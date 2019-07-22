 Розраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні

Про це повідомила журналістам офіційний представник кабінету міністрів ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабінет міністрів розраховує, що уряд незабаром почне роботу і буде реалізовувати плани реформ", - сказала Деммер.

Вона уточнила, що німецький уряд поки утримується від коментарів, тому що остаточних результатів підрахунку голосів, як і звіту спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ, поки немає. Деммер вказала, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну.

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