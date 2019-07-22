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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) мажоритарний округ (22) Айвазовська Ольга (64)

 Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська

На позачергових виборах до Верховної Ради бренд партії мав більше значення для виборців, ніж активність кандидата від відповідної політичної сили на мажоритарному окрузі, зазначає голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Ті дані, які зараз уже є, офіційні або ті, які надходять до ОВК, свідчать про те, що мажоритарка не спрацювала традиційним чином, а бренди політичних партій, топпартій загалом сприяли і вибору громадян, і визначенню щодо вибору громадян, незважаючи на активність самої виборчої кампанії окремих груп із цих кандидатів, їхню малу впізнаваність", - сказала вона на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Айвазовська пояснила, що нинішня виборча кампанія є мостом між змішаною системою виборів і паралельною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

Як зазначила голова правління Громадянської мережі, раніше було "два світи" - результати за пропорційною складовою, пов'язані з лідером, брендом партії та частково з програмами, а також результати за мажоритарними округами, пов'язані з підкупом виборців, передвиборчою благодійністю, використанням адміністративного ресурсу.

"Усе це стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій. І це логічно спонукає парламент нового скликання, як доопрацювати виборчий кодекс у частині парламентської складової та процедур, які там визначено. І також відмовлятися від мажоритарної складової, тому що в цьому немає жодного сенсу, тому що партії переважно превалюють у виборі громадян, ніж окремо взяті особи в мажоритарних округах", - сказала Айвазовська.

"Вона (мажоритарна складова. - Ред.) пішла, по суті, в небуття у зв'язку з результатами поточної кампанії, які стають очевидними й майже офіційними", - наголосила очільниця організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138926
 
 
 Топ коментарі
 
ощущение такое что все 8% "Евреросиськой Солидарности" в коментарии на ЦЕНЗОРЕ мобилизовали

Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 731 Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 731 Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 731
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Кажуть педро і палубій влаштували грандіозні розбірки по мажоритарці,кожен звалює вину за невідміну цього явища один на одного.В них була одна надія на мажоритарку і так боляче вона їх приклала,тепер шукають стрілочника і волають,я ж казав треба відміняти
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Люмпену всегда легче оптом проголосовать за один логотип лисапета, чем разбираца с каждым кандидатов в отдельности. Так было всегда, не только сейчас.
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собственно да, но так выгодней впарить фотографов
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удивительно что при такой системе фотографы вообще прошли.

По идее, в НОРМАЛЬНОЙ стране мажоритарщики представляют местные власти и лучше и знают интересы жителей страны непосредственно на местах.
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"-что вам надо пообещать чтобы меня выбрали.
-ну... всё отнять и поделить, ну и чтобы бесплатно было.
-обещаю!!!"
Вот и все интересы
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Схеми вони краще знають. Де, як і на чому заробити та з ким домовитися. Дістали вже всіх.
З великим задоволенням констатую, що риг, який викинув на наш округ більше всіх грошей - просто загадив все навколо собою, своїми акциями та обіцянками допомогти - провалився. Я сподіваюсь, що в нього буде багато неприємних моментів з мафією, в якої він напевно ті гроші брав.
На помойку тих гречкосіів давно треба було відправляти.
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ощущение такое что все 8% "Евреросиськой Солидарности" в коментарии на ЦЕНЗОРЕ мобилизовали


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Да , то самое ощущение что ЗЕбилы наконец то посадили Петю - депутатом в Раду.
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Не, мы тут добровольно. Просто посмеяться над зелебобиками.
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из автобусов хоть поссать отпускают.. доброволец?

или в одно ведро на проходе херачите?


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Люмпену всегда легче оптом проголосовать за один логотип лисапета, чем разбираца с каждым кандидатов в отдельности. Так было всегда, не только сейчас.
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всегда но не во всех странах. В нормальных странах, как в США, каждого сенатора под лупой рассматривают.
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Это правда. Чем прикольнее лого, тем больше депутатов.
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ВНИМАНИЕ 8%

желающие нажЫть 300 грн. сбор на майдане

с собой иметь иголки (будем лопать шарики)


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Конечно новые и молодые кандидаты не были такими активными, у них же нет миллионов и миллиардов наворованных из бюджета но народ принял верное и мудрое решение - изгнать всю старую проворовавшуюся, лживую и лицемерную нечисть!!!
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Ну вот как можно не то что верить-видеть эту лупоглазую сепарскую мразь?!
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Ты слепой? Тебе не сказали из какой страны пишут?
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Из страны Минстеця пишешь? Только не говори, что вам там много платят. Баксов 200 максимум. Это не зарплата даже близко.
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Была бы у этой женщины совесть - она бы отказалась от такой фамилии. Но увы.
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Богуслаєв на Запоріжжі програє весільному фотографу від "Слуги народу"

Народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 75,34% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.
Зокрема, Богуслаєв набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%.
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По договорняку с зе богуслаеву на округ засунули полную пустышку от слуг народа. И пустышка победила. Результат действительно фантастический для такого округа, где каждый чих происходит под контролем "мотор сичи"
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Совсем нет. Думаю просто нашли в списке "слугу" и поставили.
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Кажуть педро і палубій влаштували грандіозні розбірки по мажоритарці,кожен звалює вину за невідміну цього явища один на одного.В них була одна надія на мажоритарку і так боляче вона їх приклала,тепер шукають стрілочника і волають,я ж казав треба відміняти
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Есть предложение свалить все на петюшек
Их не жалко. А Пете с Парубием ещё сидеть.
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Если вдруг это так, значит, это займёт просто больше времени
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А что можно ждать от соевых недомков....я говорил что так и будет, но ******* меня с особой ненавистью спамили...идиоты!
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Смотрю, что народ полностью доверяет убеждениям Зеленского. Это сплочение нации не может не радовать Уверен, впереди великие дела. .
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Долго перечислять, да и выборы уже прошли. Мой вам совет, внимательно все изучайте до выборов(как другие), и тогда не будете задавать подобных вопросов.
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Да нет у него никаких убеждений, вот потому ты и ничего написать не в состоянии.
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нарид доверяет не убеждениям Зели, а образу простого парня который борется за простых людей и за то чтоб паечка нарида стада побольше.

вобщем зря мы над российскими ватниками смеялись.
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наконец то мы присоединимся к "славной" семье сплочённых наций, таких как белорусы, кацапы, таджики... и северокорейцы, УРА товарищи!
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тренді-бренді балалайка
а тєлєрь видохнулі і посмотрєлі по сторонам: тренд уж лупіт по бренду...



Andriy Lavrys

@AndriyLavrys21 июл.

Стійке відчуття, що в найближчому майбутньому на долю України вплинуть бурхливі події ЗА МЕЖАМИ України.



Ron Turn

@Ron__Turn
Таке ж відчуття.
1. США і Ізраїль нарешті візьмуть за сраку Іран. Це вплине на Сирію. Там нарешті повісять Асада і потурять кацапів.
2. В кацапії нарешті загориться на Кавказі.
3.Путін здохне. Несподівано для всих. Скоріш за все отруять.

4. Фірташа таки дозволять екстрадувати і кацапи його грохнуть щоб не розказав лишнього.
5. США видадуть арешт на Бєню і компанйонів. Зеленський буде фігурантом.
6. Здохне Кучма.
7. Зеленський або передознеться або його приберуть.
8. В США до влади прийдуть демократи.
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я подобную онолитегу пять лет в нете вижу. А воз и ныне там. разве что тогда про зеленуху не писали.
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На Житомирщині програють Литвин і Пашинський своїм суперникам зі "Слуг народу"

Нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори на Житомирщині своїм суперникам зі "Слуги народу".
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
На 64-му окрузі за результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В'ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.
На 65-му окрузі за результатом опрацювання 41% протоколів виграє Дмитро Костюк від "Слуги народу". За нього віддали голоси 32,99% виборців. Литвин наразі отримує 29,45% підтримки.
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Порохоботики грызут себе локтики!
🤣🤣
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не это страшно. Страшно, что через год НАРИД будет грызть себе много чего.

но будет поздно.
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Как раз наоборот. Мажоритарка оказалась эффективным средством и показала, что у народа есть возможность реально влиять на результаты выборов и расклад сил в парламенте. Но думаю большинству партейцев это не нравится.
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Это показывает , что давно назрела необходимость:
1. Двух палатного парламента. (Верхняя Палата - партии, Нижняя - представители регионов).
2. Сокращение общего числа депутатов (максимум по 130 в каждой палате).

Если не будет представителей регионов в ВР (отменят мажоритарку) - власть станет абсолютно глуха к тому, что происходит в регионах - Жопа - нарастание недовольства центром как результат - рост сепаратизма.
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Смотрите и запоминайте вот таким образом страну и будут толкать к федерализации и распаду,
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насрать какая Британия, пусть сама с собой разбирается.
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Алло, Крым забрала русня в наглую, Донбасс неподконтролен Украине. это по вашему не распад? За пять лет правления Порошенко ни хрена не изменилось. Может хватит уже глотать соевую урину и дать другим попробовать что-то сделать?
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окромя бессильного слюноотделения по факту есть что сказать? Вам походу не только соевой уриной лицо обдали, так еще и кучку бобов в мозг отложили.
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по твоей истерике видно что ты голосовал за януковича
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я конечно понимаю, что поклонники барыги обделены интеллектом, я Вас уверяю - к таким людям отношусь нормально. ну что поделаешь, юродивые. Прочтите медленно по буковкам свои комментарии и комментарии ниже. если с первого раза не понятно - процедуру повторить.
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так и не смог ничего написать, кроме оскорблений, вот он уровень "слуг"
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а у нас гАнтон Яценко! "Гречка" перемагайє!!!
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люди кажуть, шо він вже стіко вкрав, шо і з людьми поділився
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Это не мажоритарка изжила себя, а люди отупели раз голосуют за бренд и им все равно кто за ним стоит.
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Это шо, Олька, ты такое выдумала? Шо, ни одного мажоритарщика так и не выбрали? Проигнорировали?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська
 
 
 
 
 
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