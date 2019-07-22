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 Юридичних підстав для дострокових місцевих виборів немає, - ОПОРА

У громадянській мережі "Опора" вважають, що заяви про можливе проведення позачергових виборів до місцевих органів влади юридично необґрунтовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала голова правління організації Ольга Айвазовська.

"Заяви про проведення можливих позачергових виборів для нас станом на зараз є юридично необґрунтованими, і ми дуже сподіваємося, що Україна все-таки зробить паузу, щоб демократичний інститут виборів не став лише передумовою для перезавантаження влади", - сказала Айвазовська.

"Тому що в нього є й інші завдання, а не тільки підганяти демократичні процеси під поточні рейтинги політичних партій, що часто є небезпечною тенденцією", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138899
 
 
 Топ коментарі
 
Для зелёной масти закон не писан ! 😎
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"Юридических оснований для досрочных местных выборов нет" -

Можно подумать юридические основания для проведения досрочных парламентских выборов были... Не надо быть судьей конституционного суда, чтобы это понять, элементарно прочитав Конституцию. Если Зе надо будет - проведут и местные. Закон у нас для избранных. Или нет, не так: для избранных закон не писан. Вот.
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Напомню, педалика выбрало в районе 12% киевлян...
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Для зелёной масти закон не писан ! 😎
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Законов нет, зато есть политическая целесообразность и запрос общества))) (с) ЗэкоМанда
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"Юридических оснований для досрочных местных выборов нет" -

Можно подумать юридические основания для проведения досрочных парламентских выборов были... Не надо быть судьей конституционного суда, чтобы это понять, элементарно прочитав Конституцию. Если Зе надо будет - проведут и местные. Закон у нас для избранных. Или нет, не так: для избранных закон не писан. Вот.
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Напомню, педалика выбрало в районе 12% киевлян...
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Нагадаю, вазеліна обрали 13,5 із 42 млн - по факту близько "73%" за нього не голосували Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4479 !
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Опора-ничто,и звать Никак.Она себя давно дискредитировала алчностью.Местные выборы проходили с нарушениями,подтасовками.Скоро начнутся посадки всех,у кого руки клеем намазаны.Да и суть местных реформ надо менять.Повышать роль схода граждан отдельного населённого пункта.Даже если в нём осталось 5 старушек.А пока кто многочисленней,тот грабит малочисленных.
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Оно во что конечно, а случись такое и ..... пожалуйста! Господа в какой стране живем? Ещё "вчера" Зеленского , кроме как в "95" никто и помнил. А тут вот возьмись и ...вдруг 74%!!! А тут возьмись и уже насчитали Слуге народа 244 мандата - однопартийность во власти, как в бывшем СССР - КПСС, или как сегодня в Китае! Во как!!! Поэтому вовсе не исключается, что сегодня-завтра объявят о внеочередных местных выборах. И вовсе не удивительно! Так что местные князьки держитесь и готовьте сухарики....на всякий случай! Всё идет к этому. Вчера Зе объявил, что посадки непременно будут после формирования нового правительства и нового Ген.прокурора, а это долго не будет. Так что можно попасть в большой вихрь. А тем более при 244 мандатах первыми Законами сразу будут - отмена неприкосновенности и назаконное обогащение! Ух..х...,как потяжелело! Поздравляем! Долго Вы сопротивлялись, а зря, теперь туда даже лишнюю запятую нельзя будет вставить.
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