 Кандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті

Про це свідчать дані ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт - балотувалися як самовисуванці в парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Перекладається це як "Для нас головне - Закарпаття".
Василь Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє в окрузі №73. За підрахунками 58,26% протоколів, у нього майже вдвічі менше голосів, ніж у конкурента Владислава Поляка.
Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
В окрузі №69 Міклош Товт посідає третє місце (13,95% голосів), там опрацьовано вже 75,93% протоколів.
Йосип Борто в окрузі №68 йде тільки четвертим з результатом 15,65% голосів, ЦВК опрацювала 54,16% протоколів.
Нагадаємо, що раніше на зустрічі в МЗС України з послом Угорщини Іштваном Ійдярто т.в.о. міністра Єгор Божок висловив стурбованість останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.
КАКОЕ ГОРЕ!))))
Война? Какая война?)))))
Дикарь, что с тебя взять....
И это очень хорошо, что на Закарпатье не выбрали венгров только потому, что они венгры.
Ці ган.дони понабирали паспортів. Тепер поїдуть в Мадярщині проголосують, потім тут, а ху-ху не хо-хо?
Там тоже хватало представителей с рос.паспортами...
Ну по перше по 69 ВК від мадярів самою сильною кандидаткою була Інгріт Туріс, але вона пролітає, бо не вистачало, щоби мадяри Мукачево представляли, їх місце на "параші", а по друге і це головне, за результатами опрацювання 51,1% бюлетнів, вони ставлять на перше місце Едгара Токара (від Зебілів) із результатом 34,81, у той час, як В.Балога набирає 35,3
І Зебіли вже занили що будуть оскаржувати результати виборів.
Ось такі "Слуги Народу" лізуть у владу...
Вот он - сепаратист Порошенко, который поддерживал раскол Украины и держал у себя венгерского сепара Брезовича...
Сепара Порошенко на нары.
В нормальных странах, есть закон, а не "махновщина". Ты б читать научился, что ли. Даже если ДОКАЖУТ Брензович сепар, то то что порошенко также сепар, снова нужно доказать.
А ты бот ВПН иди методичку обнови. Украина не ******** смердячая.
не те, що зелемойщина та медвебойщина