 Незначні порушення на виборах не вплинули на перебіг голосування, - ОПОРА

Про це сказала голова правління мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Системних порушень, які вплинули б на перебіг голосування, а також результат підрахунку голосів, станом на цю годину нами не виявлено. Проте це не означає, що у процесі голосування та на етапі підведення підсумків порушень як таких не було", - сказала Айвазовська.
13 год
Від усієї душі хочу привітати коаліцію ВО«Свобода», «Нацкорпусу» та ПС Яроша з феєричним результатом на цих виборах. Це дивовижно - скотитися в програмі до повного популістичного лівачизму, влаштовувати бійки з порохоботами, іграшковими свинями боротися з «мародерами», аби... «мародери» зайшли в парламент, а ви скопом отримали менше за «Партію Шарія»! Вітаю хлопчики! Ви того гідні!»
І заперечити нічим...
Доречі скільки мільонів долларів йому виплатять з наших кишень, як партії що подолала 2% барьєр?
На зарубежных округах тоже Зеленский побеждает.
Как ты это можешь пояснить?