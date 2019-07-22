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Все про:вакцина (140) Супрун Уляна (480) кір (182)

 За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун. ІНФОГРАФІКА

З 2016 по 2019 рік кількість щеплених від кору дітей у віці до 1 року зросла вдвічі - від 45% до 91%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

"Понад 10 років до цього проти кору в Україні вакцинувалися не більше 60% дітей. Водночас, для забезпечення колективного імунітету необхідно, аби 95% всього населення країни мало щеплення. http://bit.ly/2xYxc2i

Як результат, Україна отримала спалах кору, який триває з 2017 року. Ситуація вже покращується завдяки підвищенню рівня вакцинації, але через безвідповідальності, відсутність вакцин та міфів померли 39 українців. Понад 115 тисяч людей захворіли на кір від початку спалаху", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив закупити вакцини від кору на зекономлені від міжнародних закупівель кошти

За словами Супрун, для підвищення рівня вакцинації МОЗ України провело декілька спецоперацій у регіонах, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях. Кількість вакцинованих дітей у школах та дитячих садочках завдяки цим заходам зросла до 90-95%.

Хоча вакцини проти кору, краснухи та паротиту стали лідерами за охопленням, зріс також рівень вакцинації і від інших хвороб.

- 2016 щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю мали лише 21% немовлят, сьогодні таких дітей втричі більше — 67,5%.

- Кількість дітей, які отримали захист від гепатиту, зросла майже втричі — від 28,8% до 65,2%.

- Підвищились показники також вакцинованих від туберкульозу (72,3% проти 84%) та від поліомієліту (60,8% проти 69,2%).

Крім того, в.о. голови МОЗ зазначила, що підвищення рівня вакцинації стало можливим також завдяки інформаційним кампаніям та роботі сімейних лікарів зі своїми пацієнтами. Постійне спілкування з лікарем, якому ви довіряєте, який дає кваліфіковані поради та дбає про здоров’я пацієнта також мотивують довіряти доказовій медицині.

"Ключова причина, чому більше українців мають захист від небезпечних хвороб — наявність в Україні достатньої кількості якісних вакцин, які можна отримати безоплатно. Ми закуповуємо вакцини через міжнародні організації, що дає змогу запобігати корупції та купувати ще більше вакцин.

Сьогодні Україна вперше в історії на 100% забезпечена вакцинами, які передбачає Календар щеплень: https://goo.gl/YTJs8x. Перевірити наявність вакцин у регіонах можна тут: https://goo.gl/LmYnCT. Більше не існує жодних обмежень для того, щоб отримати щеплення проти кору — це можуть зробити як діти, так і дорослі, незалежно від наявності довідки чи контакту з хворими на кір", - написала вона.

Більше про вакцини, які закуповує МОЗ України: https://goo.gl/Qqnheb

"Пам’ятайте, що щеплення — це єдиний безпечний спосіб захистити себе та своїх дітей від кору та інших небезпечних хвороб. Не наражайтеся на небезпеку та не випробовуйте своє здоров’я. Вакцини працюють і це доведений факт", - додала Супрун.

За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун 01

Хотя вакцины против кори, краснухи и паротита стали лидерами по охвату, вырос также уровень вакцинации и от других болезней.

- в 2016 прививки против коклюша, дифтерии и столбняка были только у 21% младенцев, сегодня таких детей в три раза больше - 67,5%.

- количество детей, получивших защиту от гепатита, выросло почти втрое - с 28,8% до 65,2%.

- повысились также показатели вакцинированных от туберкулеза (72,3% против 84%) и от полиомиелита (60,8% против 69,2%).

Кроме того, и.о. главы Минздрава отметила, что повышение уровня вакцинации стало возможным также благодаря информационным кампаниям и работе семейных врачей со своими пациентами. Постоянное общение с врачом, к которому есть доверие, дающий квалифицированные советы и заботится о здоровье пациента также мотивируют доверять доказательной медицине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

"Ключевая причина, почему все больше украинцев имеют защиту от опасных болезней - наличие в Украине достаточного количества качественных вакцин, которые можно получить бесплатно. Мы закупаем вакцины через международные организации, что позволяет предотвращать коррупцию и покупать еще больше вакцин.

Сегодня Украина впервые в истории на 100% обеспечена вакцинами, которые предусматривает Календарь прививок: https://goo.gl/YTJs8x . Проверить наличие вакцин в регионах можно здесь: https://goo.gl/LmYnCT . Больше не существует никаких ограничений для того, чтобы получить прививку против кори - это могут сделать как дети, так и взрослые, независимо от наличия справки или контакта с больными корью", -  написала она.

Больше о вакцинах, которые закупает МОЗ Украины: https://goo.gl/Qqnheb 

"Помните, что прививки - это единственный безопасный способ защитить себя и своих детей от кори и других опасных болезней. НЕ подвергайте опасности и не испытывайте свое здоровье. Вакцины работают и это - доказанный факт", - добавила Супрун.

За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун 02
За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138909
 
   
 Топ коментарі
 
Дякую Цензор, що без фото уляни!
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Спасибо, пани Уляна! Только зря Вы все это. Естественный отбор на этой территории остановить невозможно, да и, вряд ли , нужно!
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Дякую Цензор, що без фото уляни!
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Сынок, мы никуда не уйдём, даже не надейся.
Мы над вами смеяться будем. Наблюдать как ваш зелёный кораблик пойдёт ко дну.
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Синок, те що зеленський зараз президент в цьому і ваша провина... А тепер можеш сміятись... на кутні...
За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун - Цензор.НЕТ 8169
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Зачем тебе это? Власть есть власть она везде часто меняется.. Я так понимаю ты фанат Порошенко до мозга и костей который желает Украине горя и бед при условии если власть не у Пети? Странный патриотизм у вас какой то??? Такое ощущение что *порохобот* это уже диагноз.
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Да ты не нервничай так. Экономика всегда первична. Мне начхать на эту банду бениных шестёрок. Мне интересно будет наблюдать как они будут пытаться подпирать катящуюся под откос гривну. Потому что денег им никто не даст, а экономика и так балансирует на грани дефолта.
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Ты как думаешь, они карточки введут, или просто курица будет стоить 14 миллионов боливаров, как в Венесуэле ?
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Человек верит в то во что он хочет верить.. тебе хочется верить что все будет плохо и денег никто не даст но если все будет наоборот ты лопнешь от злости За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун - Цензор.НЕТ 7114
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Мил человек, я агностик. Вера - это не про меня. У меня ужасно утилитарный и жутко реалистический подход к физической реальности.
Страна - банкрот. Где твоя ********* собирается взять десятки миллиардов долларов ? Как минимум 15 лярдов нужно ежегодно (!) для выплат по внешним долгам. А ещё нужно содержать армию, полицию, госбезопасность, образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, субсидии на энергию, ремонт авто- и железных дорог, ремонт мостов и тоннелей... Сам продолжишь список ? Беня взял власть чтобы грабить идиотов, за него голосовавших, а не для того чтобы платить за их содержание. Они (включая тебя) для него - пыль и грязь под ногтями. Я лишь зритель в этой трагедии. Идиотов лечит только созерцание пустого холодильника.
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Да там же где и брала их последнее время.. аграрный сектор, торговля, денежные переводы из за рубежа от миллионов заробитчан которых вынудил покинуть страну не Зе а тот кто был до него как раз.
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Я спрашивал сугубо о доходах бюджета. Переводы заробитчан - это деньги граждан.
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Спасибо, но цифры можно нарисовать любые. Объективная реальность: вот что засчитывается.
У вашей коЗеманды дела настолько плохи, что давеча переговоры велись даже с мексиканской наркомафией.
Так позорно Украину ещё никто не опускал.
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>Да там же где и брала их последнее время..


Деньги давали правительству Пороха. Потому что он не вылезал из самолёта, сколачивая международную коалицию в поддержку Украины.
Вашей банде клоунов светят не деньги от МВФ, а хрен моржовый на горизонте.


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Тоесть если я правильно вас понимаю по вашему президент Петя доведший до краха экономику Украины придумал гениальную идею спасать страну беря у всех в долг?! Но виноват в этом Зе потому что ему их за Петю отдавать и ему при этом в отличии от Пети в долг почему то давать не будут За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун - Цензор.НЕТ 3267
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Чёт я не видел никакого краха. Страна избежала дефолта, и даже показала небольшой экономический рост. Ваш Фюрер даже хвастался этими достижениями Пороха, когда был в Канаде.
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Витязь в крысиной шкуре отозвалси...
🤣
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це так по-українські - "отозвалсі"...
пєши ісчо, кацап
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Езжай домой, баба яга
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а то ще подолає епідемію кору - шо тоді вам, кацапам, з нами українцями робити?
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три года украина одна из стран с наибольшим уровнем кори. это она "подолала"?
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ні, то лохторат зюзі своїм дітям щеплення не робив
ти не скісняйся, запитуй, шо не ясно
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50% заболевших корью - взрослые, которые были привиты как положено еще в саветские времена, в те времена, которые вы-слвкодрочеры так любите, прививали всех - ни у кого ничего не спрашивая, вот хоть ты и пытаешься корчить из себя что-то, а по-сути, по натуре - типичный совкодрочер
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якби ти мав мізки, я міг би тобі пояснити, як не щеплені діти зелохторату збільшили масу непривитих і сприяють розповсюдженню епідемії
а так... хай буде по-твоєму, зевиборець-кацафіл
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надеюсь ей дадут пинка под зад после избрания нового парламента
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Ну, все.
Вы свою миссию выполнили.
Спасибо, вы свободны.
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Спасибо, пани Уляна! Только зря Вы все это. Естественный отбор на этой территории остановить невозможно, да и, вряд ли , нужно!
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Краще "єстєствєнний атбор", чим примусова фільтрація...
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вот такие как ты и будут (если уже не стали) первыми целями естественного отбора. против эволюции даже Беня бессилен!
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А причем здесь Супрун. Все есть в приказах МОЗа.
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Уляночка, населению всё это не нужно и не интересно. Им нужна халява, и "пасадки карупционероф". Хлеба и зрелищ, короче.
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Шутки про антипрививочниковв никогда не стареют также как и их дети! За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун - Цензор.НЕТ 6977
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Звучит красиво..а как это отразилось на детской смертности..? Ведь именно для этого вроде и делают вакцинацию..Не..?
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сообщение интересное было здесь на цензоре где-то весной был материал об одновременно заболевших корью в роддоме 5 детях в возрасте 2-5 ДНЕЙ от ПРИВИТЫХ матерей.Там же было написано, что одновременно у детей начался отек легких - воспаление! Последствия хотелось бы знать! Это была Львовская область.
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В 2016 вакциновано від кору 45%, захворіло в 2016 - 102 людини, в 2019 вакциновано 91%, захворіло кором 50 000 людей. Слава великому спасителю вакцинації!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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