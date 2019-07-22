 За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

"Понад 10 років до цього проти кору в Україні вакцинувалися не більше 60% дітей. Водночас, для забезпечення колективного імунітету необхідно, аби 95% всього населення країни мало щеплення. http://bit.ly/2xYxc2i

Як результат, Україна отримала спалах кору, який триває з 2017 року. Ситуація вже покращується завдяки підвищенню рівня вакцинації, але через безвідповідальності, відсутність вакцин та міфів померли 39 українців. Понад 115 тисяч людей захворіли на кір від початку спалаху", - написала вона.

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За словами Супрун, для підвищення рівня вакцинації МОЗ України провело декілька спецоперацій у регіонах, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях. Кількість вакцинованих дітей у школах та дитячих садочках завдяки цим заходам зросла до 90-95%.

Хоча вакцини проти кору, краснухи та паротиту стали лідерами за охопленням, зріс також рівень вакцинації і від інших хвороб.

- 2016 щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю мали лише 21% немовлят, сьогодні таких дітей втричі більше — 67,5%.

- Кількість дітей, які отримали захист від гепатиту, зросла майже втричі — від 28,8% до 65,2%.

- Підвищились показники також вакцинованих від туберкульозу (72,3% проти 84%) та від поліомієліту (60,8% проти 69,2%).

Крім того, в.о. голови МОЗ зазначила, що підвищення рівня вакцинації стало можливим також завдяки інформаційним кампаніям та роботі сімейних лікарів зі своїми пацієнтами. Постійне спілкування з лікарем, якому ви довіряєте, який дає кваліфіковані поради та дбає про здоров’я пацієнта також мотивують довіряти доказовій медицині.

"Ключова причина, чому більше українців мають захист від небезпечних хвороб — наявність в Україні достатньої кількості якісних вакцин, які можна отримати безоплатно. Ми закуповуємо вакцини через міжнародні організації, що дає змогу запобігати корупції та купувати ще більше вакцин.

Сьогодні Україна вперше в історії на 100% забезпечена вакцинами, які передбачає Календар щеплень: https://goo.gl/YTJs8x. Перевірити наявність вакцин у регіонах можна тут: https://goo.gl/LmYnCT. Більше не існує жодних обмежень для того, щоб отримати щеплення проти кору — це можуть зробити як діти, так і дорослі, незалежно від наявності довідки чи контакту з хворими на кір", - написала вона.

Більше про вакцини, які закуповує МОЗ України: https://goo.gl/Qqnheb

"Пам’ятайте, що щеплення — це єдиний безпечний спосіб захистити себе та своїх дітей від кору та інших небезпечних хвороб. Не наражайтеся на небезпеку та не випробовуйте своє здоров’я. Вакцини працюють і це доведений факт", - додала Супрун.

Хотя вакцины против кори, краснухи и паротита стали лидерами по охвату, вырос также уровень вакцинации и от других болезней.

- в 2016 прививки против коклюша, дифтерии и столбняка были только у 21% младенцев, сегодня таких детей в три раза больше - 67,5%.

- количество детей, получивших защиту от гепатита, выросло почти втрое - с 28,8% до 65,2%.

- повысились также показатели вакцинированных от туберкулеза (72,3% против 84%) и от полиомиелита (60,8% против 69,2%).

Кроме того, и.о. главы Минздрава отметила, что повышение уровня вакцинации стало возможным также благодаря информационным кампаниям и работе семейных врачей со своими пациентами. Постоянное общение с врачом, к которому есть доверие, дающий квалифицированные советы и заботится о здоровье пациента также мотивируют доверять доказательной медицине.

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"Ключевая причина, почему все больше украинцев имеют защиту от опасных болезней - наличие в Украине достаточного количества качественных вакцин, которые можно получить бесплатно. Мы закупаем вакцины через международные организации, что позволяет предотвращать коррупцию и покупать еще больше вакцин.

Сегодня Украина впервые в истории на 100% обеспечена вакцинами, которые предусматривает Календарь прививок: https://goo.gl/YTJs8x . Проверить наличие вакцин в регионах можно здесь: https://goo.gl/LmYnCT . Больше не существует никаких ограничений для того, чтобы получить прививку против кори - это могут сделать как дети, так и взрослые, независимо от наличия справки или контакта с больными корью", - написала она.

Больше о вакцинах, которые закупает МОЗ Украины: https://goo.gl/Qqnheb

"Помните, что прививки - это единственный безопасный способ защитить себя и своих детей от кори и других опасных болезней. НЕ подвергайте опасности и не испытывайте свое здоровье. Вакцины работают и это - доказанный факт", - добавила Супрун.



