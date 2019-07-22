 Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на пресконференції в Києві в понеділок.

"Вибори парламентські відбулися", - сказала Сліпачук.

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Глава ЦВК наголосила, що фактів, "які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було".