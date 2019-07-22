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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Найманці РФ з опівночі не відкривали вогонь у зоні ООС, - Міноборони

Найманці Російської Федерації на Донбасі 22 липня з початку доби режим тиші не порушували.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"З початку поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові надійно контролюють обстановку на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 25-ї ОПДБр Нікіта Скітченко та Семен Румигін загинули в зоні ООС унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. ФОТО

Як повідомлялося, на Донбасі з 00:01 21 липня оголошено припинення вогню. Домовленість про це була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138916
 
 
 Топ коментарі
 
Так їх пообирали депутатами в Раду. Не лишилось кому стріляти.
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Та не хотілось би, але життєвий досвід підказує інше.
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Так їх пообирали депутатами в Раду. Не лишилось кому стріляти.
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А навіщо стріляти?Треба просто дати суїцидникам самим застрелитись провести вибори.
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Они это фиксируют в 00:01? С полуночи не было нарушений! Уже даже косослепоглухонемые говорят, что были нарушения
Наблюдатели зафиксировали 75 нарушений режима прекращения огня 21 июля на Донбассе, - ОБСЕ
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Так это параллельная реальность.
Привыкайте.
В ней войны нет.
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Петераст не читач, петераст- дописувач?

"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - цитирует Цензор.НЕТ отчет СММ, опубликованный на сайте ОБСЕ.Источник: https://censor.net.ua/n3138832

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3138916
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чого це у бісових тварюк рогов та копит не видно!?? щоб їх на бутиль ...
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Рогатим вірити не модна, скоро набухаються там та підуть падли стріляти, щоб там расіянські окупанти повиздихали!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ з опівночі не відкривали вогонь у зоні ООС, - Міноборони
 
 
 
 
 
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