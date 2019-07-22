 Кандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, в окрузі №24 після підрахунку 25,58% протоколів лідирує Дмитро Кисилевський ("Слуга народу") - 59,78% голосів, суттєво випереджаючи представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олега Семенка - 12,35%. Чинний народний депутат Юрій Береза ​​(самовисуванець) набрав 7,94%.

В окрузі №25 після підрахунку 34,93% лідирує Максим Бужанський ("Слуга народу") - 28,05% голосів. У самовисуванця Максима Курячого - 21,92% голосів.

В окрузі №26 після підрахунку 45,94% лідирує Кирило Нестеренко ("Слуга народу") - 38,57% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Геннадія Гуфмана, у якого 30,05% голосів.

В окрузі №27 після підрахунку 49,42% лідирує В’ячеслав Медяник ("Слуга народу") - 43,39% голосів. Він суттєво випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергія Нікітіна, у якого 14,32% голосів.

В окрузі №28 після підрахунку 15,38% лідирує Юрій Мисягин ("Слуга народу") - 55,78% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Валерія Чорного - 14,39,%. Чинний народний депутат Тетяна Ричкова (від партії "Європейська Солідарність") отримала 10,17%.

В окрузі №29 після підрахунку 29,06% впевнено лідирує Сергій Демченко ("Слуга народу") - 54,27% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Юрчака - 8,95%.

В окрузі №30 після підрахунку 62,19% лідирує Ганна Лічман ("Слуга народу") - 48,18% голосів. Вона випереджає представника "Опозиційної платформи - За життя" Костянтина Сауся - 13,51%.

В окрузі №31 після підрахунку 37,11% лідирує Володимир Захарченко ("Слуга народу") - 55,90% голосів. Він випереджає самовисуванця Костянтина Павлова, у якого 26,56%.

В окрузі №32 після підрахунку 50,53% лідирує Олена Криворучкіна ("Слуга народу") - 55,18% голосів. Вона випереджає самовисуванця Андрія Гальченка - 22%.

В окрузі №33 після підрахунку 87,50% голосів лідирує Юрій Корявченков ("Слуга народу") - 61,64% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Виншеля - 7,87%.

В окрузі №34 після підрахунку 54,01% лідирує Дмитро Чорний ("Слуга народу") - 33,13% голосів. Він випереджає самовисуванця Олега Кришина - 15,97%.

В окрузі №35 після підрахунку 54,86% лідирує Денис Герман ("Слуга народу") - 47,81% голосів. Він випереджає самовисуванця Андрія Шипка - 28,29%.

В окрузі №36 після підрахунку 29,70% лідирує Роман Каптелов ("Слуга народу") - 40,38% голосів. Він випереджає самовисуванця Артура Мартовицького - 30,66%.

В окрузі №37 після підрахунку 51,36% лідирує самовисуванець Дмитро Шпенов - 36,58% голосів. Він випереджає представника партії "Слуга народу" Ігоря Фартушного - 31,09%.

В окрузі №38 після підрахунку 34,30% лідирує Владислав Бородін ("Слуга народу") - 37,04% голосів. Він випереджає самовисуванця Вадима Нестеренка - 25,11%.

В окрузі №39 після підрахунку 64,10% голосів лідирує Сергій Сиверин ("Слуга народу") - 52,53% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Марію Пустову - 14,02%.

В окрузі №40 після підрахунку 41,08% лідирує Олександр Трухін ("Слуга народу") - 56%. Він випереджає самовисуванця Олега Кужмана - 11,93%.

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