 Свободівець Іллєнко визнав поразку на своєму окрузі: Вітаю з перемогою кандидата від "Слуги народу" Яременка

Про це Іллєнко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Програвати треба достойно і спокійно. Тому вітаю з перемогою Богдан Яременка. Тисну руку і сподіваюся, що 215 округ матиме гідного представника", - йдеться в його пості.

Іллєнко також подякував колегам по партії та всім своїм виборцям.

"215 округ вже для мене рідний. Я завжди буду поруч. І завжди буду на вашому боці. Дякую найкращій свободівській команді! Ви круті!" - написав він.

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