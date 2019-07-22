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Все про:апеляція (216) Єфремов (255) Апеляційний суд (126)

 Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжний захід Єфремову в майже порожній залі, - Решетилова

В Апеляційному суді Києва сьогодні розглядається скарга на рішення Старобільського районного суду Луганської області щодо запобіжного заходу ексглаві фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні щодо запобіжного заходу Єфремову, яке відбувається в Апеляційному суді Києва, всього три камери і кілька журналістів. Майже порожня зала", - написала вона.

За її словами, Єфремова до Києва не привезли: "Він по відеозв'язку зі Старобільська. Веселий і бадьорий. Сподівається вже сьогодні бути на волі".

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Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримують у СІЗО в Старобільську.

Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжний захід Єфремову в майже порожній залі, - Решетилова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138897
 
 
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Ну що сектанти справа зроблена випускайте вже ригывського мученика?
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они его еще и к святым причислить могут - ни за что пострадал дядечка
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снова Петя будет виноват, что суд Бабломойского рыга выпустит.
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Если за три года не нашли доказательств преступления...то пусть виновные в этом оплатят из своего кармана издержки. Так будет справедливо. Или этим может заняться ЕСПЧ, и тогда издержки заплатим мы, рядовые граждане.
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Ти будеш платити за те що ти тупорилий причому втричі.
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А він що з відпочинку з Сейшельських островів вже повернувся?
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все... Злодія єфремова випустять...піде в Українську політику...
вбивці царьов і марков з Одеси вже купують квитки на Київ.....

я знову ж, в 2954-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Чтобы крыс называть крысами много ума и храбрости не надо. А почему все молчат кто пустил етих крыс к нам в дом вместо того чтобы их вытравить?
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