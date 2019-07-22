 Сьогодні можна говорити про консолідацію, а не узурпацію влади, - Разумков про результати виборів

"Я вважаю, що завдяки тим законодавчим ініціативам, про які ми говоримо, говорити про узурпацію не доведеться. Сьогодні ми можемо говорити про консолідацію влади, але це потрібно для того, щоб почати впроваджувати ті реформи, які ми обіцяли людям", - сказав він на брифінгу в штабі партії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Разумков пояснив, що йдеться про законодавчі ініціативи: щодо депутатської недоторканності, закону про імпічмент президента, реформи судів, реформи або доопрацювання антикорупційної системи, яка буде незалежною від президента, парламенту та інших державних органів.
где ты, кац, видел узурпаторов, которые бы проигрывали выборы?
Скорее всего так и получится.
Янукович не был избран президентом Украины?
Это одинаково относится и к народам и к президентам.
Янукович принес Украине потери территорий и войну.
Простая последовательность - умный народ голосует за потери территорий и войну.
Это говорящий прецедент.
Нет смысла приплетать папередникав и жаловаться на условия.
Хорошему танцору ни что не мешает.
И пожалуйста, будьте любезны, мы с вами на ты не переходили.
Думаю , что где-то штук 20 тушек от типа СН мажоритарщиков не успеют зайтив в Раду и скласти присягу , как уже получат от олигархата темники ... А ещё и по списку их будет тушек 10-15 !
Не говоря уже про *********** консервы , которых там тоже будет голов 5-10 ...
А ещё там соросят немерянно ... которые подбивают Вову к продаже земли иностранцам и к обнулению госвластности ... ЗАЗ может и не купят (а стоило б его продать "Фиату" или "Фольцвагену" ) . А вот на Южмаш и Турбоатом уже сейчас наверняка очередь .
Да и почему-бы Соросу не прикупить землицы на пару-тройку областей . Или там МВФ возьмёт се земли Херсонщинны за долги ?!
Немцы с Газпромом на пару наверняка готовы купить всю украинскую ГТС .
Без "Батькивщины" в коалиции соросята получили "зелёный цвет" для роспродажи всего и вся !
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами." В.И.Ленин