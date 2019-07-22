 РФ засекретила всі дані про економічну активність на території окупованого Криму, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі "Главкому" міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За словами Клімкіна, всі вже чудово зрозуміли, що в сьогоднішньому стані Крим поки що рухається в нікуди.



"Вони (росіяни. – Ред.) навіть утаємничили всі дані про економічну активність на території Криму. Тобто воно ніяк не працює. Я так розумію, що багато тих, хто у 2014 році займав різні позиції, тепер зрозуміли, що всі люди, які там щось роблять, - це парашутисти з Росії", - зазначив він.



Підтримка внутрішньої стабільності на окупованому українському півострові є для Росії не тільки "питанням Криму", але і питаннями Кавказу, релігійного і національного балансу, вважає глава МЗС.

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Нагадаємо, 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Президент Російської Федерації Володимир Путін через два дні оголосив про так зване "приєднання" українського півострова до РФ. Світова спільнота не визнала результати голосування на незаконному "референдумі".