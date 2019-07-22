 Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю, Україна надала потужний мандат партії президента Зеленського провести її через ці важкі часи", - заявив Бабіш.

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"Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ та активної співпраці із Чеською Республікою", - додав він.