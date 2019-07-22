 У "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це заявив глава партії Дмитро Разумков під час брифінгу в понеділок.
"Щодо нашої політичної сили - я впевнений, що в нашій команді є достатня кількість людей, які зможуть відповідати всім тим викликам, які стоять перед нашою командою. І я впевнений, що по 2-3 кандидатури мінімум на кожну з посад у нас є", - заявив Разумков.
За його словами, в політсилі також є кандидатури на посади в парламенті.
"Що стосується позицій у ВР, з приводу спікера, віцеспікера, голів комітетів, я ще раз кажу, у нас велика команда, і на кожну з позицій у нас, я думаю, знайдуться кандидатури, які зможуть гідно представляти нашу політичну силу в парламенті", - додав лідер політсили.
Клоунів в нас вистачає.
Дайош кожному по посаді !
Нююю и каждому - 🍫🍬
🤣🤣🤣
Источник: https://censor.net.ua/n3138900
Тока не передеритесь.
Денег все равно нет, и не будет, так что что вам делить, кроме будущих тюремных сроков да киевских каштанов?
Давай про зарплату в 4000$ и снижение тарифов!
нужно подражать предводителю=))
квітник ВР пахне---до осені зів'яне..потім засмердиться і треба буде викидувати на смітник
Слава хохловаті!
Это же самое можно сказать и о наших политиках и политологах.