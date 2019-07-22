 Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжний захід Єфремову в майже порожній залі, - Решетилова

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні щодо запобіжного заходу Єфремову, яке відбувається в Апеляційному суді Києва, всього три камери і кілька журналістів. Майже порожня зала", - написала вона.
За її словами, Єфремова до Києва не привезли: "Він по відеозв'язку зі Старобільська. Веселий і бадьорий. Сподівається вже сьогодні бути на волі".
Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.
Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримують у СІЗО в Старобільську.
вбивці царьов і марков з Одеси вже купують квитки на Київ.....
я знову ж, в 2954-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!