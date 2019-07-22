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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Київські новини
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 Для запобігання провокаціям супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції

Супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть підрозділи поліції особливого призначення або тактико-оперативного призначення патрульної поліції. Таке рішення ухвалено для запобігання можливим провокаціям та правопорушенням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це йшлося сьогодні, 22 липня, на ранковій відеоселекторній нараді з керівниками територіальних підрозділів Нацполіції під головуванням заступника голови відомства Олександра Фацевича.

Фацевич доручив керівникам територіальних підрозділів забезпечити безперешкодний процес транспортування виборчої документації з дільничних до окружних виборчих комісій у міру підрахунку бюлетенів, а в подальшому - з ОВК до Центральної виборчої комісії. Крім того, поліція посилено забезпечуватиме охорону публічного порядку і безпеки громадян у місцях розташування окружних виборчих комісій.

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"Для уникнення можливих провокацій і порушень необхідно використовувати можливості підрозділів поліції особливого призначення або тактико-оперативного призначення патрульної поліції. За необхідності можете розраховувати на резерви з числа сил Національної гвардії, зокрема і тих, які чергують у режимі авіапідтримки", - зазначив він.

Фацевич також наголосив на необхідності якісного розслідування кримінальних проваджень, пов‘язаних з виборчих процесом, інформація про які вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що явка виборців на виборах до парламенту становить 49,84%.

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Нагадаємо, вчора в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. На цей час ЦВК опрацювала 50% електронних протоколів. Перша п'ятірка партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ЦВК вже опрацювала 100% протоколів за кордоном. На більшості дільниць перемогла "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138876
 
 
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Результати голосування на дільниці у Вашингтоні. Навіть тут є 12 людей, які проголосували за Шарія

Для предотвращения провокаций сопровождение бюллетеней из ОИК в ЦИК будут обеспечивать спецназовцы полиции - Цензор.НЕТ 3945
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Пропоную крім спецназу задіяти ще танки та авіацію, якщо спецпідрозділам більше нічого робити.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля запобігання провокаціям супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції
 
 
 
 
 
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