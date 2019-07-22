 Незначні порушення на виборах не вплинули на перебіг голосування, - ОПОРА

Про це сказала голова правління мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Системних порушень, які вплинули б на перебіг голосування, а також результат підрахунку голосів, станом на цю годину нами не виявлено. Проте це не означає, що у процесі голосування та на етапі підведення підсумків порушень як таких не було", - сказала Айвазовська.

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