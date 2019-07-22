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 Політика України
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Все про:ЦВК (725) Бернацька (12) Радченко Євген (25)

 Заміни у складі виборчкомів не позначилися на точності встановлення результатів голосування, - заступник голови ЦВК Радченко

Центральна виборча комісія демонструє високу швидкість опрацювання результатів голосування на позачергових виборах у народні депутати, зазначає заступник голови ЦВК Євген Радченко.

"Цього разу ЦВК демонструє чудову швидкість опрацювання даних... На президентських виборах швидкість була навіть трохи меншою, але зараз у нас два виборчі бюлетені і комісії працюють удвічі з більшою інтенсивністю", - сказав Радченко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, попри те, що в дільничних та окружних виборчих комісіях було багато замін членів комісій, це не позначилося на швидкості і точності встановлення результатів голосування.

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Як зазначила секретар ЦВК Наталія Бернацька, у вівторок до ЦВК почнуть надходити перші протоколи з мокрими печатками.

"Найближчим часом ми очікуємо вже отримання протоколів у паперовій формі, сподіваюся, що завтра вже будуть перші протоколи з мокрими печатками, і ми розпочнемо встановлення завершення підсумків голосування", - сказала Бернацька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138882
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленая сопля, учитывая тот мусор, который завели нарко Узеленские в ВРУ, как бы победа не оказалась пирровой
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Градус напруги після виборів спаде-вся увага переключиться на ЗЕбіла і його КМУ, на його більшість...і мало того - все це перейде в режим "лупа-мікроскоп" - тобто ти хто приходять до влади на шаленій критиці на цій хвилі потрапляють самі під ретельний контроль суспільства. Попкорн, короче
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Беня стал полноправным Хозяином малоновороссов.
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Пардоньтє, але населення вибрало не відкриту русню. Це ми бачимо замасковані мотиви. Маси бачать легкий варіант розвитку, але окремої України. Тому срущих на Україну зі сторони посилаю нах. Достали закопувать живцем та презирливо цикать
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Найбрехливіші вибори в Україні - літо 2019. Ще таких підтасовок не було.
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Педро получил вожделенный мандат. Теперь его так просто на нагретую еще папой койку в тюрьме не определишь. А как, кстати, его папа уголовник героем Украины стал?
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Зеленая сопля, учитывая тот мусор, который завели нарко Узеленские в ВРУ, как бы победа не оказалась пирровой
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В дійсності, найпопулярніший політик в Україні Порошенко. Так насолив усім - що ляпнувся як гівно в унітаз. Наука всім олігархам, що йдуть в політику.
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жирафа всі мрії приводять чомусь в сраку - якась дивна тяга.
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и продолжает брехать о ЕС. Вот только таких свиней в ЕС в тюрьме держат. КАк и его воровитого Каноненко.
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Недавно преЗЕдент ваЗЕлинский объяснил необходимость ограничения роста цен на топливо. А вчера припеЗЕдент ваЗЕленский объяснил опасность ограничения роста цен на топливо.
Только разносторонне развитый человек может быть президентом. Да, рюзьге?
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А кто-нибудь из петиков наблюдает за подсчетом голосов? Там у СН уже 247 мест! Замены в составе избиркомов не отразились на точности установления результатов голосования, - замглавы ЦИК Радченко - Цензор.НЕТ 5310
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Беня стал полноправным Хозяином малоновороссов.
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Градус напруги після виборів спаде-вся увага переключиться на ЗЕбіла і його КМУ, на його більшість...і мало того - все це перейде в режим "лупа-мікроскоп" - тобто ти хто приходять до влади на шаленій критиці на цій хвилі потрапляють самі під ретельний контроль суспільства. Попкорн, короче
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Mне кажется что Вы чересчур оптимистичны. Сразу после начала работы ВР, первыми же законами они поставят все возможные барьеры на пути вооружённого сопротивления народа. Помните - какой именно закон США всегда находится под атакой леваков ? 2-я Поправка: право на вооружённое сопротивление власти, если та совершила узурпацию.
Эта власть не потерпит никакого сопротивления и никакой критики. Портнов это уже лично пообещал. Будут убивать и т.д.
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Чим швидше блаЗ(е)ні почнуть, тим менше дров встигнуть наламати. Справа Овоча нічому цю владу не навчила. Тепер будуть стріляти, може так до наступників дійде. Заміни у складі виборчкомів не позначилися на точності встановлення результатів голосування, - заступник голови ЦВК Радченко - Цензор.НЕТ 341
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаміни у складі виборчкомів не позначилися на точності встановлення результатів голосування, - заступник голови ЦВК Радченко
 
 
 
 
 
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