 Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков. ВIДЕО

"Ми відкриті до будь-якого діалогу, але станом на сьогодні потрібно дочекатися остаточних результатів. У Раді ми готові співпрацювати з усіма політичними силами, які збігатимуться з нами в ідеологічних моментах і базовому баченні нашої країни", - сказав він на брифінгу в штабі партії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Разумков зазначив, що "нині говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо доволі непогані наші результати, і ще до кінця немає результатів наших колег і опонентів по Верховній Раді".
"Давайте подивимося результати "Голосу", результати партії "Слуга народу", а потім вже говоритимемо про коаліцію в тому чи іншому форматі", - вказав він.
Думаю с формированием правительства будет конкретнее куда «сусанины/Моисее» поведут........
а олигарх ПРЕЗИДЕНТ это типа не сантехник врач да?!!
чья бы корова мычала!!
Тільки невиліковні дебіли можуть сподіватись по Коломойському та Разумкову з Портновим щастя та благоростворення воздухів.
Нарід, український нарід, ти темний, сліпий, наче кріт.
Бульба не може собі нового президента хоч раз в тридзять років вибрати але активно нам розказує що ми куди стрельнули))) Ми в шостий раз стріляємо а ви тридцять років мекаєте і скиглите під сракою директра колгоспу)
Только это - не старый советский анекдот. Это реальность.
Трудно будет "петь" БЕЗ ДЕНЕГ и БЕЗ АРМИИ.
Ну, пусть покорячатся, а мы посмотрим.
Куда нам спешить?
Мы же не Беня, который был на счетчике.
Теперь надо менять и местные власти. Даешь досрочные выборы мэров и местных рад. Особенно в Киеве надо этого боксера срочно менять. Ничего за почти 5 лет не сделано. Шевелиться начали только перед самыми выборами. Впервые в истории Киева за 5 лет ни одной станции метро не построили. Тротуары и мосты все разваливаются.
Ну, вот и все. Тупэ элехтарат показал на место здравому смыслу, который начал было побеждать с начала Революции Достоинства. Их место у докторов-мозгоправов.
Сейчас шапито95 проявит себя во всей красе !, вован-зеро гетьман !, в Раде - большинство !, цЫрк зажигает огни! А по-ФАКту , голобородько головного мозга пожирает Украину заживо, пожират изнутри!, и этот ФАКт на ***** не спишешь, всё сами!, своими жидкими мозгами, ватными руками помогают ********** взять реванш без шума и пыли.
Україна, ти з глузду з'їхала ?
Зеееееееее..ля
Замість цього тебе знову погнали. Поженуть і цих, якщо вони будуть займатися тим самим чим ваші пахани займалися, і, можливо, ще швидше ніж вас, тільки ваша немічна допомога, при цьому, не знадобиться
В нього проблеми фінансово-матеріальні, і він намагається їх вирішувати так як це дозволяють йому його можливості.
Захватывающе!
Раздача слонов и материализация духов в натуре!
Захватывающе!