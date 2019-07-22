 Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарка зжила себе. Все стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій, - Айвазовська

"Ті дані, які зараз уже є, офіційні або ті, які надходять до ОВК, свідчать про те, що мажоритарка не спрацювала традиційним чином, а бренди політичних партій, топпартій загалом сприяли і вибору громадян, і визначенню щодо вибору громадян, незважаючи на активність самої виборчої кампанії окремих груп із цих кандидатів, їхню малу впізнаваність", - сказала вона на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Айвазовська пояснила, що нинішня виборча кампанія є мостом між змішаною системою виборів і паралельною.
Як зазначила голова правління Громадянської мережі, раніше було "два світи" - результати за пропорційною складовою, пов'язані з лідером, брендом партії та частково з програмами, а також результати за мажоритарними округами, пов'язані з підкупом виборців, передвиборчою благодійністю, використанням адміністративного ресурсу.
"Усе це стало другорядним порівняно з орієнтацією виборця на бренди політичних партій. І це логічно спонукає парламент нового скликання, як доопрацювати виборчий кодекс у частині парламентської складової та процедур, які там визначено. І також відмовлятися від мажоритарної складової, тому що в цьому немає жодного сенсу, тому що партії переважно превалюють у виборі громадян, ніж окремо взяті особи в мажоритарних округах", - сказала Айвазовська.
"Вона (мажоритарна складова. - Ред.) пішла, по суті, в небуття у зв'язку з результатами поточної кампанії, які стають очевидними й майже офіційними", - наголосила очільниця організації.
По идее, в НОРМАЛЬНОЙ стране мажоритарщики представляют местные власти и лучше и знают интересы жителей страны непосредственно на местах.
-ну... всё отнять и поделить, ну и чтобы бесплатно было.
-обещаю!!!"
Вот и все интересы
З великим задоволенням констатую, що риг, який викинув на наш округ більше всіх грошей - просто загадив все навколо собою, своїми акциями та обіцянками допомогти - провалився. Я сподіваюсь, що в нього буде багато неприємних моментів з мафією, в якої він напевно ті гроші брав.
На помойку тих гречкосіів давно треба було відправляти.
или в одно ведро на проходе херачите?
желающие нажЫть 300 грн. сбор на майдане
с собой иметь иголки (будем лопать шарики)
Народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 75,34% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.
Зокрема, Богуслаєв набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%.
Их не жалко. А Пете с Парубием ещё сидеть.
вобщем зря мы над российскими ватниками смеялись.
а тєлєрь видохнулі і посмотрєлі по сторонам: тренд уж лупіт по бренду...
Andriy Lavrys
@AndriyLavrys21 июл.
Стійке відчуття, що в найближчому майбутньому на долю України вплинуть бурхливі події ЗА МЕЖАМИ України.
Ron Turn
@Ron__Turn
Таке ж відчуття.
1. США і Ізраїль нарешті візьмуть за сраку Іран. Це вплине на Сирію. Там нарешті повісять Асада і потурять кацапів.
2. В кацапії нарешті загориться на Кавказі.
3.Путін здохне. Несподівано для всих. Скоріш за все отруять.
4. Фірташа таки дозволять екстрадувати і кацапи його грохнуть щоб не розказав лишнього.
5. США видадуть арешт на Бєню і компанйонів. Зеленський буде фігурантом.
6. Здохне Кучма.
7. Зеленський або передознеться або його приберуть.
8. В США до влади прийдуть демократи.
Нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори на Житомирщині своїм суперникам зі "Слуги народу".
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
На 64-му окрузі за результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В'ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.
На 65-му окрузі за результатом опрацювання 41% протоколів виграє Дмитро Костюк від "Слуги народу". За нього віддали голоси 32,99% виборців. Литвин наразі отримує 29,45% підтримки.
🤣🤣
но будет поздно.
1. Двух палатного парламента. (Верхняя Палата - партии, Нижняя - представители регионов).
2. Сокращение общего числа депутатов (максимум по 130 в каждой палате).
Если не будет представителей регионов в ВР (отменят мажоритарку) - власть станет абсолютно глуха к тому, что происходит в регионах - Жопа - нарастание недовольства центром как результат - рост сепаратизма.