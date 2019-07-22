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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Угорщина (485) вибори (4297) Закарпаття (784) ЦВК (725)

 Кандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті

Троє кандидатів у депутати Верховної Ради, які балотувалися в мажоритарних округах на Закарпатті та мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.

Про це свідчать дані ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт - балотувалися як самовисуванці в парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Перекладається це як "Для нас головне - Закарпаття".

Василь Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє в окрузі №73. За підрахунками 58,26% протоколів, у нього майже вдвічі менше голосів, ніж у конкурента Владислава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

В окрузі №69 Міклош Товт посідає третє місце (13,95% голосів), там опрацьовано вже 75,93% протоколів.

Йосип Борто в окрузі №68 йде тільки четвертим з результатом 15,65% голосів, ЦВК опрацювала 54,16% протоколів.

Нагадаємо, що раніше на зустрічі в МЗС України з послом Угорщини Іштваном Ійдярто т.в.о. міністра Єгор Божок висловив стурбованість останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит глави угорського МЗС Сійярто на Закарпатті в розпал виборчої кампанії є неприкритим втручанням у внутрішні справи України, - Климпуш-Цинцадзе

Кандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138910
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть здесь сепары не прошли
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Alex Rozhenko. При Порошенко тихо сидели а теперь по команде твоего плешивого карлика активизировались.
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Как тока Петя спустил дух, панамские патриоты пошли Орбану служить а Зеленский виноват что не дал им шанса попасть в раду?
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Ц...ц...цыгане не смогли угнать коня)))) у мошенников из СН?))))
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І не пройдуть, якщо київсьські йовбіки не здадуть.
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ТуЗЕк может только коксом ноздри рвать)))
Война? Какая война?)))))
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В стране эльфов и гномов где расстут фиолетовые грибы...ВОЙН НЕ БЫВАЕТ!)))
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Определись уже - кто кому? Кандидати, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7984
Дикарь, что с тебя взять....
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Это плохо . Нам с угорцами ссориться никчему.Политики уходят,а люди остаются.Наша задача обогнать угорцев уровнем жизни.
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А почему ссориться? Люди сами проголосовали и выбрали. Это демократический процесс.
И это очень хорошо, что на Закарпатье не выбрали венгров только потому, что они венгры.
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Саме тому я за них і не голосував. бо вони - мадяри!
Ці ган.дони понабирали паспортів. Тепер поїдуть в Мадярщині проголосують, потім тут, а ху-ху не хо-хо?
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Ну вот зачем вы, дебилы, своими галлюцинациями с публикой делитесь? Нравится вам, когда вам напоминают, что вы дебилы?
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Я це вже давно зробив, що тобі заважає, влада?
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Тут еще вопрос, что Украине выгоднее. Чем меньше законных представителей меньшинств, тем озлобленнее и радикальнее будет настроено это население. Мягкая сила всегда эффективнее, пока нет вооруженного противостояния. В общем, теперь Венгрия будет еще больше мешать Украине в НАТО и ЕС.
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(((дан приказ ему на запад - а ей точно при зеле в другую сторону))))
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мягкая сила хорошо себя показала в Крыму и на Донбассе...
Там тоже хватало представителей с рос.паспортами...
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Які ж у ЦВК брехливі покидьки зібрались...
Ну по перше по 69 ВК від мадярів самою сильною кандидаткою була Інгріт Туріс, але вона пролітає, бо не вистачало, щоби мадяри Мукачево представляли, їх місце на "параші", а по друге і це головне, за результатами опрацювання 51,1% бюлетнів, вони ставлять на перше місце Едгара Токара (від Зебілів) із результатом 34,81, у той час, як В.Балога набирає 35,3
І Зебіли вже занили що будуть оскаржувати результати виборів.
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Краще ніж хто? Родич покійного Геші? Звісно, що так. Я ще за відвертих бандитів не голосував...
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До речі для тих хто не місцевий: Едгар Токар родич відомого кримінального авторитета Геші, якого у 1998 розстріляли з автоматів, а його "справу" підхопив Блюк (він же нардеп Ланьо)
Ось такі "Слуги Народу" лізуть у владу...
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Тоесть все родственники Геши,являются бандитами и прокляты до 7го колена?Ппц логика.А он какой родственник?Брат сестры жены мужа?
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Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП и возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Вот он - сепаратист Порошенко, который поддерживал раскол Украины и держал у себя венгерского сепара Брезовича...
Сепара Порошенко на нары.
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Ой. Логика в стиле тупого ольгино
В нормальных странах, есть закон, а не "махновщина". Ты б читать научился, что ли. Даже если ДОКАЖУТ Брензович сепар, то то что порошенко также сепар, снова нужно доказать.
А ты бот ВПН иди методичку обнови. Украина не ******** смердячая.
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у них изначально шансов небыло. там балоги всем рулят
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бпп - за *******, москаль - от пороха, плюс шуфрич="Nekünk Kárpátalja az első". потом можно долго разговаривать о сепарах.
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А на юго востоке кандидаты , которых поддерживала Московия ,выигрывают и почему так? наверное инфицированы на долго московской Ордой? Кандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4217
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Ничего удивительного , в Мариуполе одни твари , до сих пор уверены , что это ВСУ их из градов обстреляли .
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Ето вопросы к прокуратуре и Парашенку , почему гражданин РФ балотируется в Украине вместо СИЗО.
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західна Україна рулить
не те, що зелемойщина та медвебойщина
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И тут ПЕСу обломилося...
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где делся Половик Маккартни с его " При Порошенко такого не было ? "
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Все очень просто. Венгры в основном проживают компактно в Береговском районе, а его (Береговский район) взяли и разделили на 3 части (то есть - придатком 3-х других избирательных округов). В результате голоса жителей Береговского района рассеены на 3 части - .
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От і славно, навіть пецин мадьяр брензович отримав гарбуза.
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Тебе ж ЗЕбилу главного не сказали - теперь там мадьяр ЗЕбил сепар похлеще Петиного. Или ты чучело думаешь если Петиного убрал то автоматически что то лутше пришло??? Что ЗЕбил всё ещё расчитываешь что хуже уже не будет?? А оно будет хуже.
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Превосходно . ******** в ВР делать нечего . Кандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2022 .Кстати , то что Брензович из БПП , ничего ещё не значит . Он сейчас такой же бппшник как и , к примеру , Сирожа Лещенко . Лишь на словах . И когда он шёл на выборы под знамёнами БПП , в 2014 г , тогда ещё сепаром небыл . Кандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4949 .Так шо зебня , у вас снова - пшик .!
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Дуже добра новина !!! Хоч на заході сєпарів трохи зачистили !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидати, яких підтримувала Угорщина, програють вибори на Закарпатті
 
 
 
 
 
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