через полгода, когда рейтинг сериального клоуна окончательно выдохнется.
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А еще приятнее будет через полгода,когда Мародера и его стадо начнут судить.На ретйтинги мне начхать
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Та нормально.В когось ейфорія.Зате тепер з повним правом спитаємо :
"- де реформи?
- де пенсія?
- чому ціни ростуть?
- коли війна закінчиться?
- коли полонених повернуть?
- хто погасить мої борги за комуналку?
- чому ми не бачили свого депутата після виборів?
- коли медикам вторинки піднімуть зарплати?
- де, бл..ь, дороги?
- чому Ахмєтов не сидить?
- де відрубані руки?
- чому ваш губернатор ігнорує людей?
- коли Євробляхи можна буде нормально розмитнювати?
- хто краде ліс?
- хто копає бурштин?
- хто катає лєву горілку?
- чому комуналка дорожчає?
- як утримувати музеї, ДЮСШ та палаци культури, що були на балансі райрад, які припинили існування через децентралізацію?
- чому немає коштів на добудову обєктів соцеконому?
- чому закривають ФАПи?
- чому закривають поштові відділення?
- чому закривають чи понижують в статусі школи?
- де боротьба із корупцією?
- де земельні ділянки для УБД?
- коли добудують мости в Запоріжжі?
- коли добудують 10-у шахту в Нововолинську?
- коли шахтарям в принципі повернуть борги?
- хто такий Рашкован?
- що з гривнею?
- чому дорожчає проїзд?
- КАГДА МИ БУДЄМ ЖІТЬ КАК ЛЮДІ?
і т.д..."
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а у пороха че не спросил? умник
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Ти питав.Щось не подобалось ? Тепер моя черга.Для кого Зєлєнскій віджимає Криворіжсталь-для Бєні,чи Ахмєтову з Пінчуком ?
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У своего соевого Мародера спроси,где это все 5 лет было
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Це все ? Так ціни і комуналка ростимуть і доріг не буде ,ні відрубаних рук,і Ахмєтов-Пінчук-Коломойський не сидітимуть ?
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У меня газ уже подешевел,и серьезно.Что там будет с коммуналкой,начхать-у меня свой дом.Указ про дороги подписан,программа разрабатывается.Как будет-увидим.Что будет с ахметкой-пинчуком-коломойским,увидим-а вот Мародер со своим стадом гарантированно будет сидеть
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нет, ****, теперь зеленый жидо-чёрт ЗА ВСЁ отвечает вместе с вами, тупыми Зебилами.
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Походу мало кому, последние пять лет понравились.
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Шарий пошел на выборы и отобрал у оппоблока пару процентов.
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И заработал несколько десятков лямов из бюджета.
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Шарiй, Бойки, Гепи, Дупи - де ви зараз???
Ми скоро прийдемо за вами:
ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 3352




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в таком виде не стыдно появиться в Шотландии ))
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Натаха-Копанка озвучила новые требования блока рыго зажиддя:
1.Немедленный стол переговоров с клопами в тюремных матрацах шоб не кусались.
2. Амнистию тараканам, пздившим колбасу, но не трогавшим шоколад.
3. Суверенитет зоны параши.
.. и всем рыгам шконки у окна..
ЗЕ думает..
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Результатами "выборов" я не доволен. Что первыми, что этими. БРЕХНЯ!!!

73% испарились. Скорее всего их не было!
25% тоже.... растворились. Вопрос куда?

Самое интересное, очень ловко замалчивают, а куда делись 16% Тимошенко? Вот это самый главный прокол тех, кто тасовал колоду "выборов". У Юли электорат в основном женский, стабильны, и они хотели, чтобы женщина керувала, а не мужики.Юлин электорат ни за Порошенко ни за Зеленского не голосовал - он не пришел на первые выборы во втором туре. Где 16% Тимошенко?! Кто увел от Юли голоса одним росчерком карандашика?

Начали отмазываться, говоря, что, дескать, сейчас явки не было (еще и 50% явки нарисовали) поэтому Юлин электорат не пришел, НО, простите, явки не было, а электорат врагов Украины жопоблока всегда на том же самом уровне 12-13%. Как же так?
Итак, 16% Юли растворились непонятным образом. 30-40% Зеленского тоже уплыли непонятным образом. 25% Порошенко исчезли в непонятном направлении. Это кто такую муть нарисова? И только у врагов Украины он постоянен. Простите, какие "выборы"?! Это цирк и нае....ка!
Кто-то на самом верху рисовал то, что хотел. Никаких выборов не было. Банальная наё….а толпы.
Но самое главное:
Вопрос, почему молчит Юля, почему молчит Порох, ведь манипулции налицо?
Ответ: ДОГОВОРНЯК!

Если договорняк против страны генетических дегенератов питторашки….. я этот договорняк принимаю. Возможно так и есть. Пришел клоун и алеее-оппп и уровень жизни в Украине выше чем в Польше. Естессна, дегенеративное население дегенративной недостраны расеи в шоке - "хохлы" живут лучше!!!! и на питтороссии начинается кровавая бойня, кацапы такого пережить не могут - путэну гаплык, США и ЕС забирают питторашку себе, и, чтобы Китай не серчал, отдаёт часть недостраны дегенератов Китаю... до Урала, возможно, а может меньше. Неведомо. Короче, клоун уничтожает великага кэгабиста и рашка тоже хочет жить так, как Украина.

Хороший сценарий - я ЗА!

Но вот в чем вопрос, посмотрев на отребье, которою набрали зеленые..... в этот сценарий не верится. Верится в другой - толпа зеленых депутатов мгновенно переходит в лагерь мертвечука и тогда..... сами понимаете, будет кровь.

Итак, вариантов два:
1. Либо мы все будем молится на команду зе за нашу счастливую жизнь.
2. Либо мы будем гонятся за командой зе, а они за нами.

Других вариантов не существует!!!
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Сравнивать эти выборы со вторым туром президентских некорректно. Тогда выбирали между Зеленским и Порошенко, а сейчас много партий. Если вы не забыли, Зеленский в первом туре, когда кандидатов тоже было много, набрал всего 30%.
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а потом нарисовалось 73%.
ага, откуда?
Было 30%, у Юли 16% и где 16% Тимошенко?
Как раз то сравнивать очень даже корректно.
Я бы сказал, что не столь как корректно, как показательно и нравоучительно, чтобы тебя боле не наё….ли!
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Для тебя есть вариант: доверься специалистам...
Распечатай свой комментарий и обратись в ближайшую психбольницу, дай доктору прочесть
свой коммент - доктор даст тебе лекарство и обязательно тебе поможет!
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Олигархия очередной раз победила народ на выборах.
Одна радость, что так мало набрала партия Гриценко, который притворялся новым лицом в политике. Это притом, что как минимум с 2004 года был активистом партий Наша Украина и Батькивщина. И много лет был депутатом от этих партий. Это притом, что он нагло врет, что он был только в одной - своей партии. Меня не интересует писал ли он заявления на прием в те партии, главное суть. Он полноценно вместе с старыми партиями виноват за беды, которые постигли Украину.
И еще в 2011 году в политшоу, вместе с Пашинским и подобными, Гриценко защищал юлькин кабальный для Украины контракт 2009 г. с московией. Я надеюсь, что он с партией исчезнут навсегда из политики. А в следующие выборы должны исчезнуть юлька и порох.
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Порохоскоты, единственное достижение вашего петрухи - это ЗаЖоп на 2 месте после выборов, патриотичные вы наши. Так что завалите свои хлебала.
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Десь так і є. В країні 2.25% людей з мізками, а не ватою чи євроватою в черепній коробці.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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