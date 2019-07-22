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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Крим (7191) Клімкін (1476)

 РФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін

Окупований Росією Крим у його нинішньому стані рухається в нікуди. Розуміють це і в самій РФ, оскільки засекретили всі дані про економічну активність на території півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі "Главкому" міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За словами Клімкіна, всі вже чудово зрозуміли, що в сьогоднішньому стані Крим поки що рухається в нікуди.

"Вони (росіяни. – Ред.) навіть утаємничили всі дані про економічну активність на території Криму. Тобто воно ніяк не працює. Я так розумію, що багато тих, хто у 2014 році займав різні позиції, тепер зрозуміли, що всі люди, які там щось роблять, - це парашутисти з Росії", - зазначив він.

Підтримка внутрішньої стабільності на окупованому українському півострові є для Росії не тільки "питанням Криму", але і питаннями Кавказу, релігійного і національного балансу, вважає глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму відбувається тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію, - Клімкін

Нагадаємо, 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Президент Російської Федерації Володимир Путін через два дні оголосив про так зване "приєднання" українського півострова до РФ. Світова спільнота не визнала результати голосування на незаконному "референдумі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138885
 
   
 Топ коментарі
 
Была. Втридорога драть с приезжих за то, что те снимают их развалюхи
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це - щоб кацапи думали, що на півострові є економічна активність
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когда все в говне то естественно секретят!Выпячиваться нечем а в этом весь кацап
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Была. Втридорога драть с приезжих за то, что те снимают их развалюхи
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Типичная мулька Кацапстана - все секретить!!!
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це - щоб кацапи думали, що на півострові є економічна активність
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примерно как йуля засекретила статистику в конце второго срока
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поэтому и передали в 1954 году ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ УКРАИНА ЦК ПАРТИИ УКРАИНЫ СОПРОТИВЛЯЛОСЬ..... НО МОСКВА ПРИКАЗАЛА... И Крым стал частью УССР... а РСФСР вообще перед этим 3 года подрядл "забывало" финансировть Крым по прописи республиканского бюджета... дошло до абсурда когда УССР давала оперативно гроши сеголня на сегодня а потом через Союзный бюджет эти деньги взаимозачетом расписывались...между УССР и РСФСР... проблема Крыма в ЛЮДЯХ.. до Независимости там поселялись и жыли с Сеерного флота и Заполярья Анадырь Магадан работники военнослужащие пенсионеры... а вот когда стала независимость во стало весело после возвращения крымских татар кацапов мягко говоря перекосило...при УССР управление Крымом не говорю про Севастополь и молчу про Баллаклаву и Донузлав там вообще власть была МО СССР.. было скорее номинальным Москва и еще раз Москва рулили всем и вся в Крыму... но после того кк туда стали перезэать украинцы с Западной центральной северной Украины Крым стал в составе УССР джавать до 30% зерновых фрукты овощи до 70%... и туризщм и морские порты..и рыбная промышленность в Керчи работал судоремонтно- строительное предприятие, а в Севастополе два таких... рыбная база Антарктика.. Севастополь Керчь Феодосия санатории давали 25% бюджетных поступлений... отдельная песня ж.д джорога в Крым через Украину и не только пассажирские но весь крым был завален товарными вагонами цистернами... помню в 2001-2003 был в Крыму так цитерны российского Лукойля и Казахстанского оператора нефти и топлива стояли рядами на всех станциях.. ТАК ЧТО ВВОД ОЧЕВИДЕН падение в подвал давно и продолжается в Крыму....
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когда все в говне то естественно секретят!Выпячиваться нечем а в этом весь кацап
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Паша, ты лучше понимаешь свою малую родину не зря родился там и Москва тебя выучила в институте
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русня спрятала шахер махер свиновальца с мордвой? Стерла следы потужного мыролюбства и тамжыашелюдизма свиней
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Да, теперь там ополченцы и внутриукраинский конфликт.
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А как же Фирташ со своего титанового завода платит налоги в украинский бюджет по словам Пети и Гнойсмана,
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Ну как, платит. Юр. лицо зарегистрировано в Украине. Пишет, к примеру, в декларации, доход за 1000 грн и платит с этой тысячи налоги. А как проверишь - территориально же завод в Крыму, наших налоговиков туда не зашлешь
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Тепер у Зеленського є всі шанси це припинити. Щось для цього робиться?
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Ось це "смешно" зробила дописувачка, яку я запитую РФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5395
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БЕЗ «КУМОВСТВА» НИКАК: ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗДАЛ ПОРТФЕЛИ ДРУЗЬЯМ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМ https://bykvu.com/mysli/118215-bez-kumovstva-nikak-zelenskij-razdal-portfeli-druzyam-i-biznes-partneram
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Та там і екологічна обстановка засекречина, і демографічна стососовно етносу засекречина, і, взагалі, скоро Крим буде, щось типу Усурійськ45 - секретним полігоном з безвиїздним населенням і жорстким військовим контролем. Хотіли "как прі саюзе"? Жріть хоч сто порцій!
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есть такой сепар "Максим Калашников".. он снял несколько роликов о состоянии экономики Крыма за последние пять лет.. и таки да, в Крыму жопа!.. относительно спокойно себя чувствуют в Крыму военные пенсы.. а бизнес активно сдыхает..
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тю...теж мені новина..підорація все засекречує---вони самі не знають вже ,що засекречувати РФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3909,самі секрети засекречують--найсекретніша держава--вперьод до Північної Кореї
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Они засекретили не для того, чтобы скрыть "отсутствие экономики", а для того, чтобы те компании, которые там работают, не нарвались на санкции. А вопреки выкрикам вышиваты, немало не только российских, но и западных компаний там таки работают, одни напрямую, другие через прокладки. Можно погуглить, как там здраво себя чувствует Ашан или Метро, дилеры автопроизводителей и так далее
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Забувайте про крики вишивати і працюйте, бо ви повністю за все відповідаєте.
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Кто такой Климкин на сегодня-уже полный 0(ноль),партия Зеленского может иметь свои 226 голосов в Раде,так что сядут все
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Звичайно, що росія буде секретити свою діяльність в окупованому Криму, бо вона підпадає під економічні санкції. Але у нового президента є розвідка, яка зобов'язана все це знаходити і розсекречувати. Починайте працювати, зелені.
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Грозились сделать из Крыма витрину Парашестана, а сделали депрессивный регион с разрушенной экономикой
А потом решили просто скрыть реальное положение дел
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Супруга вчера вернулась из Счастливцево.2000 гр- дом на 10 человек.с Камином ,прекрасным двором.Кондиционер не был нужен.Комаров -0.Детворе- рай.Пляжная полоса шириной метров 1оо.Народу полно,но и места свободные есть.Сервис прекрасный,мусор убирается и вывозится. Вода чистейшая.на противоположной стороне Сиваш и соляные озёра.Кругом готовят вкусно.Супруга сказала , Счастливцево резко преобразилось!Геническ по сравнению с Счастливцево - полный отстой.Это не реклама-это прекрасная альтернатива Крыму.Наши молодые его открыли в прошлом году.Очень активно заходит бизнес.
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Знаєш що відбувалося на цій землі у 1945 році?
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Це ще неповний список їхніх агресій.
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Там уже и железку проложили, а этот все орет - моста не будут... идиоты, очевидного не видят.
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...вам же, крысне, лучше будет, особенно той, которая плавать не умеет - будет шанс спасти свой зад, если бегать умеете быстро
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Не ну понятно, что климкин даун, но даже даун должен понимать, что засекретили от санкций. А так да, строить мосты и дороги-это движение в никуда.
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...крыссиянин, ты с одним паспортом или с двумя? РФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3629 РФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5696
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін
 
 
 
 
 
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