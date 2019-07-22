 ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними ЦВК, 42.47% проголосували за партію "Слуга народу", 12.91% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.6% - за "Європейську Солідарність", 8.02% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.38% - за "Голос".
Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.79%, "Сила і честь" - 3.74%, "Опозиційний блок" - 3.22%, "Партія Шарія" - 2.3%, "Свобода" - 2.29%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.17 %, "Громадянська позиція" - 1.09%.
1. Вода пойдет в Крым. На фоне заверений об "украинском Крыме" и "трудных переговоров".
2. Продолжится сокращение армии с ее отведением - Приднестровье в Молдавии №2.
3. Хлынет российский капитал с российской ментальностью - "Нефть есть - работать не надо. Кто ближе к кранику(фсб), тот и прав".
Политическая система пойдет по пути молдавской и грузинской - с политическим хаосом и отсутствием политического вектора. На финишной прямой ждем сценарий белорусской интеграции с потерей суверенитета.
А вот больштинство фигляра Зе и его шоблі марод'ров КАЛомойского даже на пользу. Теперь ВСЯ ответственность и законодательной и исполнительной власти только на них и на блазне Зе лично.
Сейчас ша.пито95 проявит себя во всей красе !, вован-зеро гетьман !, в Раде - большинство !, цЫрк зажигает огни! А по-ФАКту , голобородько головного мозга пожирает Украину заживо, пожират изнутри!, и этот ФАКт на ***** не спишешь, всё сами!, своими жидкими мозгами, ватными руками помогают ********** взять реванш без шума и пыли.
Україна, ти з глузду з'їхала ?
(напевно, малось на увазі виборів голови правління вінницього ринку)
Що ми кажемо Вові у відповідь? Пока-пока! ✋
Начинаем понимать поговорку: "Господи! Помоги избавиться от "друзей" - от врагов я и сам избавлюсь!"
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На русне есть проукраинская партия? Нет, и не допустят. У ***** нет оппозиции даже из своих холопов. А почему в Украине позволено ************* сволочам, финансируемые кремлем, работать в пользу русни, имеющие конечную цель загнать вас снова в дерьмо рюзького мира? Оппозиция должна быть обязательно, как противовес действующей власти, но не должна состоять из свинособак, желающих поиметь вас и сделать из вас колонию.