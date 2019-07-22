EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  16086  124
Все про:виборчий закон (97) Разумков Дмитро (97)

 Це плювок в обличчя суспільству, - Разумков про ухвалення Виборчого кодексу

Глава партії "Слуга народу" наголосив, що закон про зміну виборчого законодавства ніхто не заважав ухвалити Раді протягом п'яти років.

Новий Виборчий кодекс ухвалено з порушенням закону, і зміна правил виборів за тиждень до дня голосування - це "плювок в обличчя суспільству". Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи ветує президент Виборчий кодекс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я вважаю, якщо закон ухвалюється з порушенням закону - то щось не так у цій Верховній Раді", - сказав Разумков.

Говорячи про те, чи ветує Володимир Зеленський Виборчий кодекс, Разумков запропонував дочекатися реакції самого президента та Офісу президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)

"Я думаю, що коли закон про зміну виборчого законодавства ухвалюється за тиждень до виборів - то це, перепрошую, плювок в обличчя суспільству, і ніхто не заважав цього зробити протягом п'яти років", - зазначив він.

Разумков додав, що ухвалення Виборчого кодексу було однією з умов коаліційної угоди в попередньому парламенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138898
 
   
 Топ коментарі
 
Да не.... Это плевок в хитрую зелёную харю.
 показати весь коментар
 
В чем нарушение закона? Законы нельзя принимать за неделю до выборов? Ведь этот закон никак не влиял на правило этих выборов.
 показати весь коментар
 
Бюджет увеличен втрое. Страдай, зебил.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А хто тебе уповноважив від імені суспільства ректи?
 показати весь коментар
 
 
Хлєбало Разумкова-це плювок в обличчя суспільству
 показати весь коментар
 
 
Ясно, цей закон нарік не підпише, будуть Закриті списки, 3%, Гордони, Шарії, жопо-блохі, та іньше лайно яке вилізе з беніни слуг, буде в раді.
 показати весь коментар
 
 
Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины? Любой приход к власти людей без царя в голове и Родины в сердце оказывается обычно плачевным для страны и народа,которые их выбирали.
 показати весь коментар
 
 
Может клоуну уже пора на папиредников все сваливать? Он уже 3 месяца у власти, теперь и Рада его - принимай за неделю любые законы какие хочешь. Сейчас у них все в руках.
 показати весь коментар
 
 
а маладой регионал это не плевок в лицо общества? тут зелебобики любят в этом обвинять пороха, но вы мне скажите порох выбрал зеличке разумкова маладога в помощники?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порошковые подсосиновики, вы просрали с вашим мародером в очередной раз. Реванша не прошел, хребет вашему Пепе - отцу коррупции будет сломан, ваши потуги жалки. И платить за ваши высеры станет некому. Мародерская соевая морда с криками аля-патриотизм, одевши вышиванку грабила народ 5 лет. Теперь приходит время отвечать.
 показати весь коментар
 
 
сколько тебе бобик платят раз ты готов ********* высеры свои тут в каждой новости?)) хоть на кость хватает собачка?
 показати весь коментар
 
 
зе-подлива зачем ты кукарекаешь смешное?)))
петя а не Коломой с днепровско-кучмосвской шоблой отец коррупции? )))
на кого твой высер расчитал, лахточмо?)
 показати весь коментар
 
 
кацапа, теперь и тебя уберут за ненадобностью, снова будешь работать в кабинке привокзального кабинета
 показати весь коментар
 
 
Что за истерика. Распятые младенцы и убитые снегири мешают спать? Одень вышиванку и хоть что-то сделай. Пока меньшинство ходит на митинги, протестует, отстаивает интересы Украины, 73% облизывают себя и своих Зе-истуканов ни хрена не делая. Так на хрен вы нужны, просто лежащее мясо? Зеля вместо того, что бы исполнять настоящие свои обязанности, просто работает на публику. Эффекта от такой работы - ноль. Зато сейчас благодяря его по*уизму и потаканию кацапской дряни в Раде сидит враг украинцев Медведчук. Сиди и дальше смотри 112. Вам до порохоботов еще дорасти надо, так и будете памперсы Зеле одевать, когда а очередной раз обосрётся.
 показати весь коментар
 
 
Вася разумков, якщо не помиляюсь, новий закон буде діяти на виборах 2023 року..
ви, зекоманда со своїм Вошьдьом - нові шулера, за вами, гопніками, треба "глаз да глаз"..
а персонально, вася-Зе-лупоглазий, крутить законами, як циган сонцем.. докрутиться.. і нехай перестає гавкати кацапською, бо догавкається, постійно порушуючи закон, с.ка..
 показати весь коментар
 
 
Для чого коментувати й так очевидне? Зеленський розігнав Раду. Рада почала плюватися. Все вже закінчилось. Коментуй майбутнє.
 показати весь коментар
 
 
"Я считаю, если закон принимается с нарушением закона - то что-то не так в этой Верховной Раде", - сказал Разумков.
Я как называется, когда Президент нарушает закон?
Источник: https://censor.net.ua/n3138898
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо голова партії не розуміє, що прийняте виборче законодавство не стосується цих виборів, то яке може бути розуміння чого їх виборців .
 показати весь коментар
 
 
новорыг разумков себя обществом почувствовал.........где ото в области седалища Це плювок в обличчя суспільству, - Разумков про ухвалення Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 8516
 показати весь коментар
 
 
Вот не пойму я вас и всё! Уровень жизни нормальный. Все есть. При Порошенко стали кататся в Европу на каву и купится на тезис «хуже не будет»?!?! Что это означает вот не пойму!- «Ты хоть знаешь что такое Амстердам+?!?!» при чем в наше время уровень информирования одинаков! И вопрос задан после обсуждения поездки на Сицилию! Второй отпуск в году я себе не могу позволить и это не какой-то богач, а обычный лавочник! Что у вас с головой -не пойму! Вы ж налоги массово не платите!
 показати весь коментар
 
«.::война напрягает» как сказали мне и я понимаю, но чтобы так тупо верить пропаганде -это необъяснимо.
 показати весь коментар
 
объясните мне кто-нибудь, а что не так? и в чем тут нарушение?
 показати весь коментар
 
 
и шо теперь? Это незаконный кодекс?

в принципе - без разницы. пацаны дорвались до власти, премьером будет личная шавка Коломойского Богдан, ГПУ, СБУ и МВД тоже у низ в руках, как и Кабмин - щас заживут ребята.

Рекомендую зашивать карманы.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе плювок в обличчя суспільству, - Разумков про ухвалення Виборчого кодексу
 
 
 
 
 
 вгору