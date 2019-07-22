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Все про:МАГАТЕ (7) ООН (1232) смерть (3454)

 Помер глава МАГАТЕ Амано

На 72-му році життя помер керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано.

Про це повідомляє секретаріат організації в пресрелізі, передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат Міжнародного агентства з атомної енергії з великим сумом повідомляє про смерть свого генерального директора Юкії Амано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Амано готувався залишити свій пост і вже написав листа з проханням звільнити його із займаної посади.

"Я пишаюся нашими досягненнями та вдячний членам МАГАТЕ і його співробітникам", - цитує організація уривок з прощального листа глави організації.

Як відомо, 72-річний Юкія Амано перебував на посаді гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії з 2009 року. До цього він був представником Японії в цій міжнародній організації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138881
 
 
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а Гурбангули Мяликгулиєвич Зеленський - живий!
і не в Ростові
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Может почитал комменты зебни на Цензоре , вот сердце и не выдержало . .
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а Гурбангули Мяликгулиєвич Зеленський - живий!
і не в Ростові
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Зеленский Владимир все КВН и концерты скачать
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мы поедем мы помчимся на оленях утром ранним))) хорошо поет
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Шесть лет после пенсии трудился. Выходящие на пенсию! Задумайтесь! Стоит ли продолжать? Даже японцы не выдерживают.
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Где-то хватанул радиации. Сейчас многие кушают фукусимскую рыбку.
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