 Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю, Україна надала потужний мандат партії президента Зеленського провести її через ці важкі часи", - заявив Бабіш.
"Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ та активної співпраці із Чеською Республікою", - додав він.
Пётр Алексеевич Украина ещё не вся сдалась... Мы победим...
Свинота жерла крадене з корита...
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За це свиноту, власне, й було бито.
пані Єлєна?
шось чехи тупішають на очах
Ви на смітнику історії.
я бачив, як ти відважно гнав "порохоскотов", лякаючи їх голою сракою з дивана!
героям слава!
Ведь люди возненавидели за последние пять лет марионеточного барыгу и его прихлебателей лютой ненавистью. И сейчас все (кроме 8% порохососов и подбарижников) с нетерпением ждут когда этих мразей будут судить.