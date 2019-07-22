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 Політика України
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Все про:ВР (5212) парламент (314) екзит-пол (41)

 Дані екзитполу: Хто проходить у Раду за прізвищами. СПИСОК

За даними національного екзитполу у Верховну Раду проходять п'ять партій.

"LIGA.net" наводить прізвища майбутніх народних депутатів за партійними списками, якщо перевести відсотки в прохідні місця, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прохідні номери у депутатів можуть посунутися на кілька пунктів вгору або вниз після остаточних результатів.

"Слуга народу" - 126

  1. Дмитро Разумков
  2. Руслан Стефанчук
  3. Ірина Венедиктова
  4. Давид Арахамія
  5. Галина Янченко
  6. Михайло Федоров
  7. Олександр Корнієнко
  8. Анастасія Красносільська
  9. Олександр Ткаченко
  10. Жан Беленюк
  11. Сергій Бабак
  12. Владислав Криклій
  13. Олена Шуляк
  14. Дмитро Наталуха
  15. Єлизавета Ясько
  16. Олексій Оржель
  17. Андрій Герус
  18. Михайло Радуцький
  19. Денис Монастирський
  20. Данило Гетманцев
  21. Денис Малюська
  22. Андрій Холодов
  23. Гео Лерос
  24. Сергій Кальченко
  25. Максим Ткаченко
  26. Єгор Чернєв
  27. Святослав Юраш
  28. Павло Сушко
  29. Ірина Верещук
  30. Олександр Кубрак
  31. Юлія Діденко
  32. Дмитро Соломчук
  33. Михайло Ананченко
  34. Ганна Коваленко
  35. Владлен Неклюдов
  36. Ігор Кривошеєв
  37. Сергій Іонушас
  38. Олександр Завітневич
  39. Вадим Струневич
  40. Володимир Воронов
  41. Юрій Аристов
  42. Юрій Кисіль
  43. Вадим Галайчук
  44. Артем Ковальов
  45. Валерій Стернійчук
  46. ​​Галина Михайлюк
  47. Роман Бабій
  48. Олександр Качура
  49. Анна Новосад
  50. Артем Культенко
  51. Олег Марусяк
  52. Микола Кириченко
  53. Галина Третьякова
  54. Павло Халімон
  55. Олена Мошенець
  56. Ольга Саладуха
  57. Ольга Коваль
  58. Аліна Загоруйко
  59. Олег Бондаренко
  60. Михайло Крячко
  61. Марина Бардіна
  62. Людмила Марченко
  63. Іван Юнаков
  64. Дар'я Володіна
  65. Ольга Савченко
  66. Оксана Гринчук
  67. Володимир Козак
  68. Андрій Лисюк
  69. Олександр Сова
  70. Володимир Ватрас
  71. Роман Мулик
  72. Олег Тарасов
  73. Анатолій Костюх
  74. Євген Брагар
  75. Євген Безгін
  76. Олександр Салійчук
  77. Елла Рєпіна
  78. Арсеній Пушкаренко
  79. Мар'ян Заблоцький
  80. Андрій Клочко
  81. Юлія Овчинникова
  82. Олександр Мережко
  83. Олексій Устенко
  84. Олександр Кабанов
  85. Федір Веніславський
  86. Лада Булах
  87. Євген Петруняк
  88. Олександр Мариковський
  89. Олександр Федієнко
  90. Андрій Мотовиловець
  91. Ганна Колесник
  92. Єлизавета Богуцька
  93. Артем Нагаєвський
  94. Микита Потураєв
  95. Павло Якименко
  96. Артем Кунаєв
  97. Дмитро Припутень
  98. Максим Павлюк
  99. Василь Мока
  100. Богдан Торохтій
  101. Оксана Дмитрієва
  102. Маргарита Шол
  103. Андрій Костін
  104. Руслан Горбенко
  105. Андрій Жупанин
  106. Ростислав Тістик
  107. Євгенія Кравчук
  108. Неллі Яковлєва
  109. Сергій Гривко
  110. Петро Павловський
  111. Ірина Аллахвердієва
  112. Олена Вінтоняк
  113. Юрій Заславський
  114. Андрій Задорожний
  115. Остап Шипайло
  116. Іван Шинкаренко
  117. Ольга Совгиря
  118. Володимир Крейденко
  119. Тарас Тарасенко
  120. Микола Сольський
  121. Павло Фролов
  122. Михайло Новіков
  123. Вікторія Підгорна
  124. Олена Хоменко
  125. Анатолій Остапенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді

"Опозиційного платформа - За життя" - 33

  1. Юрій Бойко
  2. Вадим Рабінович
  3. Віктор Медведчук
  4. Наталія Королевська
  5. Сергій Льовочкін
  6. Василь Німченко
  7. Нестор Шуфрич
  8. Сергій Ларін
  9. Сергій Дунаєв
  10. Тарас Козак
  11. Вадим Столар
  12. Юрій Іоффе
  13. Юлія Льовочкіна
  14. Ігор Абрамов
  15. Дмитро Ісаєнко
  16. Микола Скорик
  17. Григорій Суркіс
  18. Ігор Кисельов
  19. Юрій Загородній
  20. Анатолій Бурмич
  21. Михайло Папієв
  22. Олександр Колтунович
  23. Григорій Мамка
  24. Володимир Кальцев
  25. Юрій Павленко
  26. Наталія Приходько
  27. Віктор Чорний
  28. Віталій Борт
  29. Михайло Макаренко
  30. Олег Волошин
  31. Тетяна Плачкова
  32. Олександр Пузанов
  33. Суто Мамоян

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - на початку вересня, - Парубій

"Європейська Солідарність" - 26

  1. Петро Порошенко
  2. Андрій Парубій
  3. Ірина Геращенко
  4. Михайло Забродський
  5. Софія Федина
  6. Мустафа Джемілєв
  7. Яна Зінкевич
  8. Ахтем Чийгоз
  9. Олег Синютка
  10. Іванна Климпуш-Цинцадзе
  11. Артур Герасимов
  12. Степан Кубів
  13. Ірина Фріз
  14. Ніна Южаніна
  15. Ірина Луценко
  16. Вікторія Сюмар
  17. Володимир Ар'єв
  18. Ростислав Павленко
  19. Микола Величкович
  20. Сергій Алексєєв
  21. .Руслан Князевич
  22. Максим Саврасов
  23. Марія Іонова
  24. Наталія Бойко
  25. Володимир В'ятрович
  26. Ірина Никоряк

Також читайте: Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

"Батьківщина" - 22

  1. Юлія Тимошенко
  2. Сергій Тарута
  3. Валентин Наливайченко
  4. Сергій Соболєв
  5. Олена Кондратюк
  6. Іван Кириленко
  7. Андрій Кожем'якін
  8. Григорій Немиря
  9. Сергій Власенко
  10. Валерій Дубіль
  11. Олександр Абдуллін
  12. Іван Крулько
  13. Анжеліка Лабунська
  14. Костянтин Бондарєв
  15. Михайло Цимбалюк
  16. Віталій Данилов
  17. Ольга Белькова
  18. Олексій Кучеренко
  19. Андрій Ніколаєнко
  20. Михайло Волинець
  21. Андрій Пузійчук
  22. Альона Шкрум

"Голос" - 18

  1. Святослав Вакарчук
  2. Юлія Клименко
  3. Кіра Рудик
  4. Ярослав Железняк
  5. Олександра Устинова
  6. Олег Макаров
  7. Ярослав Юрчишин
  8. Сергій Рахманін
  9. Соломія Бобровська
  10. Ольга Стефанишина
  11. Володимир Цабаль
  12. Андрій Осадчук
  13. Роман Костенко
  14. Роман Лозинський
  15. Інна Совсун
  16. Леся Василенко
  17. Рустем Умеров
  18. Аліна Свідерська
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138921
 
   
 Топ коментарі
 
весь список за "жизнь" можно смело вешать Данные экзит-пола: Кто проходит в Раду пофамильно - Цензор.НЕТ 3955
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Не панікуй, та не падай на коліна зі страху. Ніякого "руського миру" тут не буде.
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5 років було часу щоб посадити мертвечука, тепер він у Раді. Ось так, прахоботи, ви самі працювали на цей реванш.
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зюЗюк@sidorskym
Напомню. 15 мл спирта прямо в кровь ухайдокают сознание за минуту. А вот через желудок надо в 10-20 раз больше. Так вот откройте шире глазки и смотрите телек - этим вы экономите деньги на Ваше оболванивание.
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Чего ты гонишь на нормального пацана, четко решал в 90-е и теперь в Слуге народа, уверен, что четко будет решать. Он ровный пацан, да и преЗЕдент за ним! Учти это!
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Тищенко - терпила, нарцисс, зашкваренный гребень, и **** (давно ходит под ментами).
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Медведчук на всякий случай заполз в Федерацию боевого самбо Украины и заразил всех вирусом ваты.
Нечистоты в Федерации боевого самбо Украины
Деомнстративно все на чисто "русском" языке.
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якщо число 33 (опожопи) помножить на два--буде бісівське класичне число
а 52 псові харі поділити на два--знову чорт видиться, тільки в дюжині.
Це просто символічно? чи це одна шобла під різними шоколадно-гімняними начинками?
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Да "обновился" мародер знатно.В особенности женский состав,такие как Сюмар и Ирка Луценко.Подтяжки и пластику фэйсов себе сделали-вот вам и обновление по рошеновски.Слава богу не будет в раде гниды Пашинского и его верного санчо панса-безумной Таньки Чорновол.
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Ну классно теперь, ведь патриот Лиза Богуцкая от Зэ прошла) Ты За Жыддя голосовал кстати? Судя по ненависти к Чорновол)
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чёрноротая истеричка в полном аспекте показалась на блокаде! На неё наши воины хором несли! Не жЫдяры!
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Партію Рабиновича краще було б назвати "За шиття!" Як в тому анекдоті - "Я буду ещё немножко шить..." А кравець з нього знатний! Особливо по лінолеуму...
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ДЯКУЛАМ ПОРА МЕНЯТЬ ШТАМПИКИ НА ФОТКАХ В ФЕЙСБУЧИКАХ НА "8%" Дані екзитполу: Хто проходить у Раду за прізвищами - Цензор.НЕТ 8441
СКОРО БУДЕТЕ С "1%" - КАК ТРУъ-БАЙКЕРЫ Дані екзитполу: Хто проходить у Раду за прізвищами - Цензор.НЕТ 8441
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жидовскую солидарность выкинуть на нары, остальные пусть пока остаются.
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и хловских рыгов нафик.
Опять бабы ирки будут орать, мертведчук ездить к *****. Что толку, если одни и те же опять рулят.
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Artur Orujaliev
2 год ·

Знаете, а мне нравятся результаты этих выборов.
Во-первых, у нас прошли нормальные выборы в парламент. Без существенных нарушений и с действительно неплохим выбором партий и кандидатов. Это немало стоит. Далеко не во всех странах это есть и это нужно ценить.
Во-вторых, произошло действительно полное обновление власти. С учетом того, что за всю историю Украины у нас никогда не было хорошо ни с экономикой ни с коррупцией - это, скажем так, интересно.

Во-третьих, партия президента Володимир Зеленський получает большинство. Это значит, что у них не может быть уже вообще никаких причин на отмазки. И все мы, наконец-то, узнаем на что они способны и что действительно хотят реализовать.
Так или иначе партия Слуга Народу до текущего момента была котом в мешке. Кто-то думает, что они проукраинские ребята, кто-то, что пророссийские, для одних они лишь инструмент в руках Коломойского, для других - единственный шанс на реформы в стране.
Теперь каждый из их избирателей поймет, что было предвыборным враньем, а что правдой. Тарифы, прекращение войны, налог на выведенный капитал - у каждого был свой запрос. Будем наблюдать. Квота доверия нереальная. Падать будет очень больно и разочарованый избиратель может еще и добить.
После этих выборов за любые маски шоу, отключение горячей воды, курс доллара, каждую яму на дороге и чуть ли не за погоду за окном будет ответственен президент с командой.
Вы их сделали! Стрелки переводить не на кого!
Искренне желаю удачи. Всем нам.
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