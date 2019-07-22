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 Політика України
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 Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах

У Центрвиборчкомі низьку явку виборців вважають загальносвітовою тенденцією.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України", - вважає заступник голови ЦВК.

Він зазначив, що, за даними ЦВК, явка на позачергових виборах до Ради становить 49,8%.

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"Хоча для України це незвично низький показник, але слід брати до уваги, по-перше, літній період, по-друге, це все-таки позачергові вибори, які були доволі несподіваними для суспільства", - сказав Радченко.

Він зауважив, що такий показник явки не є проблемою, нагадавши, що на позачергових виборах 2014 року показник був 52,5%, у 2012 році - 57%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138870
 
 
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Ничего не коснулась...
Явка 50% это и так была высокой явкой, учитывая что сейчас сезон отпусков, люди на морях, на отдыхе, а + ещё миллионы выехали на заработки заграницу, благодаря мародёру Порошенко
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В соответствие с такой логикой Бальцеровича с его и без войны шоковой терапией можно смело записать как минимум в деспоты.
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Это к тому когда поляки ломанулись прочь из страны.
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Порошенко - единственный украинский олигарх, который за эти 5 лет стал беднее
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в эти рошеновские сказки никто не верит.... выборы показали это
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Совсем другое дело это правда о конце эпохи бедности, в которую верят многие.
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ВЫБОРЫ ПОКАЗАЛИ ЧТО МЫ НЕ СЛУГИ.... А РАБЫ И ДЕБИЛЫ.... а вот рабы Египта сделают для себя из нас рабов.... ВЕРНЕЕ УЖЕ сдлали....... мы придурковатая страна с населением идиотов причем зашкварных...
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почти 50 в разгар лета !!! нет, мы переплюнули все тенденции, все народов и наций - не только активностью но подростково-инфантильной активностью...
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Та щас вам боты расскажуть что полУкраины на заработках батрачат )))
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Я не знаю как тенденции - СБУ вы главное коммуняк в Днепре под контролем держие!!! Остальное переживем!!! Ой заразы здесь этой много!!!Особенно среди бывших- им власть нужна, так то они себе на жизнь напиз....дили!!!
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Враховуючи в який сезон року вирішили проводити вибори то треба було б взагалі ще й провести вибори вночі. Запрошуємо вас на виборчі дільниці з 20:00 до 08:00.
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Україна голосує за кума Путіна - нормально?
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Не-а, точнее сказать у Украины антипутинско и антироссийская ломка - а вот победители в политике этой ломки теперь при полной власти очень быстро вылечат ее и покажут , кто был прав в борьбе с ценностями гражданина Украины и инфантильного ЗЕбелизма...
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Самая низкая явка на выборах в ВР за всю историю независимости Украины.

А как же заявления преЗедента о том, что народ кушать и спать не может, так хочет срочно переизбрать Раду?
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ви ..якось опреділіться---одне пише що явка хороша друге пише що не так багато Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах - Цензор.НЕТ 9165
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗагальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах
 
 
 
 
 
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