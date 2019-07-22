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 Хто проходить у Раду за списками партій за прізвищами. СПИСОК

Згідно з даними ЦВК, станом на 14:30 23 липня опрацьовано 95,75% бюлетенів.

Цензор.НЕТ подає прізвища майбутніх народних депутатів за партійними списками, якщо перевести відсотки в прохідні місця.

Прохідні номери у депутатів можуть посунутися на кілька пунктів вгору або вниз після остаточних результатів.

"Слуга народу" - 124

  1. Дмитро Разумков
  2. Руслан Стефанчук
  3. Ірина Венедиктова
  4. Давид Арахамія
  5. Галина Янченко
  6. Михайло Федоров
  7. Олександр Корнієнко
  8. Анастасія Красносільська
  9. Олександр Ткаченко
  10. Жан Беленюк
  11. Сергій Бабак
  12. Владислав Криклій
  13. Олена Шуляк
  14. Дмитро Наталуха
  15. Єлизавета Ясько
  16. Олексій Оржель
  17. Андрій Герус
  18. Михайло Радуцький
  19. Денис Монастирський
  20. Данило Гетманцев
  21. Денис Малюська
  22. Андрій Холодов
  23. Гео Лерос
  24. Сергій Кальченко
  25. Максим Ткаченко
  26. Єгор Чернєв
  27. Святослав Юраш
  28. Павло Сушко
  29. Ірина Верещук
  30. Олександр Кубрак
  31. Юлія Діденко
  32. Дмитро Соломчук
  33. Михайло Ананченко
  34. Ганна Коваленко
  35. Владлен Неклюдов
  36. Ігор Кривошеєв
  37. Сергій Іонушас
  38. Олександр Завітневич
  39. Вадим Струневич
  40. Володимир Воронов
  41. Юрій Аристов
  42. Юрій Кисіль
  43. Вадим Галайчук
  44. Артем Ковальов
  45. Валерій Стернійчук
  46. ​​Галина Михайлюк
  47. Роман Бабій
  48. Олександр Качура
  49. Анна Новосад
  50. Артем Культенко
  51. Олег Марусяк
  52. Микола Кириченко
  53. Галина Третьякова
  54. Павло Халімон
  55. Олена Мошенець
  56. Ольга Саладуха
  57. Ольга Коваль
  58. Аліна Загоруйко
  59. Олег Бондаренко
  60. Михайло Крячко
  61. Марина Бардіна
  62. Людмила Марченко
  63. Іван Юнаков
  64. Дар'я Володіна
  65. Ольга Савченко
  66. Оксана Гринчук
  67. Володимир Козак
  68. Андрій Лисюк
  69. Олександр Сова
  70. Володимир Ватрас
  71. Роман Мулик
  72. Олег Тарасов
  73. Анатолій Костюх
  74. Євген Брагар
  75. Євген Безгін
  76. Олександр Салійчук
  77. Елла Рєпіна
  78. Арсеній Пушкаренко
  79. Мар'ян Заблоцький
  80. Андрій Клочко
  81. Юлія Овчинникова
  82. Олександр Мережко
  83. Олексій Устенко
  84. Олександр Кабанов
  85. Федір Веніславський
  86. Лада Булах
  87. Євген Петруняк
  88. Олександр Мариковський
  89. Олександр Федієнко
  90. Андрій Мотовиловець
  91. Ганна Колесник
  92. Єлизавета Богуцька
  93. Артем Нагаєвський
  94. Микита Потураєв
  95. Павло Якименко
  96. Артем Кунаєв
  97. Дмитро Припутень
  98. Максим Павлюк
  99. Василь Мока
  100. Богдан Торохтій
  101. Оксана Дмитрієва
  102. Маргарита Шол
  103. Андрій Костін
  104. Руслан Горбенко
  105. Андрій Жупанин
  106. Ростислав Тістик
  107. Євгенія Кравчук
  108. Неллі Яковлєва
  109. Сергій Гривко
  110. Петро Павловський
  111. Ірина Аллахвердієва
  112. Олена Вінтоняк
  113. Юрій Заславський
  114. Андрій Задорожний
  115. Остап Шипайло
  116. Іван Шинкаренко
  117. Ольга Совгиря
  118. Володимир Крейденко
  119. Тарас Тарасенко
  120. Микола Сольський
  121. Павло Фролов
  122. Михайло Новіков
  123. Вікторія Підгорна
  124. Олена Хоменко

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді

"Опозиційна платформа - За життя" - 37

  1. Юрій Бойко
  2. Вадим Рабінович
  3. Віктор Медведчук
  4. Наталія Королевська
  5. Сергій Льовочкін
  6. Василь Німченко
  7. Нестор Шуфрич
  8. Сергій Ларін
  9. Сергій Дунаєв
  10. Тарас Козак
  11. Вадим Столар
  12. Юрій Іоффе
  13. Юлія Льовочкіна
  14. Ігор Абрамов
  15. Дмитро Ісаєнко
  16. Микола Скорик
  17. Григорій Суркіс
  18. Ігор Кисельов
  19. Юрій Загородній
  20. Анатолій Бурмич
  21. Михайло Папієв
  22. Олександр Колтунович
  23. Григорій Мамка
  24. Володимир Кальцев
  25. Юрій Павленко
  26. Наталія Приходько
  27. Віктор Чорний
  28. Віталій Борт
  29. Михайло Макаренко
  30. Олег Волошин
  31. Тетяна Плачкова
  32. Олександр Пузанов
  33. Суто Мамоян
  34. Ілля Ківа
  35. Ренат Кузьмін
  36. Олександр Качний
  37. Антоніна Славицька

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - на початку вересня, - Парубій

"Батьківщина" - 24

  1. Юлія Тимошенко
  2. Сергій Тарута
  3. Валентин Наливайченко
  4. Сергій Соболєв
  5. Олена Кондратюк
  6. Іван Кириленко
  7. Андрій Кожем'якін
  8. Григорій Немиря
  9. Сергій Власенко
  10. Валерій Дубіль
  11. Олександр Абдуллін
  12. Іван Крулько
  13. Анжеліка Лабунська
  14. Костянтин Бондарєв
  15. Михайло Цимбалюк
  16. Віталій Данилов
  17. Ольга Белькова
  18. Олексій Кучеренко
  19. Андрій Ніколаєнко
  20. Михайло Волинець
  21. Андрій Пузійчук
  22. Альона Шкрум
  23. Володимир Кабаченко
  24. Вадим Івченко

"Європейська Солідарність" - 23

  1. Петро Порошенко
  2. Андрій Парубій
  3. Ірина Геращенко
  4. Михайло Забродський
  5. Софія Федина
  6. Мустафа Джемілєв
  7. Яна Зінкевич
  8. Ахтем Чийгоз
  9. Олег Синютка
  10. Іванна Климпуш-Цинцадзе
  11. Артур Герасимов
  12. Степан Кубів
  13. Ірина Фріз
  14. Ніна Южаніна
  15. Ірина Луценко
  16. Вікторія Сюмар
  17. Володимир Ар'єв
  18. Ростислав Павленко
  19. Микола Величкович
  20. Сергій Алексєєв
  21. Руслан Князевич
  22. Максим Саврасов
  23. Марія Іонова

Також читайте: Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

"Голос" - 17

  1. Святослав Вакарчук
  2. Юлія Клименко
  3. Кіра Рудик
  4. Ярослав Железняк
  5. Олександра Устинова
  6. Олег Макаров
  7. Ярослав Юрчишин
  8. Сергій Рахманін
  9. Соломія Бобровська
  10. Ольга Стефанишина
  11. Володимир Цабаль
  12. Андрій Осадчук
  13. Роман Костенко
  14. Роман Лозинський
  15. Інна Совсун
  16. Леся Василенко
  17. Рустем Умеров

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков

Хто проходить у Раду за списками партій за прізвищами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138921
 
 
 Топ коментарі
 
весь список за "жизнь" можно смело вешать Данные экзит-пола: Кто проходит в Раду пофамильно - Цензор.НЕТ 3955
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Не панікуй, та не падай на коліна зі страху. Ніякого "руського миру" тут не буде.
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скоро на экранах украины - россия наш друг давайте переходить на рубли))) и руские танки в Киеве на параде)
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ПОПуасы! Ваши танцы с бубном не дадут ПЕСовской партии еще одно барыгоместо в Раде и - если всё пойдет хорошо с новой Радой - не спасут ПОП-ко от посадки за содеянное им и его окружение. Ваши попытки манипулировать выборами путем дезинформации и обмана не будут забыты.
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Зелена Шмаркля, чому кожен день гинуть українці, гине набагато більше ніж в останні місяці при Порошенко, перед тим, як дурнуваті ЗеБіли проголосували за тебе та твою шоблу? Чому ти, сволото, мовчиш про українські смерті, яких по кілька кожного дня?

Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
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Если снимут деп неприкосновенность, то какая разница, прошли, не прошли.
Сядут все. Дані екзитполу: Хто проходить у Раду за прізвищами - Цензор.НЕТ 7405
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Правильный лозунг не "Армия. Мова. Вера." Правильный лозунг "Реальная Армия. Экономика. Антикоррупция."
Чем отличается "Реальная Армия" от просто "Армии"? Ну например тем, что в реальной армии не взрываются склады с боеприпасами, друзья президента не разворовывают оборонные предприятия, командуют молодые командиры прошедшие фронт, а не престарелые и глупые, но верные Вождю, совковые генералы.
Про мову и веру и говорить нечего. Это вещи нужные но вторичные. Не должно быть так, что на таможне и госпредприятиях воруют по десять-пятнадцать миллиардов долларов в год, а вся страна обсуждает Томос и мовный закон.
С мовы и веры наш предыдущий вождь попытался слепить наши местные "духовные скрепы", которые отвлекали бы людей от реальных проблем. У россиян победобесие, деды ваевали, можем повторить, радиоактивный пепел. У нас мова и вера. Но и там и там песец в экономике, тотальное воровство, кумовство, некомпетентность.
https://www.facebook.com/yvolohov
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Правильный лозунг: "Своровал-Суд-Отсидка".
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Начало правильное , а продолжение ватное.Не может никто ЛЕПИТЬ мову и ВЕРУ.Это соль нации.Ее основа.И никак вещи не вторичные.Вы , как и многие недопонимаете это.И это БОЛЬШАЯ ОШИБКА! Недаром Прибалты сразу начали свое становление с гражданства и языка...
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ПОРА бы и обновить списочки)))
У Батькивщины уже 25 штыков,а вот у "*****" поубавилось)))
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Первые голосования за снятие депутатской неприкосновенности и кандидатуре нового генпрокурора покажут, что за народ пришел в Раду...

Ясное дело, что ПОПовские 9% будут фактором раздора и источником врунливой пропаганды в порохоботском стиле, играя на руку Пуйлу вместе с ЗЖлобами.

На мой взгляд, Голос набрал слишком много, а Батькивщина - слишком мало.
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Не удивительно,при одном, упоминании её имени,на неё столько выливалось дерьма ,мобилизовали весь штаб минстецьких порохоботов с тройным окладом по тревоге ,а потом спохватились,что есть другая загроза,была дана команда и все переключились на Зеленского, какие только оскорбления они здесь не писали.....,в чём только его не обвиняли..
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Зацените контингет Слуг и их лакеев (это еще не все, ещеспортсмены-массажисты и пр.)
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт".

БезработныеСвятослав Юраш - безработный"Слуга народа";
Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";
Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарница "Слуга народа";

И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
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Вот так...Из безработных сразу на Олимп! Скажут -трудоустраиваем народ!
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Дед, не трожь Богуцкую. Воистину правда, когда говорят, что "анонимус хуже *********".
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як там клич комуняків гребаних був колись-хто був не ким,той стане всім.....
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ну теперь будем ждать "качественной работы", зе расскажет,что делать
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чорна Рада
чорна Рада
не дотерпить
до парада
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Все будет теперь зависеть от того, в какую сторону будет смотреть Слуга народа. На данный момент им ничего не мешает слить независимость Украины.
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А кто или что мешает батьке слить вас русне? Скоро будете 90-м регионом кацапстана.
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Осторожно! К некоторым гражданам стремительно приближается конец эпохи бедности!
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Кто не помнит "патриота " Илью Киву ? наверняка все помним, как эта *****,патякала, что россия путина враг Украине и что от убивал и будет убивать врагов Украины. Как видим ,эта тварь прошла в парламент по спискам Медведчука Бойкв и Рабиновича Еще раз убеждаюсь в УКРАИНЕ наплодилось ублюдков немало *****, такую тварь нельзя терпеть рядом с собою
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38 москалей-подхуйловников (агенты кремля) в парламенте Украины. Не много ли? Как вы допустили их туда, слабаки? В госдурке русни есть хоть один проукраинский депутат?
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А теперь зебилы и дебилы посмотрите кого, каких "защитников" интересов простого народа вы избрали. Особенно "моложавого" "энергичного" (видимо три дня до сдоху) ЗАЖОПОВЦА Иоффе, другого, "энергтчнго". еле пересмыкающегося зажоповца В Нимченко
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УКРАИНЦЫ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПОВСЮДНО СЛОВО ЗАЖОВЦЫ -к партии за життя медведчука, бойка ,рабиновича.
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Да жука Кива , вот же сволочь , по опо блоку прошел , очень хорошо .что старых прокатили , особенно Пашинского Хто проходить у Раду за прізвищами за списками партій - Цензор.НЕТ 8520
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниХто проходить у Раду за списками партій за прізвищами. СПИСОК
 
 
 
 
 
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