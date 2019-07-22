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Все про:Одеська область (1039) стрілянина (1015) вишкіл (1227)

 Бойові стрільби відбудуться в Одеській області. Громадян просять два дні не відвідувати пляжі від Миколаївки до Лебедівки

У зв'язку з проведенням бойових стрільб для громадян на два дні закриють частину пляжів від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до населеного пункту Лебедівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Татарбунарська РДА.

У зв'язку з проведенням випробувань з бойовими стрільбами Татарбунарська РДА повідомляє про небезпеку на узбережжі Чорного моря (пляж) від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до населеного пункту Лебедівка (включно) з 7:00 24.07.19 р. до 23:00 25.07. 2019 р.

"Будь-які випробування потенційно небезпечні, тому просимо не перебувати в зазначеному районі в певні терміни", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138892
 
 
 Топ коментарі
 
Тренироваться надо в Кривбассе, там все похоже на Дамбас))
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Тренироваться надо в Кривбассе, там все похоже на Дамбас))
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Нормальная постановка вопроса. Если там проводят учения, значит так надо.
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Там рядом полигон. Возможны падения осколков, ракет или т.п.. на пляж. Что непонятного?!!
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Там не первый год проводят стрельбы. Всегда ограничивается пребывание людей в данном районе. Обычно проводят не в курортный сезон. А если проводят сейчас, то значит есть определенная необходимость.
Хотите внести рациональное предложение - обращайтесь в генеральный штаб.
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Игорек вот где актуально можно разобраться во всех +-, для более актуальной критики.
А если еще узнать в какой район будут палить то можно снять на камеру, куда падает болванка (ну или боевой заряд) от намеченной цели.
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Лучше вообще из дома не выходить. Там всё рандомно будет летать.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБойові стрільби відбудуться в Одеській області. Громадян просять два дні не відвідувати пляжі від Миколаївки до Лебедівки
 
 
 
 
 
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