 Сьогодні останній день подання електронних заяв для вступу до вишів

Графік вступної кампанії до вищих навчальних закладів оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України, інформує Цензор.НЕТ.

Прийом електронних заяв для абітурієнтів, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, закінчується о 18:00. У 2019 році абітурієнти можуть подати не менше 7 заяв на 4 спеціальності. При цьому до 26 липня вищі навчальні заклади мають оприлюднити рейтинговий список абітурієнтів із ЗНО і квотами 1, 3, 4.

Виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця абітурієнти мають до 31 липня. Для цього вони мусять принести в обраний виш, який надав їм рекомендацію для зарахування на бюджет, відповідні документи: копію документа, що посвідчує особу, оригінал документа про освіту та додаток до нього, копію військово-облікового документа, сертифікати ЗНО, 4 кольорові фотографії 3х4 см, інші документи, передбачені правилами прийому до конкретного закладу вищої освіти.

Зарахування на бюджетні місця має відбутися не пізніше 12 години 1 серпня, оприлюднення списку рекомендованих на контрактну форму навчання - не пізніше 1 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця - не пізніше 9 серпня.

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