 ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опрацювання 50,01% протоколів, проходять партії "Слуга народу" (42,44% голосів виборців), "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Решта партій поки не долають 5% прохідний бар'єр до парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук