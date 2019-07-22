 П'ять років тому українські воїни звільнили Сєверодонецьк та Попасну: в Генштабі ЗСУ розповіли, як це було

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Двадцяті числа липня 2014 року назавжди запам’ятаються жителям Луганської області. Саме тоді підрозділи сектору "А" розпочали операцію з визволення Лисичансько-Сєверодонецької агломерації.

Після звільнення Рубіжного настала черга Сєверодонецька. 22 липня підрозділи Національної Гвардії, Збройних сил України та добровольчих батальйонів атакували загони бандформувань з двох боків. У другій половині дня дві колони сил АТО - одна з боку Старої Красниці, а друга - зі сторони Варварівки, увійшли в Сєверодонецьк. Під час короткого запеклого бою із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та важкої бронетехніки українські війська визволили місто. Місцеві мешканці зустрічали наших армійців із національною символікою й гаслами "Спасибі!"", - йдеться в повідомленні.

Нині у Сєверодонецьку розміщено Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію та інші установи.

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"Того ж дня 2014 року від проросійського ярма звільнене промислове містечко Лунганщини - Попасна.

Сили АТО здійснили три штурми міста, і лише третій - виявився вдалим. Тоді українська артилерія завдала потужного удару по укріпленнях та лігвах ворога, крім вогневих точок у житлових будинках. Українські підрозділи зайшли в Попасну без бою. Над адміністративними будівлями замайоріли українські прапори", - йдеться в повідомленні.