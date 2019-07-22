 "Слуга народу" може отримати 248 мандатів, ОПЗЖ - 44, ЄС - 27, "Батьківщина" - 25, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

За даними ЦВК, яка вже опрацювала 57,01% бюлетенів, "Слуга народу" набирає 42,47% голосів і отримує 122 місця за списками і 126 місць за мажоритарними округами (разом - 248), передає Цензор.НЕТ.
"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,91% голосів і отримує 37 місць за списками і 7 за "мажоритаркою", "Європейська солідарність" має 8,6% голосів - 25 місць за списками і 2 - за "мажоритаркою", "Батьківщина" набирає 8,02% - 23 місця за списками і 2 за "мажоритаркою", партія "Голос" з результатом 6,38% має 18 місць за списками і 2 - за мажоритарними округами.
Інші партії, що не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 8 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 50.
Зазначимо, для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, тому пропрезидентська сила має шанс на створення так званої "монокоаліціі". Крім того, ситуація може змінитися під час подальшого підрахунку голосів.
Один Мертвечук с таким справится. А уж с зебилами под рукой...
Хотя нарид, же ж устал работать и воевать. Бедненький. Куда уж проще сдаться и подставить очко!
Сотрудники и руководство Офиса президента не намерены публиковать декларации о доходах и имуществе
https://biz.censor.net.ua/news/3138526/rukovodstvo_ofisa_zelenskogo_peredumalo_publikovat_deklaratsii_o_dohodah
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье маше
с деревянной сабелькой, завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне
Борис Херсонський
Ну, а потом придет "руський мир" , все отберет (вечно пьному ваньке -- нужнее) , украинцев -- на Дальний восток © (Д. Медведев), если места китайцы не займут...
А сейчас --- "Танцуют все!"
какие ваши доказательства, сразу видно чела с телевизором вместо мозга
225 - это не большинство. Тут простая логика: во-первых, 225 голосов не примешь ни один закон, во вторых, теоретически в таком случае может появиться 2 коалиции по 225 депутатов.
Теперь, во время войны, как вы собираетесь 5 лет "пережидать" 44% клоунов и 12% предателей и мразей - я, честно говоря, не представляю.
И будете вы сидеть в 💩по самые уши,ибо вы умеете выбирать только между сортами лайна.
ЗЫ: специально скриню посты зекомандырцев,потом буду выкладывать,когда они будут хрюка ь:"а мы за него не голосовали"😂😂😂
Нам с зебилами(существенной частью) ещё на майдане стоять. А может и в окопе.
Сомневаюсь,что этот биомусор выйдет против олигархов,которых свми завели в кресла.В окопах, если только по разные стороны..