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 Політика України
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Все про:ВР (5212) парламент (314) Слуга народу (137) Корнієнко (10)

 "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді

У президентській партії за підсумками виборів розраховують на 255 місць у новій Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, керівник штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко продемонстрував інфографіку можливого розподілу місць у парламенті.

За його словами, до парламенту від "Слуги народу" проходять від 125 до 127 кандидатів у депутати за мажоритаркою та 121 або 122 - за партійним списком.

"Такий вигляд приблизно матиме Верховна Рада", - прокоментував Корнієнко інфографіку.

"Загалом у нас зараз розподіл 416 мандатів, але взагалі їх 426, і за рахунок цього цифра буде змінюватися", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 10:45 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 50,01% електронних протоколів. Згідно з результатами опрацювання 50,01% протоколів, проходять партії "Слуга народу" (42,44% голосів виборців), "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" хоче провести перше засідання новообраної Ради на День Незалежності

Слуга народу опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138889
 
   
 Топ коментарі
 
Побыли 5лет украинцами, со стороны даже казалось,что состоялась нация, готовая отстаивать свою землю, нация, которую начали уважать в мире
Но к сожалению это была лишь иллюзия
Большинство так и осталось малороссами и совками, уставшими на диванах от войны и жаждущих халявы, да рюзьге ватник - Baks13. RU?
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в Украине началась перестройка. Каким должен быть результат главный архитектор перестройки Коломойский рассказал сразу же по приезду из Израиля.Он его назвал красивым иностранным словом.В конце тоннеля должен стоять-как у новобранца-но не штык.Стоять должен дефолт.А дефолт это как бы пропуск в коммунизм по Марксу.От каждого по способностям, каждому по потребностям. Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи.
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Взял бы во внимание, но всё что Вы с коллегами говорили последние пол года оказалось враньем. Именно потому порошенковские 24% сейчас стали 7%. Мировіе лидері приняли Зеленского, путин не напал, армия не сбунтовалась, $ не по 100 и т.д. С каждым вашим постом люди всё больше убеждаются что пэтя подлый циничный врун.
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Мальдивського не посадять, бо кругова порука але надіюсь заберуть в нього більшість бізнесу, посадка для нього не страшна, а вот те що в нього міліарди заберуть, зароблені на війні буде для нього реальним уроком... Ющ номер два просрав все що можна просрати а в кінці так як Ющ, обьєднався з Ахметом і Медведчуком, в надії що вони йому зроблять вибори на сході а вони його кинули, Ющ хоч не нищив добровольців в котлах..
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Мародерская солидарность 22 места. Место найдется только сыночку, паре шестерок и семье Луценко. Ахаха)))
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Мародерская солидарность 22 места, Зелёная плесень или гниль 255. Как по мне, то больше нравиться ЗЕЛЁНЫЙ ГНОЙНИК
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Говорить Великий ЛЬВІВ

"НАС Є ЗАНАДТО МАЛО, ЩОБ МИ МІЖ СОБОЮ З'ЯСОВУВАЛИ СТОСУНКИ", -Олег Синютка (Oleg Synyutka) заявив про готовність "ЄС" об'єднуватися із проєвропейськими силами. #ГОВОРИТЬВЕЛИКИЙЛЬВІВ #govorytvelykyiLVIV #Lviv#Ukraine #show #токшоу #NTA espreso.tv

просте запитання.. Брехунам із ЄС.

НЕ ВИ ЗАМОВЛЯЛИ РЕЙТИНГ КМІС:"Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді - Цензор.НЕТ 6200
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Там еще есть герой Украины, генерал Забрдский, который командовал ДШВ. Он в первой пятерке ЕС. Еще есть Яна Зинкевич, которая организовала волонтерскую службу Госпитальеры, до сих пор работающую на фронте и спасающую жизни раненых военных, она тоже в первой пятерке. Так что место найдется не только сыночку.
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а ниче, что до сих пор жизни раненых спасают волонтеры, а не государство, през которого был владельцем доходов, газет, пароходов и сам не особо сильно волонтерил?
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Какое-то зеленое болото получилось, а не ВР.
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Читаю комменты зелебобиков и думаю: а что же вы все будете писать после нового года, или весной? Думаю, вы смените ники свои, потому как стыдно вам будет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді
 
 
 
 
 
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