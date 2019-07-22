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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5212) вибори (4297) коаліція (248) Разумков Дмитро (97)

 Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що розмови про коаліцію доцільно вести після появи остаточних результатів виборів.

"Ми відкриті до будь-якого діалогу, але станом на сьогодні потрібно дочекатися остаточних результатів. У Раді ми готові співпрацювати з усіма політичними силами, які збігатимуться з нами в ідеологічних моментах і базовому баченні нашої країни", - сказав він на брифінгу в штабі партії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Разумков зазначив, що "нині говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо доволі непогані наші результати, і ще до кінця немає результатів наших колег і опонентів по Верховній Раді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді

"Давайте подивимося результати "Голосу", результати партії "Слуга народу", а потім вже говоритимемо про коаліцію в тому чи іншому форматі", - вказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138891
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем Бене коалиция ? Он собрался быть единоличным дойщиком этих лохов что за него голосовали. Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков - Цензор.НЕТ 8796
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Страна в которой была революция достоинства, воины которой героически 5 лет воюют с российским агрессором поставила на первые места в выборах ВР пророссийские партиии. Опозорились на весь мир и кто теперь помогать будет раз вы сами хотите под кремлёвский сапог.
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Не звертай уваги- це самий тупий бот з ольгіно, Петро Олексійович його найняв тому, що дешевий. Він навіть на просте питання: - Де відрубані руки? відповісти не може!
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Надо бы им прочитать - "Головокружение от успехов" . Ленин. Том ХХ
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"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - з вами співпадає бачення у Медведчука та опозиційного блоку.
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Любая однопартийная система - это плохо... но украинцы как амебы - даже краткосрочная память отсутствует напрочь
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Задолбали эти порохосвины с этой узурпацией. Почитайте,для общего развития,что означает этот термин.
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С одной стороны - хорошо, что возможно(!!!) будет рулить только одна партия преЗедента=>вся ответственность хорошая/плохая только(!!!) на нем/них......., но с другой стороны - плохо=>если преЗедента будет заносить в не правильное направления, то не будет «противовеса».......
Думаю с формированием правительства будет конкретнее куда «сусанины/Моисее» поведут........
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Вообще-то депутатов считают по осени. Ситуация не настолько оптимистичная, как на картинке. Возможно у скомороха будет большинство. Но какое большинство? Серьезная часть голосовавших за Зеленского - откровенная вата. Если Зеленский не отдаст Путину то, что тот хочет, это большинство очень быстро развалится и нужна будет коалиция. Отдаст - есть риск, что развалится не только коалиция, но и все остальное. Сидеть на шпагате долго не выйдет, потому как неудобно. Поэтому нужно будет говорить со всеми, даже с теми, с кем говорить не очень хочется. Это я еще здесь портновых, коломойских и медведчуков не вспоминал. А они тоже добавят свою ложку(совсем не меда, а намного хуже) во все это. Зебилята съедят, конечно, но ведь потом наступит расстройство. И хорошо, если только больницей отделаются...А потому "не нужно", "никогда" - все это для форумов, а не для политики, г-н Разумков. Говорить нужно и будете, просто никуда не денетесь.
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ДА для Зеленского результаты ХОРОШИЕ, А вот для Порошенка И его свинарчуков оконцовка приближается хреновенькая, НУЖНО готовить ИМ ПОЛОСАТЫЕ пижамы.
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Быдло больше 20 лет считало что оно илита, а тут оказалось что илита это уголовное и вороватое быдло которому плевать на страну и народ, только дай к корыту присосаться. Вот оно и истерит, впрочем ругаться подзаборным суржиком их научил маланский типа помощник по выборам. Помог, конкуренты вместо трех раз, уже в 10 раз превышают рейтинг вороватого быдла которому народ просто дал под сраку.
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На самом деле не всё так однозначно. В 2014-ом, после победы Майдана, тоже казалось, что сейчас полетят головы всех видных рыгоаналов. Как видим, кроме поторопившегося Чечетова и козла отпущения Ефремова, все они отделались лёгким перепугом. А сегодня заходят в парламент второй по размерам фракцией. Зеленский конечно не Порошенко, но веры уже никому нет.
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все рыги будут седеть! Кто в парламенте, кто в Кабмине, а кто и возглавит Генпрокуратуру
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Шо за идиологические моменты у этого недоразумения, созданного на коленке и состоящего из секретуток, сестер секретуток, юзиков, бывшей рыгни и коммунистов?
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Соевые ваши иллюзии смылись как банный лист- старт дан теперь кто куда само собой барыга и шобло на нары с возваратом украденого все до копейки.
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Отрыгнул всё, что в зебила впихнули новости на г+г)
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Привет шаурме от вегетарианцев. Употребление мяса - главная причина онкологии. Так что держитесь.
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С Юлей наверное. ну и с Ведведчуком до кучи. Тогда петиным прихвостням точно кирдык.
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Даже если СН получит 227 то это не значит, что при принятии некоторых законов кто-то не заболеет или не продастся офшорном, поэтому с кем-то объединиться все же стоит!
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Офшорные - это Квартал 95, за все существование по документам налоговой отчетности - они были убыточными.
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У вас странные мысли, что остальные автоматом будут против, а СН автоматом - за. Демократические парламенты так не работают. Попривыкали к диктатуре...
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Сушіть сухарі, ті хто відстоював Україну. І чекайте бурятів з кадировцями ,які будуть вашими новими хазями .
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Кращі аннунки з Нібіру, як щирі українці з Ґерцлії.
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Как определить засланных березовых лаптей на форуме? Да просто, они продолжают ходить под себя при упоминании Порошенко.
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Когда к врачу придет пациент и скажет, что во время войны голосовал за комика и его партию , врач позовет сантехника и предложит такому пациенту лечится у него, ведь тот тоже в халате ходит. Именно так будт поступать Бог во всех жизненных ситуациях, которые вскоре сложатся у зебилов.
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ага
а олигарх ПРЕЗИДЕНТ это типа не сантехник врач да?!!
чья бы корова мычала!!
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Этот олигарх наделен Богом умениями управлять государством. Если бы по судьбе у Зели было президенство, Бог бы наделил его умением говорить и вести себя достойно, а не хрюкать и гопничать.
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про бога иди в церковь, там место говорения с богами!! а результат правления ПЕТИ Украинцы оценили на выборах как правил так и получил!!
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Хер с ними мсо слугами, вы ВДУМАЙТЕСЬ - МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ТОЛЕ ШМАРИЮ - 38 МЛН грн в ГОД!!!!!!!!!
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Набравшим 2 и более процентов предоставляется государственное финансирование.
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пускай приесжает за деньгами лично))) встретим петушка) Ярош уже стоит с цветами на пероне)
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Коалицию они предложат Голосу, может даже Батькивщине. Но условия будут другими, чем при отсутствии единоличного большинства. Договорятся о коалиции или нет, это уже другой момент, но сразу формировать монокоалицию не станут, чтобы не заявить сходу: есть только мы и все остальные. Нужно показать какое-то единство у нас же не США, где только две ключевые партии и всегда монокоалиция - или у демократов большинство, или у республиканцев.
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Україна стрелила собі в лоба. Мало того, що дали більшість неіснуючій партії, в якій майже нема етнічних українців, то ще й наголосували конституційну більшість проросійським силам. Думали, Європа, виявилось - Білорусь 1994 року, яка, маючи найбільш проґресивний уряд і найстабільнішу економіку з усіх небалтійських пострадянських республік, побігла голосувати за обіцянки всіх посадити. В результаті отримали десятиріччя безґлуздої диктатури. Аматори білоруської стабільності не згадують, що за часи панування Лукашенка білоруська валюта в результаті безкінечних девальвацій та деномінацій знецінилася в кілька мільйонів (!!!) разів.
Тільки невиліковні дебіли можуть сподіватись по Коломойському та Разумкову з Портновим щастя та благоростворення воздухів.
Нарід, український нарід, ти темний, сліпий, наче кріт.
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Никто никому ничего не давал. Посчитали как необходимо им и все. Поэтому и не пускали в Украину ни одной зарубежной социологич. компании. Реальные результаты см. на зарубежных округах.
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О! Бульбовози аналітику почали нам парити бульбашську)
Бульба не може собі нового президента хоч раз в тридзять років вибрати але активно нам розказує що ми куди стрельнули))) Ми в шостий раз стріляємо а ви тридцять років мекаєте і скиглите під сракою директра колгоспу) Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 2794
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Бульбовози собі, принаймні, зафундували на місце диктатора такого ж бульбовоза, а не ненажерне жиТТя.
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Лука це кремлёвские гроши.В Украине на кремлёвские гроши кормится лише жопоблок.Их успех 12%,це успех кремлёвских грошей.У Луки 100% кремлёвских грошей.Як то кажуть,вiдчуй разницу Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1668
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Ви там знаєте, чиї гроші "квартал слуг".
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Яка разница?Все москальские гроши аккомулированы в руках смотрящего Пуйла по Украине кума Медведчука.Зеля,як,щоб и хотел,то их не получил бы. Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 6293
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А теперь "Квартал 95" споет нам без ансамбля, сам б**, один б**. Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 9913
Только это - не старый советский анекдот. Это реальность.
Трудно будет "петь" БЕЗ ДЕНЕГ и БЕЗ АРМИИ.
Ну, пусть покорячатся, а мы посмотрим.
Куда нам спешить?
Мы же не Беня, который был на счетчике.
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Ну, вот и все. Народ показал на место мародерам, которые решили разбогатеть навойне. Их место у параши.

Теперь надо менять и местные власти. Даешь досрочные выборы мэров и местных рад. Особенно в Киеве надо этого боксера срочно менять. Ничего за почти 5 лет не сделано. Шевелиться начали только перед самыми выборами. Впервые в истории Киева за 5 лет ни одной станции метро не построили. Тротуары и мосты все разваливаются.
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Скоріше народ показав де його місце.
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Не так.
Ну, вот и все. Тупэ элехтарат показал на место здравому смыслу, который начал было побеждать с начала Революции Достоинства. Их место у докторов-мозгоправов.
Сейчас шапито95 проявит себя во всей красе !, вован-зеро гетьман !, в Раде - большинство !, цЫрк зажигает огни! А по-ФАКту , голобородько головного мозга пожирает Украину заживо, пожират изнутри!, и этот ФАКт на ***** не спишешь, всё сами!, своими жидкими мозгами, ватными руками помогают ********** взять реванш без шума и пыли.
Україна, ти з глузду з'їхала ?
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ну канечно ... быдло всем скопом неплохо так проголосовало за шмарклю..... раньше они голосовали точно так же за Януковоща ... и к чему это привело ?
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Ну что.совсем скоро будем гнать этих зеленых упырей на ростов.
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Так в тебе ж, погонщік, вчора була така можливість, що ж ти їх не погнав?
Замість цього тебе знову погнали. Поженуть і цих, якщо вони будуть займатися тим самим чим ваші пахани займалися, і, можливо, ще швидше ніж вас, тільки ваша немічна допомога, при цьому, не знадобиться
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Вибори відбулися. Революція відміняється. Нова Рада це хі-хі, ха-ха, прикол, рок-н-рол і трошки старої трухлятини. Можна потихеньку підводити підсумки. Перше. Слуги мають 250 +/- місць. Для стійкої моно-коаліції у розумінні покійного Чечетова - замало. Для забезпечення керованого законодавчого процесу коаліція таки буде потрібна - щоб там пан Разумков не співав - на тимчасових договорняках далеко не заїдеш. Друге. Проросійський реванш за великим рахунком відміняється - для цього все-таки треба змінювати Конституцію, а це їм теж не під силу. Конституційної більшості проросійськи сили в Раді не отримали - це головний результат. Третє. У Слуг є "внутрішня опозиція" - певна кількість адекватних людей - тож дуже нашкодити країні вони вже не зможуть - бо закінчених пройдисвітів у їхній фракції таки менше ніж 250. Зусиллями розумної частини суспільства вдалося вирішити дві проблеми: створити запобіжники від повної узурпації влади та убезпечити Конституцію. Четверте. Хоч дещо і прикро, що старій трухлятині таки вдалося пролізти у Раду - та її мало і погоду вона робити не зможе. Слуги з одного боку обмежені у дурному свавіллі, з іншого мають усі можливості для реалізації того, що вони там наобіцяли - немає в них можливості вчергове сказати - ми хотіли, та нам не дали. Країна може жити далі.Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1682 Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1682
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Як це немає більшості , 250 своїх зелених чоловічків , плюс більше 50 , ще зеленіших з Путінської платформи . В всякому разу закон про мову , буде відмінено , як і курс в НАТО.
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Шановний пан Петро! Повністю поділяю Вашу тривогу за долю Закону про мову. Але прошу Вас ще раз уважно перечитати те, про що я писав. Повторю. 250 слуг не будуть голосувати одностайно - тому й моно-коаліція їм не світить. Перше. Не факт, що серед "слуг" буде 175 голосів за відміну закону. Не забувайте, що більша половина від них - то все-таки мажоритарники - відверті пройдисвіти більше у списку партії. Важко уявити собі мажоритарника із західної України, хай би він був і від слуг, що проголосує за відміну Закону про мову. Хотів би я хоч того ж Стефанчука послухати. Друге. Якщо слуги проголосують бодай щось одностайно із ригами - це буде початком їх дуже швидкого кінця.
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Та Петрові цей закон так потрібен як зайцю стоп-сигнал.
В нього проблеми фінансово-матеріальні, і він намагається їх вирішувати так як це дозволяють йому його можливості.
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Я знайомий з його творчістю і його ідейними стимулами, що її підживлюють
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Точно так. Навіть коли забракне голосів внутри "Слуг", проти НАТО проголосує частина БЮТу.
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Ну, до НАТО нам ще дожити треба. Ця Рада і цей "президент" скоріше за все довго не протягнуть.Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их.
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Я кажу про скасування відповідного запису до Конституції. Це буде одна з перших ініціатив сліг ніріду.
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А от це в них же і не вийде. Ну прошу ж поважно - читайте уважніше! Немає у проросійських сил у цій Верховній Раді конституційної більшості.
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Проти НАТО, за результами п'ятирічної офшорно-кондитерської діяльності, найкраще голосує само НАТО. Кинути жебракові якусь копійку можна, але брати на себе постійну турботу про нього - це дороге і безглузде заняття.
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Прекрасная идея: нечто выходит из телевизора и становится РЕАЛЬНОСЬЮ.
Захватывающе!
Раздача слонов и материализация духов в натуре!
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ну так ПЕТЯ 5 лет боролся со здравым смыслом, так сказать борьба ПЕТИ не прошла даром!! да протестное голосование, да по принципу хоть черт лысый но ни эти хапуги! а что вы хотели 5 лет грабить народ, злить, а потом за 3 месяца до выборов делать вид что ничего не было!!
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Кацапы, или уходите или перестаньте писать про Порошенко.
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У меня то возле ника Украинский флаг висит а вот что за тряпка висит у тебя! так что это еще поглядеть кто из нас кацап!!
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Твой протест, детка, и порождён не реальностью, а тиливизаром. Вот про это я и говорю: нечто выходит из телевизора и становится РЕАЛЬНОСЬЮ.
Захватывающе!
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мой протест, как и большинства Украинцев, порожден моим кошельком и не более!! и я хорошо знаю кто последние 5 лет рылся в моем кошельке!!
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Андрюша поясни. Ты считаешь, что ранее я мог на нынешний рубль купить два мэрса?
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Правильно! Самі все парашаєм...! От тільки в яку сторону це поверне?
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Можна не сумніватись ,що новий парламент по професіоналізму буде гірший старого ,до того відсутні будь які механізми стримувань і противаг ,тобто Коломоша через Богдана і 250 кнопкодавів протянуть любу ініцйіативу олігарха.Що ж який народ- така і держава ,думаю зебіли це зрозуміють цієї осені ,а через рік буде соромно признатись ,що повірив в Голобородька .
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Бюджет дерибанили вони і кишені обивателям вивертали, ну, не так, щоб аж дуже професійно, але досить нахабно. Більше якихось натяків на їхню професійність знайти нікому не вдається.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГоворити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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