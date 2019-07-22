 Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

"Ми відкриті до будь-якого діалогу, але станом на сьогодні потрібно дочекатися остаточних результатів. У Раді ми готові співпрацювати з усіма політичними силами, які збігатимуться з нами в ідеологічних моментах і базовому баченні нашої країни", - сказав він на брифінгу в штабі партії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Разумков зазначив, що "нині говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо доволі непогані наші результати, і ще до кінця немає результатів наших колег і опонентів по Верховній Раді".

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"Давайте подивимося результати "Голосу", результати партії "Слуга народу", а потім вже говоритимемо про коаліцію в тому чи іншому форматі", - вказав він.