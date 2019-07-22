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 П'ять років тому українські воїни звільнили Сєверодонецьк та Попасну: в Генштабі ЗСУ розповіли, як це було

П'ять років тому українська армія звільнила від російських терористів-окупантів і бойовиків Сєверодонецьк та Попасну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Двадцяті числа липня 2014 року назавжди запам’ятаються жителям Луганської області. Саме тоді підрозділи сектору "А" розпочали операцію з визволення Лисичансько-Сєверодонецької агломерації.

Після звільнення Рубіжного настала черга Сєверодонецька. 22 липня підрозділи Національної Гвардії, Збройних сил України та добровольчих батальйонів атакували загони бандформувань з двох боків. У другій половині дня дві колони сил АТО - одна з боку Старої Красниці, а друга - зі сторони Варварівки, увійшли в Сєверодонецьк. Під час короткого запеклого бою із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та важкої бронетехніки українські війська визволили місто. Місцеві мешканці зустрічали наших армійців із національною символікою й гаслами "Спасибі!"", - йдеться в повідомленні.

Нині у Сєверодонецьку розміщено Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію та інші установи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов

"Того ж дня 2014 року від проросійського ярма звільнене промислове містечко Лунганщини - Попасна.

Сили АТО здійснили три штурми міста, і лише третій - виявився вдалим. Тоді українська артилерія завдала потужного удару по укріпленнях та лігвах ворога, крім вогневих точок у житлових будинках. Українські підрозділи зайшли в Попасну без бою. Над адміністративними будівлями замайоріли українські прапори", - йдеться в повідомленні.

Пять років тому українські воїни звільнили Сєверодонецьк та Попасну: в Генштабі ЗСУ розповіли, як це було 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138925
 
   
 Топ коментарі
 
Парашенка нізахатєл закончіть вайну, пріказал асвабаждать
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Теперь надо Киев от зебилов освобождать. Прямо после парада.
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А теперь, все коту под хвост подхуйловники празднуют победу
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Парашенка нізахатєл закончіть вайну, пріказал асвабаждать
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Шуфрич уже распотякує про "преступние прикази"
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А теперь, все коту под хвост ************* празднуют победу
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Теперь надо Киев от зебилов освобождать. Прямо после парада.
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Твой земляк Захарченко уже собирался Киев освобождать...
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Ти чому не повертаєшся в Україну як ЗЕбіл вас кликав?
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Земляк або краянин - УРОДЖЕНЕЦЬ однієї з ким-небудь місцевості.
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Смотреть не могу на эту лупоглазую сепарскую мразь
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Как труханов, не без помощи барыги прибрал к рукам, во время войны, в Одессе стратегический военный аэродром. https://ua.news/ua/mer-odesy-prychetnyj-do-likvidatsiyi-strategichnogo-vijskovogo-aerodromu/
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это уже не в тренде - а в тренде - слуга бени
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потом был приказ от Барыги по совместительству главнокомандующего , занявшего этот пост путем брехни и интриг, перестать наступать, шобпутинненапав.
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Это дало возможность Северодонецку и Попасной в 2019 в большинстве проголосовать за бывших рыгов и сепаров...
Вуаля.
А прикинте шо это быдло наголосовало бы если в составе был Крысм и Луганда с Домбабве!)))
45% за рыгобыдло!!! А СН ковыряли бы козявки в носу с 10-20%)))
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Если судить по результатам голосования то местные жители не очень то и рады что их освобождали.........
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Пять лет.пять лет, когда будут освобождать остальное?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїП'ять років тому українські воїни звільнили Сєверодонецьк та Попасну: в Генштабі ЗСУ розповіли, як це було
 
 
 
 
 
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