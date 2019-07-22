 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опрацювання 50,01% протоколів, проходять партії "Слуга народу" (42,44% голосів виборців), "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.
Решта партій поки не долають 5% прохідний бар'єр до парламенту.
Остров нєвєЗЄнія в окєанє єсть
Там живут нєсчястниє люді-дікарі
На ліцо ужасниє, глупиє внутрі…
давши Єс рейтинг вдвічі більший ніж Голосу(7,9 проти 4,6)
Якщо вже так хочещш побачити екзіт-пол Гриніва - то допоможу:
https://prm.ua/hto-dolaye-5-bar-yer-do-verhovnoyi-radi-rezultati-sotsopituvannya/
"Партия Шария" - 38 млн грн.
**** за шо платити цим сепарам з моїх грошей.
бабло на шару.. #ули
Как перейти из "Удара" в "ЕВРейскую солидарность"?!
.....очень надо.
тепер зі сміхом--але без чукуляди ..солодко вже не буде
из хиперлупа наверно строчит )))))) ахахахаха
говорит, фокусов ненада.. ага!
Понимает что очко горит.
виправити цю країну патронів не хватить
Або на вили.
Вот скажи ЗЕбил, ваш нарко вообще вменяемый? Скажите ему кто-нибудь, что войну развязала РОССИЯ, которой плевать на результаты выборов в Раду (link: https://www.youtube.com/watch?v=0hMuMX7EczQ) youtube.com/watch?v=0hMuMX…