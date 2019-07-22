 Хто проходить у Раду за списками партій за прізвищами. СПИСОК

Цензор.НЕТ подає прізвища майбутніх народних депутатів за партійними списками, якщо перевести відсотки в прохідні місця.

Прохідні номери у депутатів можуть посунутися на кілька пунктів вгору або вниз після остаточних результатів.

"Слуга народу" - 124

Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Ірина Венедиктова Давид Арахамія Галина Янченко Михайло Федоров Олександр Корнієнко Анастасія Красносільська Олександр Ткаченко Жан Беленюк Сергій Бабак Владислав Криклій Олена Шуляк Дмитро Наталуха Єлизавета Ясько Олексій Оржель Андрій Герус Михайло Радуцький Денис Монастирський Данило Гетманцев Денис Малюська Андрій Холодов Гео Лерос Сергій Кальченко Максим Ткаченко Єгор Чернєв Святослав Юраш Павло Сушко Ірина Верещук Олександр Кубрак Юлія Діденко Дмитро Соломчук Михайло Ананченко Ганна Коваленко Владлен Неклюдов Ігор Кривошеєв Сергій Іонушас Олександр Завітневич Вадим Струневич Володимир Воронов Юрій Аристов Юрій Кисіль Вадим Галайчук Артем Ковальов Валерій Стернійчук ​​Галина Михайлюк Роман Бабій Олександр Качура Анна Новосад Артем Культенко Олег Марусяк Микола Кириченко Галина Третьякова Павло Халімон Олена Мошенець Ольга Саладуха Ольга Коваль Аліна Загоруйко Олег Бондаренко Михайло Крячко Марина Бардіна Людмила Марченко Іван Юнаков Дар'я Володіна Ольга Савченко Оксана Гринчук Володимир Козак Андрій Лисюк Олександр Сова Володимир Ватрас Роман Мулик Олег Тарасов Анатолій Костюх Євген Брагар Євген Безгін Олександр Салійчук Елла Рєпіна Арсеній Пушкаренко Мар'ян Заблоцький Андрій Клочко Юлія Овчинникова Олександр Мережко Олексій Устенко Олександр Кабанов Федір Веніславський Лада Булах Євген Петруняк Олександр Мариковський Олександр Федієнко Андрій Мотовиловець Ганна Колесник Єлизавета Богуцька Артем Нагаєвський Микита Потураєв Павло Якименко Артем Кунаєв Дмитро Припутень Максим Павлюк Василь Мока Богдан Торохтій Оксана Дмитрієва Маргарита Шол Андрій Костін Руслан Горбенко Андрій Жупанин Ростислав Тістик Євгенія Кравчук Неллі Яковлєва Сергій Гривко Петро Павловський Ірина Аллахвердієва Олена Вінтоняк Юрій Заславський Андрій Задорожний Остап Шипайло Іван Шинкаренко Ольга Совгиря Володимир Крейденко Тарас Тарасенко Микола Сольський Павло Фролов Михайло Новіков Вікторія Підгорна Олена Хоменко

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді

"Опозиційна платформа - За життя" - 37

Юрій Бойко Вадим Рабінович Віктор Медведчук Наталія Королевська Сергій Льовочкін Василь Німченко Нестор Шуфрич Сергій Ларін Сергій Дунаєв Тарас Козак Вадим Столар Юрій Іоффе Юлія Льовочкіна Ігор Абрамов Дмитро Ісаєнко Микола Скорик Григорій Суркіс Ігор Кисельов Юрій Загородній Анатолій Бурмич Михайло Папієв Олександр Колтунович Григорій Мамка Володимир Кальцев Юрій Павленко Наталія Приходько Віктор Чорний Віталій Борт Михайло Макаренко Олег Волошин Тетяна Плачкова Олександр Пузанов Суто Мамоян Ілля Ківа Ренат Кузьмін Олександр Качний Антоніна Славицька

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - на початку вересня, - Парубій

"Батьківщина" - 24

Юлія Тимошенко Сергій Тарута Валентин Наливайченко Сергій Соболєв Олена Кондратюк Іван Кириленко Андрій Кожем'якін Григорій Немиря Сергій Власенко Валерій Дубіль Олександр Абдуллін Іван Крулько Анжеліка Лабунська Костянтин Бондарєв Михайло Цимбалюк Віталій Данилов Ольга Белькова Олексій Кучеренко Андрій Ніколаєнко Михайло Волинець Андрій Пузійчук Альона Шкрум Володимир Кабаченко Вадим Івченко

"Європейська Солідарність" - 23

Петро Порошенко Андрій Парубій Ірина Геращенко Михайло Забродський Софія Федина Мустафа Джемілєв Яна Зінкевич Ахтем Чийгоз Олег Синютка Іванна Климпуш-Цинцадзе Артур Герасимов Степан Кубів Ірина Фріз Ніна Южаніна Ірина Луценко Вікторія Сюмар Володимир Ар'єв Ростислав Павленко Микола Величкович Сергій Алексєєв Руслан Князевич Максим Саврасов Марія Іонова

Також читайте: Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

"Голос" - 17

Святослав Вакарчук Юлія Клименко Кіра Рудик Ярослав Железняк Олександра Устинова Олег Макаров Ярослав Юрчишин Сергій Рахманін Соломія Бобровська Ольга Стефанишина Володимир Цабаль Андрій Осадчук Роман Костенко Роман Лозинський Інна Совсун Леся Василенко Рустем Умеров

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков