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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Київські новини
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Все про:вибори (4297) Іллєнко (28) Київ (6298) Яременко Богдан (3)

 Свободівець Іллєнко визнав поразку на своєму окрузі: Вітаю з перемогою кандидата від "Слуги народу" Яременка

Кандидат від ВО "Свобода" за 215 округом у Києві Андрій Іллєнко, який двічі обирався в парламент, подякував усім, хто віддавав за нього свої голоси, і привітав з перемогою представника партії "Слуга народу" Богдана Яременка.

Про це Іллєнко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Програвати треба достойно і спокійно. Тому вітаю з перемогою Богдан Яременка. Тисну руку і сподіваюся, що 215 округ матиме гідного представника", - йдеться в його пості.

Іллєнко також подякував колегам по партії та всім своїм виборцям.

"215 округ вже для мене рідний. Я завжди буду поруч. І завжди буду на вашому боці. Дякую найкращій свободівській команді! Ви круті!" - написав він.

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Свободівець Іллєнко визнав поразку на своєму окрузі: Вітаю з перемогою кандидата від Слуги народу Яременка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138890
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан Васильевич Яременко - в прошлом: украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге, генеральный консул Украины в Стамбуле. Майдановец. Я довольна мой округ)
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Жаль. Ильенко будет не хватать в ВР. Один из не многих адекватных в ВР.
Удачи,Андрей! .....уверен,что скоро снова увидим в ВР
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ще не самий гірший ваш слуга уродів...
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Богдан Васильевич Яременко - в прошлом: украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге, генеральный консул Украины в Стамбуле. Майдановец. Я довольна мой округ)
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ще не самий гірший ваш слуга уродів...
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давольная ана!!!!!!!

все енто днепропетровская банда корбанов-филатовх и ихнева хазяина каламоскаго.

помним-слышали речи ентаго яременка.

а особенно ,где он с упоением рассказал, как корбан с укропом предложили ему Должность в партии укроп.

на вопрос журналиста, что за Должность была такая, сообщил,
что очччень Заманчивая.
что за терминология такая про Заманчивая?? что заманилО так ентаго дипламата, что аж не смог устоять на своих дипло-принципах-патриотических??

кароче, на смену винницких пришли днепропетровские.
вынесут ногами вперед.

при первом же голосовании за амнистею для бамбаса и возврат приватбанка с укрнафтой.

ахахаха
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Дивно,що така людина йшла від партії прислуги.
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Скоріш за все - новий голова комітету закордоних справ, замість Гані Гопко. Якщо ні - то хіба що замміністра, або й міністром. Якщо й тут ні - то буде простится у фракцію до Вакарчука. До ЄС - не піде, бо брехунів, підгавкувачів Г+Г туди не візьмуть.
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и стоило было блокировать работу избиркома????
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Ильенко никто не обвинял в блокировании работы избиркома. Не путайте разные округа и разных свободовцев.
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может ошибся я. вера читал, что "свободовцы" блокируют один из киевских избиркомов.
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Это было сообщение о 223м округе, а не о 215м.
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Прямо пост радости. В Украине наконец-то наступили хорошие времена, можно и отдохнуть.

Свободовец Ильенко:

"Саме час хоч трохи зайнятися собою, своїм життям і життям своєї родини, яка мужньо терпіла все це роками, але тепер нарешті заслужила трохи більше моєї уваги та участі в спільному житті.
Я хочу хоч трохи насолодитися життям приватної особи - бо в мене цього не було вже дуже давно, якщо і взагалі було колись)

Починається новий етап - і він точно буде не менш цікавим, ніж попередній. Треба рости, розвиватися, відкривати нове і йти лише вперед."
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Поедет на Мальдивы за отпускные от олигархов и *****.
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. Сволотівці обісралися. Якщо в Раді 7-го скликання в них було 35 депів, то в минулому складі - лише 5. В цьому - жодного. А нехай не колаборанствували би зі зрадниками штибу самодрочі зіміними-грішиними. А тут - ледь-ледь у держфінансування вписуються...
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Самопоміч для упоротої сої вже теж зрадники? Я так розумію, що для вас будь-які патріоти, що не лизали зада соєвому олигарху - зрадники.
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зебіли, ви - зрадники. Нехай мимовільні, зазомбовані - але зрадники. Такі ж самі, як сто років тому зазомбовані більшовиками їхніми лозунгами "власть народу земля крестьянам". До речі, гасла уродів - не відрізняються по суті.
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Таак, для упоротої сої всі зрадники, окрім їх 8%. От тільки ви забули, що це не вам присягали - це ви присягали. Це ви зрадили Майдан, це ви саботували реформи, саме тому вас і прокатили на виборах.
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придурок, ніхто з нас потрібних реформ не саботував. Інша справа, що реформи - справа болюча, і затратна (бабло потрібне), і довга (поляки, он, кажуть, що за 25 років ще не все встигли - хоча же в ЄС і в НАТО), і марудна... Це непроста справа, хоча би тому, що потрібно приймати Закони.... І такі закони, яким зачасту протидіють ініціатори. Ти вловив, як, наприклад частина тої ж самої самодрочі протидіяла прийняттю нового виборчого кодексу? А фірташевсько-кличковський "Удар"? А він же, цей кодекс, був записаний в коаліційній угоді. До речі, про зобовязання: Коаліційна угода 5-ти фракцій від 30.11.2014-го року - виконана; нехай і з порушенням сроків (чому - я сказав). Так ще, зебіл, не воняй. ЄС (в минулій БПП - партія "Солідарність" + "Народна самооборона" + УНП(Рух)) - слово, дане виборцям - дотримали.
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Руководство Свободы, вы сволочи навредили украинскому национализму больше врагов Украины загнав украинсмкий национализм в электоральный подплинтус. Но не надейтесь - народ Украины знает, что вы, предатели, радуетесь, ибо получите от олигархов-паразитов и ***** денег, медалей и новую медиаподдержку для нового саботажа и вредительства украинскому национализму, подонки, бнять.
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Не все националисты кто ими подписуется. В партии Порошенко есть Вятрович и Парубий, вот они и есть настоящие украинские националисты.
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Ты, шо дурак? Вятрович платный потрошиный пропагандон, такой же как и тягнебок. А парубий такая же коррумпированная гнида как и потрох и так же за разграблением Украины прятался за вышиванку. Поэтому чем быстрее рядовые националисты сниму розовые очки, тем быстрее украинский национализм после разгрома его холуями олигархов тягнебоками, ярошами, билецкими, и холуями кремля фарион, мирошниченко.. - возродится!
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Приведіть пару прикладів зради Українським інтересам зі сторони Вятровича чи Парубія ?
Інакше вважатиму вас Олешко , кремлівським підлабузником.
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Тотальная, бездумная десоветизация которая позволяет олигархату наконец узаконить разграбление народного достояния украинцев построенного несколькими поколениями украинцев и не отвечать за это разграбление. Разве тебе это не очевидно? И ещё - десоветизация отсекает право Украины на наследие СССР, то бишь на Крым, а значит в угоду *****. Мало тебе или ты настолько туп, чтоб не видеть этот тотальный вред Украине и украинцам?
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а где правильные националисты водятся?
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Это временно, ибо время разбрасывать камни и их собирать.
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это философская плоскость, мы чересчур мелкие, слабые
нам надо быть шустрыми и сообразительными
мы не Китай, шоб лежать на берегу и жать трупов ....
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Украинцы мистики - мы ждём и параша распадается. А национализму нужна новая идея и она уже витает над Русью-Украиной. Всё будет хорошо - гуртуймось!
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"ШвАбода" начиналась как партия фрик, как антогонист "партии рЫгЫонов"..
"ШвАбода" изначально финансировалась Клюевым..
задачей "ШвАбоды" было дискредитация "украинской идеи и украинского национализма", с чем "ШвАбода" успешно справлялась.. Скажем "швАбоде" остаточно прощавай!
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Шрек Баблокат и Олег Анатолиевич, зачем же вы лжете, вы - н и ч т о ж е ства. Не думаете, что за ложь придется отвечать перед высшими силами?

А Ильенко - умница и порядочный человек, и на округе много людей его уважают.
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Мария! .. я уже много лет товарищую с двумя "Свободавцами".. Они оба занимают высокие посты в партии.. один был нардепом, а второй был губернатором в одной из областей.. Они оба так же в приятельских отношениях с Ильенко и с Богданом (тем самым.. это так.. к слову).. Так вот, все они, и Ильенко - замечательные патриоты.. А вот руководят ними, такие ублюдки и профессиональные провокаторы как Тягнывбок.. И писал я в своем комменте не по Ильенко, а про политическую партию "Свобода"
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"Шрек" приведіть хоча б кілька прикладів "зради" свободівців . А ваші рядки - схожі на звичайну пропаганду з-за поребрика для дискримінації націоналістів як і в 33-37 роках робили НКВДешники.
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Шрек Баблокат и Олег Анатолиевич, зачем же вы лжете, вы - н и ч т о ж е ства. Не думаете, что за ложь придется отвечать перед высшими силами?

А Ильенко - умница и порядочный человек, и на округе много людей его уважают.
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"проигрывать надо достойно и спокойно" - уже и "свобода" над петрыком стёбается.
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С позиции победителя? Сколько там у "Свободы" процентов?
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Це ж висота! Чому б з неї не поплювати на тих, хто стоїть вище?
Головне, серветками для себе запастить...

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у свободы и так еще не плохой процент -- на уровне партии Шария
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"партія шмарія" вибачаюсь Шарія - мабуть крелівські хлопці недопрацювали з цим проросійським блогером , або грошей зекономили , а насправді виборці не хочуть бачити в Раді прихвостня ординського...
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та хоть и /0/. если уже даже такие, то правильную линия истерики выбрал бывший, шоб окончательно добить "своё дело" )))
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Тут как раз уместен классический вопрос: "А судьи кто?".
Чего добились они сами своим поведением, своей риторикой?
У Шария больше голосов. Зекоманда имеет претензии к закону о функционировании украинского языка.
А Ильенко не выражает беспокойства ситуацией в стране, собрался отдыхать.
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он сам себя осудил, запоров возможность страны использовать новый шанс вырваться из когтей моржовых братьев. его персональная вина за то, шо и с ним случилось. первый постсовковый през, у которого был админресурс и в победе которого мало кто по началу и сомневался. и которого позорно заменили на то что было, но только бы не он снова. ладно проиграл бы и отошёл. нет же ж. начал истерить метаться,.... нафиг он понабирал себе в поддержку кого попало с улицы? пусть теперь им спасиба и скажет. они налево и направо склоняли и склоняют всех кто не с ним. и закономерный результат - там где он и есть. ему пофик была и есть страна. его закусило на личном реванше. и он разделил страну. теперь только осталось третьей силе прийти, подобрать власть и властвовать.
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Я спрашивала о действиях, заявлениях и результатах на выборах партии "Свобода".
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о них можно забыть. имхо. свобода и националисты, скорее всего, не имеют шанса и в будущем. просто на них лежит тень европейских националистов, поголовно скупленых ****** в годы жирных нефтяных коров. ******, прилично дискредитированная повсюду партия. есть там конечно нормальные люди, но не они определяют мелкое её будущее.
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Спасибо, Андрей, что всегда ты был, и есть и будешь патриотом Украины. Ты - гордость Украины! Такие не продаются, не меняют своих принципов и живут с Украиной в сердце! Удачи тебе во всём.
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Жаль. Ильенко будет не хватать в ВР. Один из не многих адекватных в ВР.
Удачи,Андрей! .....уверен,что скоро снова увидим в ВР
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нельзя сбрасывать со счетов вероятность прихода настоящих наци в политику страны,тк вряд ли СН оправдает выданный ему громадный кредит доверия..
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Вне всяких сомнений. Богдан Яременко, поздравляем!
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Звичайний перебіжчик, який був при всіх властях.
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Він не перебіжчик. Він засудив розгін і побиття Євромайдану вже на другий день, коли ще й не мріяли яника скинути.
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На какие деньги живёт "Свобода", на чьи деньги Фротман (тягнибок) наел такую мордяку?
А аренда офиса, джипы и прочее - откуда деньги, Зин ?
Почему в "Свободе" украинцы только внизу - среди расходного материала?
А в руководстве - другой народ (но с украинскими фамилями і щирою українською мовою).
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а где правильные националисты водятся?
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Ну, давай говорить честно - вы оба от Зеленского
Только Ильенко вместе с Зеленским уже наворовался, а этот ещё нет.
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Язык с задницы вытягивай, когда простишь!
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Иудолиберасты выкинули националистов из политики, как пользованный предмет. Попользовали на майдане, в добробатах, против московского патриархата, а теперь беспрепятственно примут легалайз содомии и марихуаны, скупят за две копейки все земли и завезут иноземное население. Потому что греческая ирония на латыни означает инверсию, что есть сутью лукавого разума.
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мне одному кажется что свобода вообще самоустранилась с выборов и сконцентрировалась на бизнесе, начиная с Президентских выборов ?
Кошулинского выдвинули на пост Президента просто что б не отвечать на неудобные вопросы своих же однопартийцев....

А это слияние с Нацдружинами?
Или это уже поглощение ?
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Националисты думали, что переиграют чорта, за деньги иудоглобализаторской мафии пройдут во власть, но запрягать чорта не научились.
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а мне кажется, они рано одели "пиджаки с туфлями"
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Приходи в ПЁС, там всегда рады всякому гамну.
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О!, новий логін запоребрикового провокатора... То був калюжний, потім петренко, тепер прямо "петров"... А чого не Иванов?
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"іванов" на сьогодні вже заняли...проспав на поребріке...
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Ильенко был хорошим депутатом , все бы такие были !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСвободівець Іллєнко визнав поразку на своєму окрузі: Вітаю з перемогою кандидата від "Слуги народу" Яременка
 
 
 
 
 
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