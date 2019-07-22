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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Розраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні

У Берліні очікують остаточних результатів українських виборів і розраховують, що новий уряд України незабаром візьметься за роботу.

Про це повідомила журналістам офіційний представник кабінету міністрів ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабінет міністрів розраховує, що уряд незабаром почне роботу і буде реалізовувати плани реформ", - сказала Деммер.

Вона уточнила, що німецький уряд поки утримується від коментарів, тому що остаточних результатів підрахунку голосів, як і звіту спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ, поки немає. Деммер вказала, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138918
 
 
 Топ коментарі
 
оптимизма пост... Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 54
Мы ничтожества, но у Бога есть план...

Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 6395 Дмитро Корчинський
57 хв. ·

Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.

Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
---
27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! Це важливіше за вибори.
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Пепе уже все рехформы поделал!)))
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говорят что картавый уже пошёл на сделку со следствием...
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говорят что картавый уже пошёл на сделку со следствием...
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говорят, что в Москве кур доят, да молоко не вкусное
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кур оставь себе, мокша. а вот банда соевых уже на карандаше.
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на вопросик по украинскому языку ответишь, "не кацапка"? или как обычно?
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видишь, кацапочка, как нетрудно показать, что ты кацапочка? Розраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні - Цензор.НЕТ 8313
так кто кацап-то: тот, кто боится вопросов по украинскому языку или тот, кто их не только не боится, а изобретает?
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оптимизма пост... Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 54
Мы ничтожества, но у Бога есть план...

Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 6395 Дмитро Корчинський
57 хв. ·

Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.

Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
---
27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! Це важливіше за вибори.
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Лучше бы Бог дал больше ума и мудрости тем, вопреки кому ему постоянно приходится давать шанс возродить, сохранить Украину.
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Алла Новосад 5b57f84f - не умничайте.. - ставьте лайк...

Ума у нашего нарида нет и не будет....- и Бог не даст..., у Бога есть план сказали же вам....
Для его плана нам ум не нужен...
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У немцев же все поляки работают, шо им мало?
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Главное, что бы не начали реализовывать планы Кремля.
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"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.
Черговий доказ, що петру вже ніхто не вірив...
Источник: https://censor.net.ua/n3138918
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А що тоді порошенко називав реформами... аж 144 штуки та кричав - де вам, бл#дь іще реформ не вистачає??? Розраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні - Цензор.НЕТ 5815
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ты логические цепочки в принципе не способно строить? тока говном кидаться?
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важно -меркельша возглавила бы сев.поток-2
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Нужно учится у порохоботов врать
Например "мародёра на нары", а то Путин нападёт!!!
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На что рассчитывает прокацапская германия?
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Плани реформ загубили, випадково в шаурму закатали.
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Главного рехформатора 🐷 нада отрехформировать...
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дай вгадаю, кацапе, хто в нас головний рехворматор...
не зюзя, нє?
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знаємо, на що вони розраховують:
на роботу в "газпромі" після відставки
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Давай Зеленський, фінансуй підприємців під малі проценти. Це найлегше, що ти можеш зробити.
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ти знову провокуєш? Ну, на цей раз: хоч беню, а не народ на форумі... Але і він тебе пошле.
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німчура - така сволота, що під реформами в Україні розуміє лише власні бізнес-інтереси. І їх заклик "не припиняти реформ" означає не що інше, як "ню-ню" чіплятись до німців так, як ото вчепи вчепились до індуса Лакшмі Міттела.
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Запад радуется нашему выбору.Для них главное- чтоб Украина была успешной и равной среди равных., а не подстилкой ордынской.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні
 
 
 
 
 
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