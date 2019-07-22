 Найманці РФ з опівночі не відкривали вогонь у зоні ООС, - Міноборони

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"З початку поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські військові надійно контролюють обстановку на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.
Як повідомлялося, на Донбасі з 00:01 21 липня оголошено припинення вогню. Домовленість про це була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
застрелитисьпровести вибори.
Наблюдатели зафиксировали 75 нарушений режима прекращения огня 21 июля на Донбассе, - ОБСЕ
Привыкайте.
В ней войны нет.
"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - цитирует Цензор.НЕТ отчет СММ, опубликованный на сайте ОБСЕ.Источник: https://censor.net.ua/n3138832
"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3138916