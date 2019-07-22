 Це плювок в обличчя суспільству, - Разумков про ухвалення Виборчого кодексу

Новий Виборчий кодекс ухвалено з порушенням закону, і зміна правил виборів за тиждень до дня голосування - це "плювок в обличчя суспільству". Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи ветує президент Виборчий кодекс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я вважаю, якщо закон ухвалюється з порушенням закону - то щось не так у цій Верховній Раді", - сказав Разумков.

Говорячи про те, чи ветує Володимир Зеленський Виборчий кодекс, Разумков запропонував дочекатися реакції самого президента та Офісу президента.

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"Я думаю, що коли закон про зміну виборчого законодавства ухвалюється за тиждень до виборів - то це, перепрошую, плювок в обличчя суспільству, і ніхто не заважав цього зробити протягом п'яти років", - зазначив він.

Разумков додав, що ухвалення Виборчого кодексу було однією з умов коаліційної угоди в попередньому парламенті.