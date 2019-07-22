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 Політика України
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Все про:ВР (5212) Разумков Дмитро (97) Слуга народу (137)

 У "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков

У "Слуги народу" знайдеться по 2-3 кандидатури на посади у владі, зокрема у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це заявив глава партії Дмитро Разумков під час брифінгу в понеділок.

"Щодо нашої політичної сили - я впевнений, що в нашій команді є достатня кількість людей, які зможуть відповідати всім тим викликам, які стоять перед нашою командою. І я впевнений, що по 2-3 кандидатури мінімум на кожну з посад у нас є", - заявив Разумков.

За його словами, в політсилі також є кандидатури на посади в парламенті.

"Що стосується позицій у ВР, з приводу спікера, віцеспікера, голів комітетів, я ще раз кажу, у нас велика команда, і на кожну з позицій у нас, я думаю, знайдуться кандидатури, які зможуть гідно представляти нашу політичну силу в парламенті", - додав лідер політсили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні можна говорити про консолідацію, а не узурпацію влади, - Разумков про результати виборів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138900
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж, и таких 90%, не тот народ попался Свинарчукам)) У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 5864
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Да уж, и таких 90%, не тот народ попался Свинарчукам))
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пиярщик у свыночолого или засланный казачек или двоечник, чьоколядный поскупился
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Порошенко пусть засунет ту единичку с картинки в тот же нолик и пошерудит там. Это теперь его максимум.
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Портнов, ты то чего душу рвешь, или Беня и тебе что то пообещал?
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Вот как вам объяснять, если вы вообще почкованием от стеця появляетесь на свет?
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мы сполна поняли воровство, кумовсво, грабеж, брехло, обман
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Как-то у вас флажок меняется часто. Ус тоже отклеился?))
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Рано говорить о монокоолиции. 200 кресел в ВР уходят в можаритарку и при 42% по партийным спискам, это 100-125 кресел всего лишь. у зебла
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Матемаааатик... А з мажоритарки висуванці Слуги народу не його "крісла"? Поцікавтеся результатами по мажоритарним округам.
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Такие картинки только отвращают людей от ПЕС. Это шовинизм среднего класса по отношению к остальным 90% населения страны.
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Нет, просто эти люди не поняли смысл слов:- "власти Украины приходится воровать, дабы на эти деньги противостоять атаке путинских войск" У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 4172
У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 2178
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Остатки лохов, разведенных "незаменимым", все еще продолжают считать себя Ылитой? Как же легко было лицемеру сыграть на вашем тщеславии...
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Разумков прикидывается или правда не знает, что по закону вице-спикера назначают из оппозиции?
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ДА УЖ РАЗУМКОВ СХОДИ НА БЕССАРАБКУ КУПИ 200 ГРАММ МОЗГИ СВИННЫЕ ПОЗОВИ ПАПУ КАРЛО И 2 КУБОМЕТРА ПОЛЕН.. во тогда что то топором и настругаетет вместе с Мальвиной У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 105
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Больше. Больше капса для бога капса. И к вам все потянутся люди (на самом деле нет).
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Воровали они разве что хорошо. В этом да, мастера. PS систему пока не поменяли, увы и ах. Ждём.
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Думаю він не такий ідіот, щоб претендувати на посаду у новій владі.
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Хочу видеть как Михо будет дрючить Петю и его шайку
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У вас во комики У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 174 Спецы мля где 4 к евро учетелям У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 174
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по 2-3 кандидатуры минимум на каждую из должностей - вот правильный заголовок. как скромно и со вкусом послал всех нак уйИсточник: https://censor.net.ua/n3138900
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Всё верно ,, пусть теперь за всё отвечают только слуги урода У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 1844.. Будем наблюдать , как слуг методично будут смешивать с дерьмом , сами же зебилы .
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А ты недалеко от праха ушёл, пыль пылью,куда подует,туда тебя и унесёт))
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ну 1 место уже занял Юзик на место фимы по масо габаритным
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Пи...ёж, Портнов хочет тотальный контроль ! 😜
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Хмуяку він посмокче, а не тотальний контріль.
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При "барыге" открытые конкурсы проводились, а у зебилов уже по 2-3 кандидатуры из коллег по шоу.
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У "барыги" было то чего нет у ЗЕбиллов = мозг
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ага, губернатор савченко в николаеве: хахахахахаха за 15 минут тест на который 40 отведено.
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Ну да..
Клоунів в нас вистачає.
Дайош кожному по посаді !
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наконец то здание ВР вместе со внешним сходством на цирк, приобретает подходящее внутреннее содержание.
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Билетёрши, гримёрши и уборщицы подтянутся? Или проверенные кадры кили азирова? У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 5314
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240 мест в парламенте. Ну кто там будет в коалиции?
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Грусть, паника и безнадега обуяла неокрепшие порохоботские головы.
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ПЕСыки, ваши чувства постепенно притупятся и накал эмоций с каждым разом будет всё меньше. Вы привыкнете к ощущению безнадёги и беспомощности, и, может быть, даже научитесь жить без отвращения к себе самому.
Нююю и каждому - 🍫🍬
🤣🤣🤣
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так что там на кпп а лугандяо ? тут кизяки через мост про тебя орут что ты инвалид безногий - Черкни чё нить- подтверди вопли своих У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 3268
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"И я уверен, что по 2-3 кандидатуры минимум на каждую из должностей у нас есть", - заявил Разумков."
Источник: https://censor.net.ua/n3138900

Тока не передеритесь.
Денег все равно нет, и не будет, так что что вам делить, кроме будущих тюремных сроков да киевских каштанов?
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Разумков, а Вы не думали, что у людей, которых Вы в данный момент "кидаете" не найдется банановой кожуры для случайного падения с высоты человеческого роста ?
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Гарантовано ніяких змін ми не побачимо. Тільки якось тошно
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Народу пофиг про вашу скамейку запасных!
Давай про зарплату в 4000$ и снижение тарифов!
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ну а шо?
нужно подражать предводителю=))
У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 9282
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Короче, скоро Кривой Рог и Днепр опустеют! А если кадров не хватит, спецов начнут свозить чартерами с Израиля.... У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 7040
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цвіт нації у ВР У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 6064..які не хоч--і зелені і чукулядові і червоні і чорні.барви прям
квітник ВР пахне---до осені зів'яне..потім засмердиться і треба буде викидувати на смітник
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Разумков, а Вы не думали, что у людей, которых Вы в данный момент "кидаете" не найдется банановой кожуры для случайного падения с высоты человеческого роста ?
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Ну не нада скромничать, на должности у власти найдется и по 100 кандидатов.
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Жидокацапи будуть "рулить" в Україні!!
Слава хохловаті!
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Согласно российской традиции называть Украинцев малороссами, то и Разумков у нас Малоразумков.
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Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины?
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никакой кадровой проблемы нет. Кроме высшей лиги квн, есть еще и первая, и в каждом клубе любительские команды и в каждом ВУЗе, и в бурсах У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков - Цензор.НЕТ 1959
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Цитата. "Каждое новое поколение думает, что оно умнее и лучше предыдущего. Предыдущее поколение тоже так думало, но в итоге все сдохли по той же схеме."
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А почему так скромно "2-3 кандидатуры на должности во власти". Неужели с результатом СН нельзя сформировать полный кабинет министров-единомышленников. Никто мешать/саботировать не будет, да и ответственность за принятые решения можно разделить на фсех по братски.
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Цитата. «Cрать я хотел на всех дегустаторов и сомелье с их сказками» © Оззи Осборн.
Это же самое можно сказать и о наших политиках и политологах.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ "Слуги народу" знайдеться щонайменше 2-3 кандидатури на посади у владі, - Разумков
 
 
 
 
 
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