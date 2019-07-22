 Це плювок в обличчя суспільству, - Разумков про ухвалення Виборчого кодексу

Новий Виборчий кодекс ухвалено з порушенням закону, і зміна правил виборів за тиждень до дня голосування - це "плювок в обличчя суспільству". Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи ветує президент Виборчий кодекс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я вважаю, якщо закон ухвалюється з порушенням закону - то щось не так у цій Верховній Раді", - сказав Разумков.
Говорячи про те, чи ветує Володимир Зеленський Виборчий кодекс, Разумков запропонував дочекатися реакції самого президента та Офісу президента.
"Я думаю, що коли закон про зміну виборчого законодавства ухвалюється за тиждень до виборів - то це, перепрошую, плювок в обличчя суспільству, і ніхто не заважав цього зробити протягом п'яти років", - зазначив він.
Разумков додав, що ухвалення Виборчого кодексу було однією з умов коаліційної угоди в попередньому парламенті.
петя а не Коломой с днепровско-кучмосвской шоблой отец коррупции? )))
на кого твой высер расчитал, лахточмо?)
ви, зекоманда со своїм Вошьдьом - нові шулера, за вами, гопніками, треба "глаз да глаз"..
а персонально, вася-Зе-лупоглазий, крутить законами, як циган сонцем.. докрутиться.. і нехай перестає гавкати кацапською, бо догавкається, постійно порушуючи закон, с.ка..
Я как называется, когда Президент нарушает закон?
Источник: https://censor.net.ua/n3138898
в принципе - без разницы. пацаны дорвались до власти, премьером будет личная шавка Коломойского Богдан, ГПУ, СБУ и МВД тоже у низ в руках, как и Кабмин - щас заживут ребята.
Рекомендую зашивать карманы.