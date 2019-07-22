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 Незначні порушення на виборах не вплинули на перебіг голосування, - ОПОРА

Порушення на позачергових виборах до Верховної Ради не мали системного характеру і не вплинули на перебіг голосування, а також на підведення підсумків.

Про це сказала голова правління мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на пресконференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Системних порушень, які вплинули б на перебіг голосування, а також результат підрахунку голосів, станом на цю годину нами не виявлено. Проте це не означає, що у процесі голосування та на етапі підведення підсумків порушень як таких не було", - сказала Айвазовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин РФ з посвідченням на право проживання в Україні намагався проголосувати в Херсоні, - ОПОРА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138877
 
 
 Топ коментарі
 
«Дмитро "Калинчук" Вовнянко

13 год

Від усієї душі хочу привітати коаліцію ВО«Свобода», «Нацкорпусу» та ПС Яроша з феєричним результатом на цих виборах. Це дивовижно - скотитися в програмі до повного популістичного лівачизму, влаштовувати бійки з порохоботами, іграшковими свинями боротися з «мародерами», аби... «мародери» зайшли в парламент, а ви скопом отримали менше за «Партію Шарія»! Вітаю хлопчики! Ви того гідні!»

І заперечити нічим...

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Кто бы мог подумать что "Квартал-95" - банкроты. Дорогие малоновороссы (лохторат "Квартала" то есть), поймите: Беня пришёл к власти не для того чтобы вас осчастливить. Он пришёл чтобы вас выдоить досуха и вывесить на просушку. Беня улетит в Герцлию потом, а вы будете в помойках рыться, вспоминая как оно было хорошо при долларе за 25.
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А з 73,22% зосталось 42 %, то як?
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«Дмитро "Калинчук" Вовнянко

13 год

Від усієї душі хочу привітати коаліцію ВО«Свобода», «Нацкорпусу» та ПС Яроша з феєричним результатом на цих виборах. Це дивовижно - скотитися в програмі до повного популістичного лівачизму, влаштовувати бійки з порохоботами, іграшковими свинями боротися з «мародерами», аби... «мародери» зайшли в парламент, а ви скопом отримали менше за «Партію Шарія»! Вітаю хлопчики! Ви того гідні!»

І заперечити нічим...

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Нах допустили Шария к выборам ???? 😬
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А до тих 3,2 % що за нього голосувало питань нема?
Доречі скільки мільонів долларів йому виплатять з наших кишень, як партії що подолала 2% барьєр?
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38 миллионов гривен ежегодно... 😬 Прекращаю платить налоги.
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Тебе Шарий помешал больше 8,6% набрать?
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В каком месте? Мне он не мешает. А тебе чем?
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Это чмо обвиняется в педофилии, скрывается за границей, и вообще его место в аду ! 😎
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Пока нет доказательств, обвиняться может кто угодно, за что угодно. У нас ответственности за ложные обвинения нет.
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Оно обвиняется в РФ, ты там живёшь и не знаешь законов ? 😵
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Я живу в Кировоградской области, знаешь такую? Я за рф не слежу, мне без надобности.
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Кто бы мог подумать что "Квартал-95" - банкроты. Дорогие малоновороссы (лохторат "Квартала" то есть), поймите: Беня пришёл к власти не для того чтобы вас осчастливить. Он пришёл чтобы вас выдоить досуха и вывесить на просушку. Беня улетит в Герцлию потом, а вы будете в помойках рыться, вспоминая как оно было хорошо при долларе за 25.
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Шо ж ты земляков своих австралийских не съагитировал, дерутся?
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Диаспора - народ жёсткий и практичный. Они не участвуют в безнадёжных проектах, типа "Украина из Квартала".
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Ты результаты по диаспоре знаешь, сынок, ты не наш, жесткий?
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Так ты не практичный? А чего со своей непрактичностью лезешь в практичные вещи? Кенгуров разводи.
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А в других странах для диаспоры климат другой?
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Соя, сиди в своей Австралии, и не воняй, Ваши рыла уже свинные за 5 лет уже всем *********
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Что-то вы там плохо голосовали.
На зарубежных округах тоже Зеленский побеждает.
Как ты это можешь пояснить?
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Из 25% осталось 9% за два месяца. Прекратите так активно вымирать, трудотерапия лучше!
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Ну не в три же раза! Так вы с секс меньшинствами сравняетесь... А потом окажется, что это одни и те же лица...
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Та лишь бьі не с такімі как ви 3,14дарасамі.
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Правильно, никто с вами на одном гектаре *рать не сядет.
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Это прекрасно! А где сейчас председатель ОВК по 94 округу? Арестован или ждёт Героя Украины?
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незначні порушення в головах ,приводять до значних порушень, як в суспільстві ,ВР та Україні Незначні порушення на виборах не вплинули на перебіг голосування, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6895
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНезначні порушення на виборах не вплинули на перебіг голосування, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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