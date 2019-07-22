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 Політика України
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Все про:Одеса (1992) підрахунок (8)

 На виборчу дільницю на окрузі в Одесі, де балотується ексрегіонал Ківалов, не пускають журналістів

В Одесі члени комісії не пускають журналістів "Громадського" на одну з виборчих дільниць у 135 окрузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", члени комісії повідомили журналістам, що не можуть пускати нікого на дільницю, коли триває підрахунок голосів.

Журналісти викликали на місце поліцію.

Зазначається, що сама дільниця розташовується в одному з навчальних корпусів Юридичної академії, президентом якої є один з авторів скандального мовного закону Ківалова-Колесніченка, ексрегіонал, член Опозиційного блоку Сергій Ківалов. З журналістами члени комісії спілкувалися лише через зачинені двері.

"У нас іде підрахунок голосів, ми не можемо нікого пускати. Читайте закон", - відповіли журналістам.

Водночас на дільниці є представник поліції. Але він сказав, що не може ніяк допомогти, бо журналістам ніхто не перешкоджає.

"Громадське" зазначає, що відповідно до ч. 3 ст. 34 закону "Про вибори народних депутатів України" представники ЗМІ (тобто не тільки журналісти, а й технічні фахівці або інші представники) мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення виборчої комісії на виборчій дільниці в день голосування, у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування.

Раніше кандидат у депутати від "Слуги народу" Олексій Леонов повідомив виданню, що на цій дільниці станом на 7:00 ранку блокували підрахунок голосів. "Підрахунок голосів блокувався або затягувався членами комісій цілу ніч, і зараз ми теж із цим розбираємося", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138894
 
   
 Топ коментарі
 
я никак не пойму до сих пор....чего эту дылду с кривым носом сепарскую досих пор никто не отмудохал.... студенты продажные сука за него все проголосовали..экс власть всех приютила...приласкала...и дала встать на ноги сепарне по стране. никто за майдан не ответил...все титуханы и сепары регионалы поголовно у дел...скупили все каналы и балатировались в президенты...(( угадайте кто у власти был 5 лет и позволил всё это?!
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Всю жизнь ссука Кивалов выходит сухим из воды.Когда эта ссукка уже в тюрьму на пожизненное с полной конфискацией пойдёт?
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Не поможет. Пролетает Кивалов.
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Он тот еще махинатор - и глазом не моргнет - 149% голосов себе насчитает.
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При Пете так бы и было. Сейчас не выйдет.
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Да ладно? И что же изменилось уже сейчас? Менты одесские все в кармане у Галантерника - они вместе с Кидаловым и Трухой одна банда.
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я никак не пойму до сих пор....чего эту дылду с кривым носом сепарскую досих пор никто не отмудохал.... студенты продажные **** за него все проголосовали..экс власть всех приютила...приласкала...и дала встать на ноги сепарне по стране. никто за майдан не ответил...все титуханы и сепары регионалы поголовно у дел...скупили все каналы и балатировались в президенты...(( угадайте кто у власти был 5 лет и позволил всё это?!
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Мабуть тому, за що Віктор Андрійович йому Героя України дав!
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я давно ещё когда не На виборчу дільницю на окрузі в Одесі, де балотується ексрегіонал Ківалов, не пускають журналістів - Цензор.НЕТ 348 знал и не видел его...то думал что он какой то боксёр. раз шнобель такой перебитый у него ****** блин... а чего он у него такой разплющенный и кривой кто знает? ему что операцию бедняжке нечем оплатить чтоб фейс поправить? страшком таким жить..
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В то же время, на участке есть представитель полиции. Но он сказал, что не может никак помочь, потому что журналистам никто не препятствует.Источник: https://censor.net.ua/n3138894

какой то сюр
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Всю жизнь ***** Кивалов выходит сухим из воды.Когда эта ****** уже в тюрьму на пожизненное с полной конфискацией пойдёт?
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Серёга пол-Одессы украл,Серёга не хочет на нары
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Вы что забыли как Кидалов считал голоса Януковичу в 2004 году.
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Та Кидалову там нічого не світить. Різниця майже 10 %. Такі кількість не намухлюють
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа виборчу дільницю на окрузі в Одесі, де балотується ексрегіонал Ківалов, не пускають журналістів
 
 
 
 
 
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