 Кабмін погодив кандидатури семи членів наглядової ради "Укргідроенерго"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне розпорядження №544-р від 17 липня 2019 року оприлюднено на урядовому порталі.

Раніше, під час ухвалення рішення на останньому засіданні Кабінету Міністрів, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він має сумніви щодо складу наглядової ради. Водночас прем'єр зазначив, що він довіряє компетенції міжнародних партнерів, які допомагають підбирати склади НР великих держкомпаній.

"Ми зараз рішення схвалимо, ви подивіться, будь ласка, якщо будуть застереження - я його не підпишу", - зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, до складу НР "Укргідроенерго" як незалежних членів відібрано ексголову AES Ukraine, який нині очолює Traxys S.A., Стівена Волша (Steve Walsh), заступника голови Національної асоціації адвокатів України та керівника юрфірми GOLAW Валентина Гвоздія, ексзаступника голови Мінекономрозвитку і торгівлі Наталію Микольську та Олега Терлецького, що працював у "Нафтогазі", Мінпаливенерго, "Укрторфі" та "Укрнафтопродукті".

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Членами НР "Укргідроенерго" від держави стануть заступник Мінфіну Василь Шкураков, голова директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець, голова департаменту корпоративних і майнових відносин Міненерговугілля Вікторія Кальніченко.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій компанії (103 гідроагрегати) становить 5758,1 МВт. Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості володіє 100% акцій товариства.