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 Нападають, завдають тяжих травм і вбивають: в ОРДЛО зростає кількість злочинів, скоєних найманцями РФ проти цивільних, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ намагається запобігти зниженню мотивації особового складу до проходження військової служби в складі з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, під виглядом нібито підвищення рівня правового захисту російських військовослужбовців приховано запроваджені обмеження для т.зв. "військових правоохоронних органів" щодо реагування ними на скоєння військових злочинів та правопорушень, у т.ч. стосовно цивільного населення.

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Як результат, протягом минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях зросла кількість злочинів, скоєних окупантами, зокрема:

13 липня найманці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК у н.п. Ясенівський Луганської області підірвали ручну гранату у громадському місці, внаслідок чого постраждала місцева жителька;

14 липня військовослужбовець 11 окремого мотострілецького полку 1 АК вбив цивільну особу;

17 липня двоє військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку здійснили напад на цивільних осіб (батьки з дітьми) та завдали їм тяжких травм;

18 липня подібний випадок стався також в н.п. Єнакієво Донецької області, де військовослужбовцем 1 АК поранено двох осіб.

Водночас у всіх випадках військове командування противника покриває винуватців з метою недопущення зростання протестних настроїв серед населення у районах дислокації підрозділів російсько-окупаційних військ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138915
 
   
 Топ коментарі
 
Висловлюю занепокоєння та глибоку стурбованість.
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...слёзы не дали дочитать до конца.)
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Хай знову волають "Путін, ввєді войска".
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А укры вообще бы съели, так что терпите жопоблок поможет.
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Висловлюю занепокоєння та глибоку стурбованість.
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Да, для полного исцеления им всем надо идти по дорожке. Очень далеко идти. Не останавливаясь. Нападають, завдають тяжих травм і вбивають: в ОРДЛО зростає кількість злочинів, скоєних найманцями РФ проти цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 6531
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Так коллаборантам и надо . Чем больше их убьют русские, тем меньше роботы будут для ВСУ !
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А с чего ты решил,что убивают коллаборантов и почему С ТВОИХ СЛОВ,ВСУ должно убивать граждан Украины?
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вони боялісь біндеровцев..не будем кормить Європу
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Логика непонятна. "... командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск." Так наоборот должны протестные настроения, если виновных не судят чы не?
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А то на Украине тишь и благодать ... Ну, ну, новости видать не читают, а только пишут...
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Ви, мабуть, на вихідних пиляй якийсь зкріпний алкоголь а-ля настоянка глоду? Припиняйте, бо від нього у людей потім вболівають печінки, бруньки та сечові бульбашки - а ці хвороби зле лікуються.
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Опять новость о том, что у соседа еще корова не сдохла...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНападають, завдають тяжих травм і вбивають: в ОРДЛО зростає кількість злочинів, скоєних найманцями РФ проти цивільних, - ГУР
 
 
 
 
 
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