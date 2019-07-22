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Все про:інфаркт (15) Мусіяка (2) смерть (3454)

 Помер видатний юрист і політик, один з авторів Конституції Віктор Мусіяка

У понеділок, 22 липня, у віці 73 років помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, причиною смерті став інфаркт.

Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983-го по 1996 рік був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У 1994-му почав політичну діяльність. Народний депутат України 2-го скликання з квітня 1994-го до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996-го був постійним представником Президента України у Верховній Раді України.

На виборах 2002 року знову потрапив до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна", до якого входила і очолювана ним партія "Вперед, Україно!"

Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один із авторів Конституції України.

В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138908
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття рідним.
Пан Віктор був видатною і порядно був людиною. Один із батьків Конституції України
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Мусияка преподавал у меня "гражданское право".. а зачеты по гражд. пр. я сдавал Спасибо..
Сочувствую родным, близким и знакомым, кто его знал и помнил!
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пішов на той світ разом з Українською Україною(
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Співчуття рідним.
Пан Віктор був видатною і порядно був людиною. Один із батьків Конституції України
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Жаль...что не юрист и политик Виктор Медведчук 👹
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пішов на той світ разом з Українською Україною(
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Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования
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Мусияка преподавал у меня "гражданское право".. а зачеты по гражд. пр. я сдавал Спасибо..
Сочувствую родным, близким и знакомым, кто его знал и помнил!
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Умный был мужик... Еще недавно Киселеву на Прямом интервью давал- неплохо выглядел. Жаль.
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Мабудь, не витримало серце видатного правника і автора Конституції, побачивши що "Доборолася Україна до самого краю..."...
Світла пам'ять.
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Хто ще не ґвалтував конституцію---крок вперед..
навіщо тоді її писати? якщо під кожного президента переписують?
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как конституциякончилась-так и автор ее кончился.жаль...
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Не глупые умирают, а остальные остаются. А в отношении "не юриста" Медведчука немного информации: бывший член Высшего совета юстиции Украины, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. Вот насколько оно всё это настоящее - это вопрос? Потому, что, это всё "приобреталось" в веселые 90-е! В те времена "знаменитый" доктор геолого-минералогических наук Н.Я. Азаров вдруг ни с того, ни с сего стал доктором"экономических" наук. Никто правда тогда не объяснил, как эти две науки так тесно связаны, что из одного доктора наук-технаря получается совсем другой доктор-экономист, жаль, что не хирург?!
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Вот написали, что Мусияка - автор около 120 научных работ. И я этому верю.
Но вот когда писали, что В. Ф. Янукович " написав понад п'ятдесят наукових праць" - не верил и не верю.
И доказательств не требуется.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПомер видатний юрист і політик, один з авторів Конституції Віктор Мусіяка
 
 
 
 
 
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