 Юридичних підстав для дострокових місцевих виборів немає, - ОПОРА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала голова правління організації Ольга Айвазовська.
"Заяви про проведення можливих позачергових виборів для нас станом на зараз є юридично необґрунтованими, і ми дуже сподіваємося, що Україна все-таки зробить паузу, щоб демократичний інститут виборів не став лише передумовою для перезавантаження влади", - сказала Айвазовська.
"Тому що в нього є й інші завдання, а не тільки підганяти демократичні процеси під поточні рейтинги політичних партій, що часто є небезпечною тенденцією", - наголосила вона.
Можно подумать юридические основания для проведения досрочных парламентских выборов были... Не надо быть судьей конституционного суда, чтобы это понять, элементарно прочитав Конституцию. Если Зе надо будет - проведут и местные. Закон у нас для избранных. Или нет, не так: для избранных закон не писан. Вот.