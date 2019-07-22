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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) Зеленський (2187) Чехія (247) Бабіш (8)

 Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш привітав Україну з проведенням виборів і висловив сподівання на поглиблення співпраці між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю, Україна надала потужний мандат партії президента Зеленського провести її через ці важкі часи", - заявив Бабіш.

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"Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ та активної співпраці із Чеською Республікою", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138867
 
 
 Топ коментарі
 
Самое главное, что бы вы не забывали, когда наступит ж..па, что это благодаря вам. Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского, - премьер Чехии Бабиш о выборах в ВР - Цензор.НЕТ 7149
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Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского, - премьер Чехии Бабиш о выборах в ВР - Цензор.НЕТ 797
Пётр Алексеевич Украина ещё не вся сдалась... Мы победим...
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Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского, - премьер Чехии Бабиш о выборах в ВР - Цензор.НЕТ 797
Пётр Алексеевич Украина ещё не вся сдалась... Мы победим...
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Надеюсь, эти несколько районов не будут отделяться?
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если отделятся - то людям повезло... Надо валить из зелибобии
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Прикрившись прапором держави, сито
Свинота жерла крадене з корита...
***
За це свиноту, власне, й було бито.
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ти так і не відповів, кацап, хто така ***** т?
пані Єлєна?
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Самое главное, что бы вы не забывали, когда наступит ж..па, что это благодаря вам. Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского, - премьер Чехии Бабиш о выборах в ВР - Цензор.НЕТ 7149
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Что то я не припомню тех, кто анус рвал аз Ющенко. Через год стали стыдливо опускать глазки - какой Ющенко, да вы, что, я за него ни ни. Так же ис Хамом Евнакиевским, - знать такого не знаю я вообще не голосовал. Но мы, 25%, хоть и не злопамятные, но напомним.
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Ахахаха, які 25, свиното? ДЕВ'ЯТЬ! І свиноту треба посадить на 9 років, за те, що розплодила свою мафію під час війни!
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Они этого еще не понимают, сепарню привели у вр и довольные!
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Для того, что бы понимать, надо уметь мыслить. А это для них состояние фантастическое, мыслить. Думать могут. Но и козёл с козой так же думают, по своему ног думают, а не мыслят.
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мародёры свынярчуки проиграли битву за корыто, от которого их отшвырнули граждане Украины
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В годы Ленина гордо звучало слово ТОВАРИЩ, в годы Зеленского будет модное слово Гражданин Украины, жаль что в Украине есть два народа Украинский народ и Граждане Украины,кода будем объединяться,чтобы государство Украину не держать в подвешенном состоянии? На Московии нас украинцев называют народом Украины и говорят ,что нет такого государства Украина. пора всему Миру показать ,что мы есть один единый Украинский народ.
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Спасибо,мы это и так поняли без закорлонных подсказок
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Вы еще понимать умеете? Я в этом глубоко сомневаюсь
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По моим наблюдениям у попошенок вообще тяжело развито критическое мышление.
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Чем мощнее такой мандат, тем больше будет с них спрос. А с учётом их "праХфисиализма" в игре на рояле и юзании по ушам, спрос наступит быстро. И в Ростов шо на отом Дону, сдраснуть не получится. Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского, - премьер Чехии Бабиш о выборах в ВР - Цензор.НЕТ 2389
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Почитайте посади тих депутатів по списку СН, що проходять в ВР.
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Сплошь одни бирцы с коррупцией Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах - Цензор.НЕТ 1760.. Клейма негде ставить . Под бренд - "слуги народа " налезло одно дерьмо .
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Плювати на вас, на вашу зневагу, повагу, бомагу і шарагу.
Ви на смітнику історії.
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Иди уже собирай свои огиркы , хвилосохв . Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах - Цензор.НЕТ 8213 .
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То витягни того огірка собі звідти, і упхай собі до писка. )))
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Есть на форуме кто-нибудь из закарпатья? что там мольфары говорят?
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Кажуть, що карамельдець настав шокотіло...
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власть как быстро сменилась и никаких майданов и расстрелов. разве плохо?
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А лучше в схрон залезь и сиди там./надоели ваши патриотические стоны.-злобствуют последыши Гитлера, мстят победителям до сих пор.
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рулите...но и ответ сразу держите за дела свои Україна надала потужний мандат партії президента Зеленського, - прем'єр Чехії Бабіш про вибори до ВР - Цензор.НЕТ 8119
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С сегодняшнего дня всех собак перевесят на клоуна и те кто вчера мочил Пороха начнут переобуватся в воздухе ! 😁
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и партия ЗЕ так же мощно этот мандат доверия просрет . такое уже было с Ющем . да и Петро в 14-ом тоже имел не хилую поддержку . и уже в первом туре . об этом правоверные зелюки как то забывают
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ну а что делать ? колесо зрадоперемоги начало очередной оборот
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Ще фуйло привітає і справу зроблено.
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так!
я бачив, як ти відважно гнав "порохоскотов", лякаючи їх голою сракою з дивана!
героям слава!
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Посадять першими таких, як ти. Чому? Бо ти вже принизив нову владу своїми коментарями.
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Соевые убейтесь веником и накройтесь тазиком... Україна надала потужний мандат партії президента Зеленського, - прем'єр Чехії Бабіш про вибори до ВР - Цензор.НЕТ 1925
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Не,никаких Чехов-Мексика,Венесуэла,Колумбия!
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И это естественно.
Ведь люди возненавидели за последние пять лет марионеточного барыгу и его прихлебателей лютой ненавистью. И сейчас все (кроме 8% порохососов и подбарижников) с нетерпением ждут когда этих мразей будут судить.
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Тобі ж сказали - не любили, а зненавиділи. Мертвечук - партнер мародера. А сам мародер і був ригом, засновником партії ригіонів.
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Он им и остался, Ротердам плюс грабил народ Украины, чихать ему на людей.
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И как то уже многими подзабылось, что "незаменимый" начинал с СДПУ (о) под чутким руководством медведчука. Вот такие они - "злейшие враги".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВикликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах
 
 
 
 
 
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