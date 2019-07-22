 Бойові стрільби відбудуться в Одеській області. Громадян просять два дні не відвідувати пляжі від Миколаївки до Лебедівки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Татарбунарська РДА.

У зв'язку з проведенням випробувань з бойовими стрільбами Татарбунарська РДА повідомляє про небезпеку на узбережжі Чорного моря (пляж) від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до населеного пункту Лебедівка (включно) з 7:00 24.07.19 р. до 23:00 25.07. 2019 р.

"Будь-які випробування потенційно небезпечні, тому просимо не перебувати в зазначеному районі в певні терміни", - йдеться в повідомленні.

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