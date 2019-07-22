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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила про те, що позачергові парламентські вибори в Україні відбулися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на пресконференції в Києві в понеділок.

"Вибори парламентські відбулися", - сказала Сліпачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Глава ЦВК наголосила, що фактів, "які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138864
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и всьо, а теперь песики начинайте скавучать.
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Народ схотів, закликав злидні.
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Перекривайте кордон!!
😎
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То вам результаты не такие, то "прізвища" не ті....
"Поганому танцюристу яйця заважають." (с)
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Кажу, як є.
А чем тебе фамилия не подходит, хамло соеголовое?
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іди нах, соя. Соєголові твої батьки й діти.
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И никаких разрешений на взлет, пока сбитого летчика не посадят.
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Что, уже обратно просятся?
Без проблем, пусть возвращаются!
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Вот и всьо, а теперь песики начинайте скавучать.
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вам от Каломоойши,не хрена не перепадёт,зря радуетесь🤢🐒🐸🤡 калоботы
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Я от него ничего не жду и не прошу. Это только попошенки верят в своего идола.
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Закликав до совісті злиднів. Вони не почули. Тому злиднів викинуто на смітник шоколадної історії.
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Закликав до совісті/ не свистуны а истинные зелеботы -по аналогии с порошеботами-еще ночью вернулись из хренландий и уже начали радостно строить светлое будущее Украины. Каким его видит Коломойский.
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шарий набрал почти столько же сколько тягнибоковская свобода. Смех
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Бо господар у тягнивбока і шаріка той самий.
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Представляю какая пьянка сейчас будет в кремле.
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Вашингтон далеко от меня, и думаю они предвидели такой оборот в политике Украины, не зря Вашингтон не особенно спешил помогать впрямую Украине с американским вооружением.
А вот статья в Вашингтон Пост (в google пeреводе) звучит так:
Украинцы подавляющим большинством проголосовали за партию своего бывшего президента-комедианта на парламентских выборах в воскресенье, что закрепило власть политического пришельца в критический момент для отношений страны с Россией и Западом.
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Выборы показали что народ необходимо воспитывать и формировать. Узеленского это вполне может получиться.
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Савченко отримала на виборах у Раду лише вісім голосів

Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 6337
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Закон про фінансування партій був розроблений міжн. організаціями Центром Ейдос та Transparency International за участі експертів руху Чесно та проекту Реанімаційний пакет реформ. Все за що беруться грантожери і "антикорупціонери" виходить дорогим і непрацюючим лайном

Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 6640
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Поздравляю вас ЗЕБИЛЫ с моей победой. Учителя, занимайте очередь за зарплатой 4000 баксов. В очередь сукины дети, в очередь! Эпоха зубожіння минула Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 5675
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В чергу до психіатра, шоколадний сучий син, в чергу!
Всі ваші вже там, проходять тести. Завдання - намалювати щось для них приємне лисичку, зайчика, свинарчука, медведчука... Малюють. Але у всіх на малюнку виходить корито. ))))))))
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Вам, даже психиатр не поможет. Синдром Даннига-Крюгера:" Когда идиот принимает неправильное решение, он не может осознать его неправильность, потому что он --идиот"!
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Нас ждет увлекательное политическое шоу ближайшие годы. Это будет весело. Теперь Зеленскому ничего не мешает выполнять свои предвыборные обещания. Пенсии, зарплаты, дороги. Посадят всех коррупционеров и отберут майно у олигархов.

Отсчет пошел.
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Я не тороплюсь,в отличии от 43%, я осознаю, что этого никогда не случится при Зеле. Интересно будет наблюдать за метаморфозами зебобиков.
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або ..винесуть...почав вже вірити в прикмети Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5445..перед овощом двері закрились вінок грохнув..пеці солдат з ружжом впав...у ЗЕ --його посвідчення з подушочки впало Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5445
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фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было". (с).
Это понятно. Комар носа не подточит. Явка, а точнее- неявка помогла.
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Если 25% не нравится выбор народа, значит это не их страна.
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За Януковича тоже большинство проголосовало. Все помнят, что это закончилось Майданом. Историю делает не пассивное большинство, а активное меньшинство.
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"Все йде до пізд@ца. Але це добре. Бо без пізд@ца в цій країні ніх@я не робиться. Ось диви: потрібен був унилий кучмівський пізд@ц, щоб народ зробив Помаранчову революцію, потрібен був повзучий пізд@ц Януковича - щоб народ вийшов на Майдан, потрібен був путінський пізд@ц, щоб народ пішов в АТО, в волонтьорське двіженіє/ Без пізд@ца українці ніх@я не збираються, не об'єдіняються, ніх@я не роблять, а тіки думають, що б де б ******** собі в хату. Проблема в тому, що тих пізд@ців було недостаточно. Нам потрібен потужний пізд@ц такий, солідний. То ці вибори якраз до нього й ведуть. Але нічьо - зачекаємо, підготовимось, запасемо зброю, главне шоб медведчуки, портнови і вся ця піздобратія не встигли втікти"
Слухав вчора і думав: які ж мудрі в Кам'янці пацани. Ось і наша національна стратегія вимальовується: дочекатися пізд"ца
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Віка Балицька
12 год ·

Якщо подивитися на попередні результати виборів, так би мовити, не спереду, а ззаду, то можна розгледіти яскраві пробиски мудрості нашого народу💥💥💥
Пролетіли здебільшого ті, хто заслуговує на це. А 0,5% аграріїв так взагалі засвідчує, що "вовчиці" плескати то плескають, але голову не втрачають 😉
І до речі, перша ззаду політична партія «Факел», що теж дуже символічно з огляду на деякі асоціації з назвою🤗
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