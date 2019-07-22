 Найманці РФ з опівночі не відкривали вогонь у зоні ООС, - Міноборони

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"З початку поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові надійно контролюють обстановку на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. ФОТО

Як повідомлялося, на Донбасі з 00:01 21 липня оголошено припинення вогню. Домовленість про це була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.