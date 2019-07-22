 ЦВК опрацювала 46,22% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42,35% проголосували за партію "Слуга народу", 12,8% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - за "Європейську Солідарність", 8,05% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,43% - за "Голос".

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

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Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,82%, "Сила і честь" – 3,74%, "Опозиційний блок" – 3,21%, "Свобода" – 2,32%, "Партія Шарія" – 2,28%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,19 %, "Громадянська позиція" - 1,1%.