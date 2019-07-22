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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:10 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 46,22% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42,35% проголосували за партію "Слуга народу", 12,8% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - за "Європейську Солідарність", 8,05% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,43% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Європейська Солідарність", "Слуга народу" та "Голос" (оновлено)

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,82%, "Сила і честь" – 3,74%, "Опозиційний блок" – 3,21%, "Свобода" – 2,32%, "Партія Шарія" – 2,28%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,19 %, "Громадянська позиція" - 1,1%.

ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138862
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине победили малоросы уставшие от войны,, и их друганы с партии за жопу.
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Тот кто между войной и позором выбирает позор...
Получит и войну...и позор
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дерьмо, неспособное ответить на элементарный вопрос по украинскому языку, пшло за поребрик. больше не кормлю. шуруй сшибать милостыньку на другую паперть.
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Это уже даже не к политологам,а к психиатрам.Реальный массовый психоз.Нарид в очередной раз показал что голосуют они за тех на кого указали пастухи из Г+Г.
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Украинцы голосовали в первую очередь против грабительской экономики властей,а не за мир или войну или против мира с войной.
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а, ну понятно. я даже знаю этого мародёра. его ЗВР Макроэкономикович зовут.
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Ну тепер тобі попре! Купляй штани-карго - в них кишень багато.
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ну прсмотрим как через пол года будите скиглити з"рада пыйшла "
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Одно интересное наблюдение, которое показали эти выборы: среди 25% "дякул" умных людей действительно оказалось большинство (около двух третей). И эти умные две трети, как видим, на этих выборах послали Петю нафиг. Упоротых "петекантропов" осталось только 8,5%.
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Истерикой порохотроллей, теряющих работу, удовлетворен
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это все что тебя радует в этой жизни ? )))) Какое ж ты ущербное
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Ща бы порошкоботу рассказывать об ущербности ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7267
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Что там.. все.. элита окончилась. Щиты по новому на финальной прямой. Куля в лоба нюхае пидштанныкы. А как вчера жваво вакарчучка носилась по сцене... Он мрияв...
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Да...теперь Портнов и Лукаш разодутся не на шутку
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А сколько было обещаний поросятников о "железобетонных 25%" у великого свиночолого гетьмана... ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 2560
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Кирилл Лещенко, занимайся лучше раздачей талонов, не сачкуй.
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Мы 25. Мы Ылита нации. Совесть честь розум.
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ты лично - кацап. и это очень просто показать. тест хочешь?
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не о том думаешь. Теперь внимательно смотри за руками твоего Клоуна Зе и его Папы Карлы (Коломойского)
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так радіти реваншу прокацапських сил, можуть тільки кацапи, малороси і хахли
хіба ні, кацапе?
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Радуются те, кого заколебала ваша Свиночолая скотина.
А еще радуюсь тому, как у свиноботов типа тебя трещат пердаки.
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на вопросик по украинской грамматике ответить не побоишься?
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видишь, как нетрудно показать, что кацапа она таки кацапа?
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Свиноботы во главе с алкогольным гетьманом уже поставлены украинским народом на положенное место у параши. Никто перед лузерами оправдываться не обязан.
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да понятно всем, кацапа, что того, кому слабО, на слабО не возьмёшь. все уже увидели, кто ты. можешь не продолжать.
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Всем, свинобот понятно, кто ты и что ты. Дурачок по фамилии Лещенко. Нормальные люди не меняют по 10 ников за месяц. Но на то ты и бот порохосвинячий. ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 155
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Свинина подешевела. Налетай. Это элитная свинина. Думающая
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Ты вопросик)... Вопросик у тебя к свинке Пеце должен быть почему он все просцал.
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видишь, кацапа, как несложно показать всем, что ты кацапа?
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Ахаха..давай ещё раз порохоботина! И про скорые помощи не забудь. Эти победы мы создавали... Извини Петя мы не выбрали тебя. Мы просцали твои достижения.
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Возможно, они имели в виду не проценты, а количество депутатов?
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Медведчук в трауре , распьіленньіе прокремлевские сильі недобрали минимум 10% от возможного , а порохоботьі хоронят Украину. Не дождетесь !
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ну дай то бог, но ты ведь понимаешь, что теперь уже никто не сможет помешать парочке Богдан-Зеленский "управлять" страной ? То есть у них практически полная власть!
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пете, можно подумать, мешали управлять. Активность людей предохранитель от своеволии правителей во все времена.
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Скажем Петру продавай. Петя лети, ботов забери, пусть они друг друга ласкают в полёте. Петяяяя...нееееет
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тепер чекаєм --кого будуть купляти перекупляти з партій...ото буде біганина
)(уйло вже приготував гроші ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9627
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да там и так у них полный комплект.
Разве что захотят получить еще и Конституционное большинство в Раде (300 голосов), что бы менять Конституцию без оглядки на другие партии....
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так якраз до того і йде---пам'ятаєте ,як януковощ конституцією вертів ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 2747
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Недовертел чуть чуть раз мрази порохоботские вылизли
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як? ви недовіряєте президенту Зеленському? ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 3274 ?
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Нарешті народ України погнав стару кримінальну "єліту".

Бутусов пише "Высоким результатам пропутинской партии на юго-востоке не стоит удивляться. Украина крайне слабо присутствует в политической жизни Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/b3138762"

За 5 років - слабо присутнья - нічого не було зроблено - европіськи домовились і залишали схід для пропутінської партії. вони такі, европиськи.
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Ну что ж,все прошло хорошо,следующий шаг - нормальный генпрокурор и воровская мразь за решеткой.
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Окончательный результат еще не известен. Но результат на лицо. 51% народа забил на все и не пошел на выборы ( по принципу " та нехай буде як буде") и из этого числа "активных" около 20% проголосовало за три кремлевские колонны ( За життя, Оппа блок, партия Шария) без половины Донбасса Крыма и части колеблющихся перешедших под партию власти. Вот это и есть факт нашей действительности. Ничего на это не влияет ни революции, ни пять лет войны, ни контрреволюции, ни популизм, ни "новые лица", ни "старые рожи". Маемо що маемо , к сожалению.
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Сказочный националист

Владимир Завгородний: Помню, в феврале, что ли... сижу я на форуме Порошенко, ну тот, что "Від Крут до Брюсселю"... хоба, Ярош в первом ряду сидит.
Думаю, охничегосебе. Неужто проукраинские силы решили в кои-то веки сплотиться? Чудо, чудо!
НО ...... ТАМ НОЧЕВАЛ. Как бы не на следующий день Ярош выкатил заявление, что - да, на форуме был, а так не поддерживаю и даже решительно осуждаю. Голосуйте за Кошулинского, сам не пройдёт, зато другим поднасрёт.
Всё потому что к Порошенко много вопросов. И хотелось бы главнокомандующего получше. Так что получил Ярош главнокомандующим Владимира Зеленского, но это не точно. Может, Богдана, а то может и ... я забыл, какего, я их путаю короче.
И смешно в этой истории то, что когда Медведчук и Коломойский закончат нас мирить с братским народом, Яроша точно расстреляют как карателя домбасских шахтёров. А меня - не точно.
При этом я голосовал и агитировал за Порошенко. А Ярошу хотелось главнокомандующего получше.
Ну жри теперь, не обляпайся.
Жаль только, что каструля одна на всех.

ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 81
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кстати, то же касается и нацдружин Белицкого, которые бегали 2 мес. за Порохом и играли на руку Зеленскому. Если теперь "зеленая власть" начнет их сажать -- что то у меня не возникнет желания их защищать.
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Пять лет брехня сплошным потоком лилась на Порошенко...и при этом его партия занимает третье место на выборах...єто результат...
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Т.е. есть еще в Украине видящих и думающих людей. Немного, но есть.
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Ану расскажи про брехню против Пети поточнее. В чем его незаслуженно оббрехали? ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9995
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А все что ты...и тебе подобная зработня...в последствии превратившаяся в зебобиков...тут зором волрли...на 99.9% брехня...
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Как попугаю можно открыть тайну мальдивского офшора?
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петя и ПЕС раздавлены украинским народом. Матов не хватает.
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Ну разве что во влажных мечтаз зебобиков....а в реалии третье место на выборах в Раду и второйюе на президентских...
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Придурки соевые. Если бы не Зеленский сейчас у Мертвечука было бы не 12% а 40 если не больше. За Мародера никто и неприкаких обстоятельствай уже не будет голосовать.
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И не говори...если бы не зебобик то и Солнце сегодня могло бы и не взойти...😀
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начать думаю нужно с медведчуковской ваты и панамских патриотов.
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Озимьіе сажают осенью , урожай у них вьіше , чем у весенних яровьіх культур.
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ага..зрозуміло..будуть віджимати ті що при владі у папередніков--риночна економіка --грабуй у тих що награбували
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ЗЕленобобы картошку уже посадили...
А большего ЗЕбожок и не обещал вам ЗЕфунтикам)))
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П.Порошенко потерпел новое политическое поражение. Если в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года за него проголосовало 15,95% избирателей, то на вчерашних парламентских выборах его партию поддержало примерно вдвое меньше избирателей - 8,1%. Если 21 апреля он оказался победителем выборов в одной области - Львовской, а также в западных районах Тернопольской области, то на парламентских выборах его партия не победила ни в одном регионе Украины.
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Подобьем гешефт, чуваки! (первое интервью после выборов в Раду)



- Какие изменения произойдут в Украине после выборов?
- Первое изменение, оно ж очевидно, нет? Ваш вопрос озвучим иначе: какие изменения произойдут НА Украине? Въехал, чувак?
- Какая разница?
- Отныне мы тоже так думаем. Разница никакая! Во-вторых, Украина возвращается в Крым. Это как минимум.
- Вы хотели сказать, Крым возвращается в Украину? То есть извините, возвращается на Украину?
- Я сказал, как сказал. Не перебивай, чувак! Переходя в то, что мы с тобой как бы делаем, я бы сейчас нехило так заявил, что, в-третьих, на лозунг "слава Украине" будем отвечать только по приколу.
- И что именно будем отвечать по приколу?
- Ну вот, чувак, тебе говорят в автобусе или там еще где: слава Украине! А ты отвечаешь по приколу.
- Ладно, отвечаю. А что я отвечаю?
- Вот же тупой! Так и отвечаешь: "По приколу!" Въехал?
- Прикольно. А если кто по старинке ответит "героям слава"?

- А вот это не по приколу. Будем жестко цифровать. Идем дальше. В-пятых, Рада и Дума перейдут, блин, на ротацию.
- Это как?
- Это так! Введем режим обмена, так сказать, местами заседаний. Как бы для укрепления взаимопонимания. А на следующих выборах, ручаюсь головой под зарез, Киев получит уже прямое конституционное право голосовать, чувак, только не падай, за кандидатов прямо в этой, как ее, в Думе. Как говорится, без посредников, блин. Прикинь, идея похлеще безвиза. Заодно с нашими белорусскими братьями, во!
- Вы сказали "в-пятых". А где "в-четвертых"?
- В-четвертых, самое главное. Нам возвращают павильон ну на этой, как ее, московской ВДНХ. Помнишь? Сразу за фонтаном Каменный цветок с пивными ларьками ну такой еще скромный как бы павильон типа мраморной хаты, гектара на два, а вокруг снопы пшеницы и этот, угольный отвал, много отвалов, а поверху огромными буквами - Украина. Полный улет! Идешь и душа поет по-гуцульски. Теперь он снова наш!
- Почему по-гуцульски?
- Для прикола, гы-гы.
- Что еще будет в Украине - ой, извините, на Украине после выборов?
- Бросим все силы не в топку братоубийственной гражданской войны на востоке… фу, во сказанул, три дня тренировался… а на борьбу как ее, с коррупцией. Ты меня догоняешь?
- Это как?
- Будем искать по всему миру и периодически, это самое, как их, шоколадные фабрики Порошенко. Насосался украинской крови, пора своё отсидеть как миленький.
- А что будет с армией?
- А что с ней будет? Ничего не будет! Ее не будет. Мы мирный народ по приколу. Слава отмененному томосу, нас еще есть кому защитить. Ще не вмерла російська допомога.
- То есть Евросоюз прости-прощай? Я правильно вас понял?
- Ну почему сразу прости! Сначала там, как их, символические репарации - во, за порушенные судьбы донецких патриотов, то-се, по мелочи. Потом какое-нибудь гауляйтерство - маленьке, крихітне. Например, Поклонская. Мы этот вариант тоже как бы в виду.
- Что?! Поклонская - гауляйтер Украины?!
- А шо тут такого? Каждый украинец - немного начальник и даже президент, как я и обещал, не я ж один подписался. А вот перспективы, чувак, огромные! Вся Сибирь перед нами - осваивай не хочу. Любому западенцу хватит на шашлычки. Это тебе не в Европе плитку ло́жить.
- И последний вопрос. Сколько сроков вы собираетесь чалиться в ближайшее время?
- Как судьба в Москве распорядится. Мне все по приколу. Да и народу, кстати.

https://roar22.livejournal.com/215391.html
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Пиррова победа для обосранной свиньи Поросенко. Ни на что уже не влияет в парламенте, а депутатскую неприкосновенность снимут и она не спасет свинью от уголовных дел.
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Свиноте-барыжной пришел конец. Теперь на убой. Пять лет паскуды смердили, все.
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Одно интересное наблюдение, которое показали эти выборы: среди 25% "дякул" умных людей действительно оказалось большинство (около двух третей). И эти умные две трети, как видим, на этих выборах послали Петю нафиг. Упоротых "петекантропов" осталось только 8,5%.
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с удовольствием понаблюдаю за этими "умными" дальше... ))))

Скоро "умные" почувствуют себя лохами.... )))
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Коли народ вибирає замість перевіреного торбу котів в мішку та кодлу ригів з Шмарієм, то якость стає прикро за долю України.
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А куда денут псин не попавших в верхрадовский приют?служили - служили собачки хозяину,а теперь получилось так,что мисочка резко уменьшилась и на всех псин жратвы и красивой житухи не хватает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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