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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) ЦВК (725)

 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:45 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 50,01% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опрацювання 50,01% протоколів, проходять партії "Слуга народу" (42,44% голосів виборців), "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: Слуга народу - 42,44%, ОП - За життя - 12,87%, Європейська Солідарність - 8,65%, Батьківщина - 8,02%, Голос - 6,39% 01

Решта партій поки не долають 5% прохідний бар'єр до парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138871
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и все вот и кончилось петино лето.
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Как же ты жить будешь без Пети? Кто теперь будет во всем виноват?
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Вєсь покритий зєлєнью, абсолютно вєсь
Остров нєвєЗЄнія в окєанє єсть
Там живут нєсчястниє люді-дікарі
На ліцо ужасниє, глупиє внутрі…

ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 2416
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САМОЗашкварився лишЕ КМІС(Гриніва).
давши Єс рейтинг вдвічі більший ніж Голосу(7,9 проти 4,6)
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зебіл-брехун, КМІС - не Гриніва.
Якщо вже так хочещш побачити екзіт-пол Гриніва - то допоможу:
https://prm.ua/hto-dolaye-5-bar-yer-do-verhovnoyi-radi-rezultati-sotsopituvannya/
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Как же ты жить будешь без Пети? Кто теперь будет во всем виноват?
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начинается осенне зимнее следствие и суды...
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А весенние посадки уже закончились?
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С весенними не очень, картошка не уродила, помидоров тоже малоВАТА...
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брось клаву и глянь в окно- где весна на улице?
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Пэте пора менять свой лозунг " Нас 25%" на более скромный " Нас 8%" ( но на его ряху и это выше крыши) Вопрос, будет ли он вообще ходить в Раду, он же по его соображениям из "круга великих".
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Потомучто Петя не ест шаурму. Там тебе и картошечка. И сыророчек. И мяско куриное...и овощи... А Петя все давай наливай...тортом закусювай
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Все партии, которые набрали более 2% голосов на внеочередных парламентских выборах, будут получать финансирование из государственного бюджета в зависимости от своего результата.

"Партия Шария" - 38 млн грн.

**** за шо платити цим сепарам з моїх грошей.
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Пойди в ЦВК и спроси. Ах да, ты же даже на выборы не ходишь, откуда тебе знать, что такое ЦВК?
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пишЫ в Fb порошенке, пусть обьединяюца..

бабло на шару.. #ули ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 8820 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 8820 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 8820
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Потому как нельзя на выборы народ без мед. справок пускать, ладно что 50% как минимум идиоты, так еще 3% с лоботомией...
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Эти средства партии будут получать ежегодно в течение следующих 5 лет.
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Потому что, увы, этих сепаров поддерживают другие сепары, коих сотни тысяч среди граждан Украины. Всех разве посадишь?
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Вопрос к ПаУбию (один из авторов законопроекта), также вопрос к Пеци- его большинство в Раде голосовало за законопроект..
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Эта тварь должна сидеть. Вместо этого его кодло высасало из бюджета 38 млн. Зеленский сделал нас ! При Алексеевиче такое трудно себе было представить.. Оголтелая сепарская мразь участвовала в выборах в Украине
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хм, а закон то при порохе его коалиция приняла...шария заочно осудить тоже не смогли за 5 лет...так что обтекай теперь
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ну так та партия имеет поддержку у определенной части граждан Украины...и ватник--украинец также будет платить деньги партии пороха, и даже может свободе, хоть они ему и противны
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Вот ты бы лучше подумал про то что пэтя украв. А воно про шария строчит. Ну понятно ..он мокнул Петю хорошо. Задачу никто не отменял
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Найпопулярніший в Україні Медведчук. Народ здурів.
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Это что же должно быть в голове, чтобы выбрать именно медведчука, если Петя не угодил?
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ну на самом деле, логику тут можно вывести--при яныке оно было постабильнее все, и территории наши были и доллар по 8, тарифы не были заоблачными...так проголосуем же за его соратников
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хотя, медведчук сам то не был соратником, но бойко то точно был
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У идиотов во всем виноват Петя, на большее фантазии не хватает. Но у них и память как у амебы, через пару месяцев начнет обновляться , и плавно переключаться на ЗЕ, а Медвескот так и останется популярным в широких кругах юго-востока...
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Дійсно, що тепер виникає дуже питань щодо психічного здоров'я нації.
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Революции всегда делаются активным меньшинством, остальные - моя хата с краю, и такими легко манипулировать. Вот ими кремль и успешно воспользовался. Многоходовочка Пуйла успешно реализовалось по истечении 5 лет.
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хм, так это медведчук набирает 50 процентов голосов или партия, которая прикрывается именем президента?я так понял ты ляпнул, абы что ляпнуть
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Пете теперь вазили нужен хороший, и много.
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Подскажите!!

Как перейти из "Удара" в "ЕВРейскую солидарность"?!

.....очень надо.
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жили при --чукуляді
тепер зі сміхом--але без чукуляди ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 2052..солодко вже не буде ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 2052
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ахереть.. уже Омиляна цЫтируют..

из хиперлупа наверно строчит )))))) ахахахаха

говорит, фокусов ненада.. ага! ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 5821 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 5821 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 5821
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Порохоботам осталось только постить омеляна гиперлуповца. А тот аж на амно исходит
Понимает что очко горит.
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Дуже просто- сідай на гіперлуп й чимчикуй до кінцевої, там видей й наліво, одразу побачиш!
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за житие 12?????
виправити цю країну патронів не хватить
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Профессионалы в рисовании голосов рыги имеют больший процент чем в экзитполах.
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Буде добра з них Жопппозиція, нікому не потрібна.
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Сегодня Вова пьёт шампунь, а завтра будет искать краску для волос ! 😜
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Петики такой вариант не рассматривают априори. Им - чем хуже, тем лучше.
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Ну да, українці зробили все вірно, дали владу Президенту, щоб ніхто вже ж не заважав робити обіцяне, бо Народу України набридло чути 20 років, що хтось комусь заважає робити все для народу. ОСЬ І ПОБАЧИМО ТЕПЕР?!?!
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зелюкам придется поднапрячься . что бы иметь большинство в Раде им необходимо договариваться не с одной партией а с двумя . правда можно бракосочетаться с партией Медведчука . тогда в аккурат получается . но надеюсь у них хватит мозгов этого не делать
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... Тем временем порохобот просто переписывает методичку и не видит, что по предварительным даным СН уже набирает более 240 мест в Раде ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 2485 Не, правильно, зачем смотреть куда - то если есть методичка?
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Зе без коалиции это хорошо - вся ответственность за всё теперь на нём. На постсоветском пространстве, особенно в параше, с огромным интересом, любопытством и завистью народ смотрел на результат президентских выборов в Украине. Но даже не это главное - народ на постсовке смотрел на президента-еврея. Теперь за Зе репутация не только его собственная и Украины, а репутация евреев. Станет успешным вместе с Украиной это одно, а обосрётся и это нанесёт по евреем неизгладимый удар. В эпоху информации уже не отмоешься. Вот такая нынешняя постсоветская аналитика собранная из многочисленный джерел - особенно "шо там у козломордых"..
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Ще є такі дурні що голосують за Мародера...Мабуть Роттердам і Дюссельдорф до вподоби. Мазохісти ?
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Мародер ЗЕбил комментируя результаты экзит-пола,заявил,что они означают "конец войны и коррупции", а также "возвращение наших пленных".
Вот скажи ЗЕбил, ваш нарко вообще вменяемый? Скажите ему кто-нибудь, что войну развязала РОССИЯ, которой плевать на результаты выборов в Раду (link: https://www.youtube.com/watch?v=0hMuMX7EczQ) youtube.com/watch?v=0hMuMX…
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Пєцєрасте, я тебе розчарую. Я за зєклоуна не шолосував- мародери-злодюги, порохориги, безідейні кловани, українофоби,...це не мій профіль
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Очень трудно признать, что тебя (речь о дякулах) разводили, как последнего лоха.
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8.65% это прям десант пивасик, был почти самогон в 2014 а теперь мицне пиво всего навсего, эх Петро Петро нимнога даль тебя. За безвизу вот реально дякую, Томом эт не для меня а вот ещё RyanAir пришел эт реально плюс
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Подякуй за тарифи і бакс по 28, що тягне за собою офігенну інфляцію і зубожіння народу в 3 рази.
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Аа, ще за зупинку вітчизняного автопрому та дорогі іномарки, що занурює простого українця в авто.рабство на 10 років.
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зебилы так и не могут забыть Петра,уже 2 месяца тот не президент но клованы все равно при вспоминании о нем срут кирпичами )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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