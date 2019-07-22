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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 12:30 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 57.01% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42.47% проголосували за партію "Слуга народу", 12.91% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8.6% - за "Європейську Солідарність", 8.02% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6.38% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3.79%, "Сила і честь" - 3.74%, "Опозиційний блок" - 3.22%, "Партія Шарія" - 2.3%, "Свобода" - 2.29%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.17 %, "Громадянська позиція" - 1.09%.

ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138904
 
 
 Топ коментарі
 
Терміново треба йти вчителем у село.
Поки місця є.
4000$ чекати не будуть.
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Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус не исключил, что цена на газ для украинцев может вырасти... 😕 Скоро начало отопительного сезона. Топить будем покрышками ! 😁. Думаю потенциальные Зе избиратели присоединятся к весне ! 😁
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А ты просмотри - кто в истерике бьется, так что шрифт не может выбрать? Вывод сделал, полудурок? От зеркала отойди, а то так до ночи будешь неадекватов считать. Лучче сбегай, еще раз за жиддя проголосуй, може попустить, якщо не спаралізує.
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старі крали з оглядкой, понімая шо зло чинять, а молоді крадуть з чистою совістю, бо так годиця
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Ну вот, теперь у Зеленского все козыри, больше никаких отмазок быт не может если обгадится как предыдущий кормчий.
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Какие бы козыри не были мой прогноз:
1. Вода пойдет в Крым. На фоне заверений об "украинском Крыме" и "трудных переговоров".
2. Продолжится сокращение армии с ее отведением - Приднестровье в Молдавии №2.
3. Хлынет российский капитал с российской ментальностью - "Нефть есть - работать не надо. Кто ближе к кранику(фсб), тот и прав".
Политическая система пойдет по пути молдавской и грузинской - с политическим хаосом и отсутствием политического вектора. На финишной прямой ждем сценарий белорусской интеграции с потерей суверенитета.
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Слуги народа много набрали? Да ничего подобного. Ляшко не будет в Раде и Оппоблока - это плюс. Если бы СН набрали бы еще больше, то Юлька-облигация или Барыга Порох могли бы не пройти. Кое-какие старые, наглые физиономии останутся, поэтому консерваторам нечего сильно расстраиваться. Ваш обожаемый вождь, он же шоколадная свинья, он же Барыга, проходит в Раду и будет и дальше вешать всем развесистую лапшу на уши про свой патриотизм. Кино не заканчивается.
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А я думаю, шо спеть гимн, выбрать спикера, отменить депутатскую неприкосновенность, поменять генерального прокурора, заменить президентскую квоту в Верховном суде и назначить следственную группу по Свинарчуку-Порошенке можно успеть за одно заседание!
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Лично меня в даной ситуации радует прол'т таких, как контора львовского короля мусора и вони Андруши, "бравого и честнейшего" продавца техники и вооружения оперативного резерва ВСУ и пенсненосца ОНОтоле, оккупационно-воровская организация жоПоблок и урода Шарикова, пардон, шария.
А вот больштинство фигляра Зе и его шоблі марод'ров КАЛомойского даже на пользу. Теперь ВСЯ ответственность и законодательной и исполнительной власти только на них и на блазне Зе лично.
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Ви про що ? . Яка відповідальність , коли законодавча, виконавча і судова влада в кишені. ?.
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Один енакиевский урка, то же так думал. И где оно теперь?
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Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Хотят,как всегда и морковку съесть и на куй сесть.Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины?
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Не фиг было националистам и демократам с ворами и барыгами обнявшись мурлыкать ласково под куполом! Даже Юльке попало за то, шо она свое резкое "фэ" в свое время не сказала. Порошенко начал становиться токсичным со Славянска, Иловайска, назначения Кононенка смотрящим, назначения Вовка в НКРЭ. Но уж больно гарни вышыванки у него и его Марины были!
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Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины?
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Ну, вот и все. Тупэ элехтарат показал на место здравому смыслу, который начал было побеждать с начала Революции Достоинства. Их место у докторов-мозгоправов.
Сейчас ша.пито95 проявит себя во всей красе !, вован-зеро гетьман !, в Раде - большинство !, цЫрк зажигает огни! А по-ФАКту , голобородько головного мозга пожирает Украину заживо, пожират изнутри!, и этот ФАКт на ***** не спишешь, всё сами!, своими жидкими мозгами, ватными руками помогают ********** взять реванш без шума и пыли.
Україна, ти з глузду з'їхала ?
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Ми будемо сильним гравцем на місцевих виборах. Ми прийшли надовго - Володимир Гройсман

(напевно, малось на увазі виборів голови правління вінницього ринку)

Що ми кажемо Вові у відповідь? Пока-пока! ✋
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Украинский тупой патриот гораздо хуже и опаснее русского тупого патриота, ибо слабое звено в стане врагов есть благо!
Начинаем понимать поговорку: "Господи! Помоги избавиться от "друзей" - от врагов я и сам избавлюсь!"
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"Оппозиционную платформу - За життя", 8.6%

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На русне есть проукраинская партия? Нет, и не допустят. У ***** нет оппозиции даже из своих холопов. А почему в Украине позволено ************* сволочам, финансируемые кремлем, работать в пользу русни, имеющие конечную цель загнать вас снова в дерьмо рюзького мира? Оппозиция должна быть обязательно, как противовес действующей власти, но не должна состоять из свинособак, желающих поиметь вас и сделать из вас колонию.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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