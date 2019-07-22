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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5212) вибори (4297) ЦВК (725)

 "Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

"Слуга народу" може отримати 248 місць у новій Верховній Раді.

За даними ЦВК, яка вже опрацювала 57,01% бюлетенів, "Слуга народу" набирає 42,47% голосів і отримує 122 місця за списками і 126 місць за мажоритарними округами (разом - 248), передає Цензор.НЕТ.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,91% голосів і отримує 37 місць за списками і 7 за "мажоритаркою", "Європейська солідарність" має 8,6% голосів - 25 місць за списками і 2 - за "мажоритаркою", "Батьківщина" набирає 8,02% - 23 місця за списками і 2 за "мажоритаркою", партія "Голос" з результатом 6,38% має 18 місць за списками і 2 - за мажоритарними округами.

Також читайте: Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

Інші партії, що не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 8 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 50.

Зазначимо, для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, тому пропрезидентська сила має шанс на створення так званої "монокоаліціі". Крім того, ситуація може змінитися під час подальшого підрахунку голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138906
 
   
 Топ коментарі
 
У Зелени будет больше депутатов в 10 раз, чем у мародёра Порошенко...
Это полный разгром мародёра и его воровской банды
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Когда люди говорили Порошенко, не воруй, не опускай жизненный уровень людей, не опускай гривну в три раза, не торгуй с агрессором рашкой, не договаривайся с пуйлом в Минске и не подписывай там минскую капитуляцию, борись с коррупцией, сажай кума пуйла Медведчука на нары и других рыгов, итд...
Тогда Порошенко срал на людей, на их мнение...
Теперь пришла расплата. Теперь народ насрал на мародёра и Порошенко оказался в пролёте.
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СОЕВЫЕ!!!.Это благодаря вам и только вам .А почему ,да потому ,что кроме обсирания оппонентов Вы более не на что не способны .
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Через 6-10 месяцев у зелеНой падали будет рейтинг 1-5% и их будут все топить в говне.и гнать на ростов.дело времени
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Или рейтинг будет 146%, и парашские Арматы на Хрещатике будут за ним следить.

Один Мертвечук с таким справится. А уж с зебилами под рукой...

Хотя нарид, же ж устал работать и воевать. Бедненький. Куда уж проще сдаться и подставить очко!
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До гарантованої конституційної більшості з СН + Юля + Славко не вистачає пару голосів. А не можна так, щоб скинутись всією країною і у Мародера пару тушканів прикупити? Підніжку з Палубійом, наприклад? "Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 2488
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Хм, а шо у гаранта нет золотого запасу на офшорных счетах?!
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У колишнього "гаранта" зараз всі офшорні рахунки будуть арештовані. Як прийшло, так і піде...
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Ткните пальчиком где в моем сообщении есть слово "колишнiй"?!
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Не, он "оффшоренком" стал чисто случайно... а пальцами тыкать - не хорошо.
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Руководство Офиса Зеленского передумало публиковать декларации о доходах

Сотрудники и руководство Офиса президента не намерены публиковать декларации о доходах и имуществе
https://biz.censor.net.ua/news/3138526/rukovodstvo_ofisa_zelenskogo_peredumalo_publikovat_deklaratsii_o_dohodah
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мертвечук не откажется федерацию в Конституции прописать. так что зря за голоса переживаешь.
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За федералізацію ні Славко, ні Юля не підмахнуть. А от законом провести для всіх українців іспити української, тести на лояльність і співбесіду з комісією депортамента паспортизації, для отримання права голосу і права балотуватись, думаю проголосують усі троє.
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почни з себе. відкрий рахунок та поклади гроші - скільки не шкода.Для країни. Вперде, ванья
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За Савченко всего восемь человек проголосовали, сокамерники наверное.
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Зебилов до сих пор от барыги плющит "Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 917
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не. они хлопушки взрывают и от счастья в штаны кипятком писяются, бо премию получат.
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На мажоритарных округах в Верховную Раду победили комик, ресторатор и журналисты. Популизм победил ! Вот теперь заживем ! 👏 👏 👏 😂
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в море эскадра в поле эскадрон
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план

нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли

лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье маше
с деревянной сабелькой, завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу

пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне

Борис Херсонський
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Теперь 8% округляется до 25%. Кто не согласен - марионетка кремля.
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В ПЗиЖ посылайте Голос Батьківщини Порошенка и сами формируйте коалицию. Тогда уже не на кого пальцем будет кивать! Если обоsрётесь -всем ппц!
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Я не представляю как Зе заставит эту ораву в 250 рыл не лезть до корыта
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Да он даже пытаться не будет этого делать...ему главное что бы его место у корыта никто не занимал...
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И не представляй,а то тошно будет. Одно скажу,что было до этого это была еще не грабиловка, БОЛЬШОЙ ГРАБЕЖ УКРАИНЫ только начинается.
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Это смотря, насколько будет реформирована прокуратура и суды. Залез в бюджет - уголовный срок, взял взятку - срок и т.д. При чем без разницы - свой или чужой. Иначе таки будет как со всеми бывшими - на следующих выборах или минимум, или полный пролет. У БПП было 69 мажоритарщиков на прошлых выборах, сейчас - 2!
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В ближайшие пару лет прокуратура и суды будут заняты посадками "попередников"...И за этих пару лет "нова влада" --- и подковы с лошадей порастаскивает...
Ну, а потом придет "руський мир" , все отберет (вечно пьному ваньке -- нужнее) , украинцев -- на Дальний восток © (Д. Медведев), если места китайцы не займут...
А сейчас --- "Танцуют все!"
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И посыпалась шобла с мародером, югиком и палубийом)))
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Результаты выборов - это недвусмысленный приговор двуличной, основанной на лжи и тотальной коррупции, соевой идеологии, а также порохоботству как средству пропаганды данной идеологии. Как говорил Авраам Линкольн, можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время. Нельзя ходить и спать в вышиванке, каждые три часа петь гимн Украины, периодически вскрикивать путин-*****, при этом воровать так люто, как в последний раз в жизни и рассчитывать, что народ - тупое быдло, которому можно вешать на уши любую лапшу. Конечно, около 9 процентов таких организмов еще осталось, но это ненадолго - до первых посадок верхушки соевой ОПГ на нары
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наивный, это всего лишь плебес ведущийся на обещания шикарной жизни и с жаждой мести, насерить в суп пеце, вобщем как всегда в истории
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при этом воровать так люто

какие ваши доказательства, сразу видно чела с телевизором вместо мозга
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Сдача Украины России, т.е. одностороннее выполнение Минска, без прописанного там полного контроля ВСУ над границей, без вывода российских граждан с оружием и без разоружения террористов. при новом парламенте становится делом почти неизбежным,что будет означать в конечном итоге крушение Украины, как государства.
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Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов /// Уточнение - 226.
225 - это не большинство. Тут простая логика: во-первых, 225 голосов не примешь ни один закон, во вторых, теоретически в таком случае может появиться 2 коалиции по 225 депутатов.
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Бачили очі ,що вибирали -їжте 5 років ,хоч повилазьте.
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До Пороха, так можно было сказать.
Теперь, во время войны, как вы собираетесь 5 лет "пережидать" 44% клоунов и 12% предателей и мразей - я, честно говоря, не представляю.
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Кстати, никто не сделал больше для победы Зеленского, чем тупые порохососы, бездарно и примитивно топящие на всех форумах за соевого мародера "Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 9355
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12.9%+8,6% + 6,3 = примерно 27 % - вот состав тех " умных патриотов" кто голосовал против Зе на презеденских выборах ... так что , порохоботы , половина из вас путинско-медвейчуковские мрази????
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це ти, наприклад Михайла Забродського або Яну Зінкевич такими вважаєш, диванний воєн?
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ты мне серёжку лещенко щас напомнил. тот тоже из трусов выпрыгивал, всё Пороха давил. и где он щас? вот то же самое и тебя ждёт.
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"кнопкодавили,хто чем может.А сейчас будем посмотреть." Зараз буде порядок. Кнопкодавитимуть тільки х.....м по па клавішах.Правда ,як бути жінкам,ну Шефіри щось придумають,вони креативні.
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От и посмотрим, но народ Украины вишвырнул всех "обицяльникив" на гальорку, будут только пердеть и воду мутить
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Не неси бред,наротУкроины выбрал рыготу и очередной олигархат в лице Бени/Медведчука/Бойко/ и пр.лайна
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Готовьтесь дауны,будет вам и зарплаты по 4000$;и низкая коммуналка;и бакс по 8; и мир с кацапией)))
И будете вы сидеть в 💩по самые уши,ибо вы умеете выбирать только между сортами лайна.
ЗЫ: специально скриню посты зекомандырцев,потом буду выкладывать,когда они будут хрюка ь:"а мы за него не голосовали"😂😂😂
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Смысла нет.
Нам с зебилами(существенной частью) ещё на майдане стоять. А может и в окопе.
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Мелочь,а приятно ткнуть рожей в лайнецо)
Сомневаюсь,что этот биомусор выйдет против олигархов,которых свми завели в кресла.В окопах, если только по разные стороны..
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все зебики, отмазки кончились, уже все есть, даже большинство, только попробуйте что-то вякнуть в оправдание... )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК
 
 
 
 
 
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