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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Попри літній період, активність наших громадян на виборах була доволі великою, - глава ЦВК Сліпачук

Попри літній період, явка українців на позачергових виборах до Верховної Ради була доволі високою.

Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час брифінгу ЦВК щодо попередніх підсумків голосування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна".

"Я хочу окремо наголосити, що попри літній період все ж була досить велика активність наших громадян. Тому що вибори влітку - це питання специфічне. Але це певною мірою відображає те, що політичний настрій суспільства доволі високий", - сказала Сліпачук .

Раніше повідомлялося, що явка виборців на виборах до парламенту становить 49,84%.

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Нагадаємо, вчора в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. На цей час ЦВК опрацювала 50% електронних протоколів. Перша п'ятірка партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ЦВК вже опрацювала 100% протоколів за кордоном. На більшості дільниць перемогла "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138869
 
 
 Топ коментарі
 
Була найнижча активність виборців. Не треба на чорне казати біле Несмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 630
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просто огромной! Антирекорд - менее 50%, а реально - 30... Несмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 3783
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Реальная явка около 30%. Остальное вброс бюлетней за ЗЕ. Проверенная технология еще с 2010 года.
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Реальный рейтинг тогда еще действующего президента Пети был около 8%. На президентских выборах 16% были набраны за счет админресурса. Проверенная технология еще с 2004 года.
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реально секти свидетелей покращення 8% а в инете 80%.проверенная технология создателя партии рыгов с 2010 года.
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Попри літній період, активність наших громадян на виборах була доволі великою, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5720 Evgen Kalashnyk

Если бы хоть один вброс зафиксировали тут бы такая вонь стояла. Не суди по себе.
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Була найнижча активність виборців. Не треба на чорне казати біле
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В первые в середине лета выборы. Петекатропы манипуляцией занимаются как и их Барыга петя.
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Буквы изучаешь, соевый. По сути нечего сказать не впервой.
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Дуже дякую, збасибо за безеду. Да, да, дуже дякую. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Збазибо
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просто огромной! Антирекорд - менее 50%, а реально - 30...
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Первое достижение выборов, это 38 миллионов на жизнь педофилу Шарию... 😬
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Статистика говорить, що навпаки. Виправдовує своє сліпе прізвище. Де ви її взяли? То статистика висока, хоча найнижча, то зряплати вчителям 4000 евро. Над перлами сміються коли вони не кожен день.
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Если бы хоть один вброс зафиксировали тут бы такая вонь стояла. Не суди по себе.
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Молода, зелена, дурна.
В 1994 вибори теж були в липні при явці - 72%.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПопри літній період, активність наших громадян на виборах була доволі великою, - глава ЦВК Сліпачук
 
 
 
 
 
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