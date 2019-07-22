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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) Разумков Дмитро (97)

 Сьогодні можна говорити про консолідацію, а не узурпацію влади, - Разумков про результати виборів

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що за результатами парламентських виборів можна говорити про консолідацію влади в країні, але не йдеться про можливість її узурпації.

"Я вважаю, що завдяки тим законодавчим ініціативам, про які ми говоримо, говорити про узурпацію не доведеться. Сьогодні ми можемо говорити про консолідацію влади, але це потрібно для того, щоб почати впроваджувати ті реформи, які ми обіцяли людям", - сказав він на брифінгу в штабі партії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разумков пояснив, що йдеться про законодавчі ініціативи: щодо депутатської недоторканності, закону про імпічмент президента, реформи судів, реформи або доопрацювання антикорупційної системи, яка буде незалежною від президента, парламенту та інших державних органів.

Читайте також: Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138896
 
   
 Топ коментарі
 
Запомните хорошо, зебилы. Вчера 21.07.2019г. вы своими собственными руками установили в Украине диктатуру. Спорить с этим не имеет никакого смысла - это факт. Раасуждать можно только об одном - какая это будет диктатура.
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Но как показывает многолетняя история (и мировая и новейшая история нашей страны) - никогда диктатура ничем хорошим не заканчивалась.
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ну ты, Лахта, и ударник: в каждую бочку затычкой лезешь.
где ты, кац, видел узурпаторов, которые бы проигрывали выборы?
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Янукович, Педро намагалися консолідувати владу через її узурпацію.
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ну ты, Лахта, и ударник: в каждую бочку затычкой лезешь.
где ты, кац, видел узурпаторов, которые бы проигрывали выборы?
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А где у нас независимые силовые органы и суд? Петина работа. Антикоррупционый суд пять лет создавали и полную ерунду создали.
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Так он же еще не работал ни один день. Поправь методичку кацапус.
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Рано говорить о монокоолиции. 200 кресел в ВР уходят в можаритарку и при 43% по партийным спискам это 100-125 кресел всего лишь.
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Так зелені мажоритарщики автоматично входять до коаліції. На таких умовах вони висувалися.
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и тут Слугу понесло...... смотрите пару новостей снизу никакой и ни с кем коалиции Разумков.... Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 9434 Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 6480
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Запомните хорошо, зебилы. Вчера 21.07.2019г. вы своими собственными руками установили в Украине диктатуру. Спорить с этим не имеет никакого смысла - это факт. Раасуждать можно только об одном - какая это будет диктатура.
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Но как показывает многолетняя история (и мировая и новейшая история нашей страны) - никогда диктатура ничем хорошим не заканчивалась.
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а для тех, кто погиб на Майдане, закончилась просто "прекрасно".
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Будет вам и свинарник, и диктатура, и без хлеба, и с газом по $500, и с позором капитуляции.
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Вам не потрібна незалежність, свобода, ви не хочете мати гарну роботу, заробіток, верховенство права, ви мрієте когось "пересажать"? Зебіли
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при Порохе я почувствовал себя свободным и украинцем.
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Формулируйте пожалуйста свои пожелания конкретнее, иначе может так получиться, что вы попадете в воплощение собственных пожеланий.
Скорее всего так и получится.
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Да пох им.Они халявы ждут.Сотни лет всчких там империй и совков жестко прописали генетический код.Выбить это дерьмо из гололовы не так просто
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остается тока сожалеть все 5 лет что мы не выбрали грановского в раду и кононеко
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ета точно. после каждой рэволюции наступает террор. у нас их было две - помаранчевая и гидности. шо-то я заждался....
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будут патриоты отстраивать Родину за пайку и подсрачник как в старые добрые времена.....
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Не то что порохло, пять лет догонял Африку по уровню жизни. Многие страны догнал даже.
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Интересно какой рейтинг будет у них после того как зимой цены на комуналку вырастут?
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А если не вырастут? Рассчитываете, с рашкой о газе не договорятся? Ну-ну.
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а рвшке какой ляд скидывать цену? им проще росгврдию пригнать.
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Ха ха ха ха - ты реально дурак или прикидываешся? В стоках поплавать и по фонтанам побегать - эт да, а заниматься каким то там восстановлением, ты чё, этим пусть педро занимается - и вааще, вы слуги молчиТЕ
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Ты сперва у коломойского разрешения спроси
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Беня руками Гепы уделал Мертвечука.Мертвечук страшно обижен на Гепу.Значительную часть лохтората гепа оттяпал у него и похоронил.Но Гепа 14 своих людей по Харьковской области провёл в Раду.Заминировал.
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выборы показали всю глубину скудоумия и идиотизма народа Украины. Никого не хочу обижать, но пришло время говорить так, как есть. Хотя бы для того, чтобы хоть на каком-то этапе в будущем от этого избавиться.
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Один умный народ однажды уже избрал Януковича.
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а что сказать человеку, который считает что он умнее всех? таким что то доказывать бесполезно
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Спекуляция.
Янукович не был избран президентом Украины?
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и что? хочешь сказать, что незаслуженно? кто ющенку виноват, что он обосрался по полной, и кроме проблем голодомора и летучих мышей его в стране больше ничего не волновало?
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Хочу сказать, что людей оценивают по результатам.
Это одинаково относится и к народам и к президентам.
Янукович принес Украине потери территорий и войну.
Простая последовательность - умный народ голосует за потери территорий и войну.
Это говорящий прецедент.
Нет смысла приплетать папередникав и жаловаться на условия.
Хорошему танцору ни что не мешает.

И пожалуйста, будьте любезны, мы с вами на ты не переходили.
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Дежавю помнится у вити также было сколько там витька просидел земби вам напомнить Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 4456
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Вот сейчас работа олигархата начнётся по оптовой скупке вчерашних безработных ...
Думаю , что где-то штук 20 тушек от типа СН мажоритарщиков не успеют зайтив в Раду и скласти присягу , как уже получат от олигархата темники ... А ещё и по списку их будет тушек 10-15 !
Не говоря уже про *********** консервы , которых там тоже будет голов 5-10 ...
А ещё там соросят немерянно ... которые подбивают Вову к продаже земли иностранцам и к обнулению госвластности ... ЗАЗ может и не купят (а стоило б его продать "Фиату" или "Фольцвагену" ) . А вот на Южмаш и Турбоатом уже сейчас наверняка очередь .
Да и почему-бы Соросу не прикупить землицы на пару-тройку областей . Или там МВФ возьмёт се земли Херсонщинны за долги ?!
Немцы с Газпромом на пару наверняка готовы купить всю украинскую ГТС .

Без "Батькивщины" в коалиции соросята получили "зелёный цвет" для роспродажи всего и вся !
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ааа. израильский йулеман... ну да... чем дальше йуля, тем легче её любить...
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в яку сумму ,консолідація купляється?
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и на кого им теперь всё валить? на "попередникив"?
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Полная и тотальная узурпация власти.Даже янек о таком мог только мечтать
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Розвели лохів на вибори у липні, аби тільки не восени бо там опалювальний сезон починається, бюджет, рейтенги падають нижче плінтуса...ну і як же "зендор команді" тоді барижить було б без "консолідації" так званої влади?
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Пока рано делать выводы. Посмотрим как работать будете. Может это и узурпацией окажется.
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Тут Разумков прав. Это не узурпация, а демократия.
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"То, что в других
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами." В.И.Ленин
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Я не верю в теории заговора. Узурпации не было. По крайней мере пока.
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Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины? Любой приход к власти людей без царя в голове и без Родины в сердце оказывается обычно плачевным для страны и народа,которые их выбирали.
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Взагалі ще ні про що не можна говорити. Звичайно лузер виграти не може. Але все буває, якщо йому допомогти.
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" И Ленин , такой молодой и юний Октябрь впереди" . Ну а далі , репресії , голодомор , геноцид.
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Этих людишек,которые пришли сейчас к власти будут уже люто ненавидеть большинство людей гораздо скорее,чем Януковича и его банду.
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А теперь, зебилы, следите за руками...
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Ещё один недооценённый положительный момент от Зе: они не только множат на ноль, по мажоритарке, пёсиков и их приспешников, но и в пух и прах разбивают рыговское отродье. Многие из этой хитрожёлтой срани не смогут пролезть по мажоритарке в ВР.
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Так там Дубинские и Бужанские идут, которые ничем не лучше.
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Час покаже, куди все це випливе. Тому чекаємо результатів від дій, Більшовиків.
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верим-верим, вы бескорысные борцы за наше счастье, не щадя живота своего
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні можна говорити про консолідацію, а не узурпацію влади, - Разумков про результати виборів
 
 
 
 
 
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