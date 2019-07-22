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 Кандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК

Згідно з даними опрацювання 25% протоколів голосування, в більшості одномандатних округів у Дніпропетровській області лідирують кандидати від партії "Слуга народу". В окрузі №37 поки лідирує самовисуванець Дмитро Шпенов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, в окрузі №24 після підрахунку 25,58% протоколів лідирує Дмитро Кисилевський ("Слуга народу") - 59,78% голосів, суттєво випереджаючи представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олега Семенка - 12,35%. Чинний народний депутат Юрій Береза ​​(самовисуванець) набрав 7,94%.

В окрузі №25 після підрахунку 34,93% лідирує Максим Бужанський ("Слуга народу") - 28,05% голосів. У самовисуванця Максима Курячого - 21,92% голосів.

В окрузі №26 після підрахунку 45,94% лідирує Кирило Нестеренко ("Слуга народу") - 38,57% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Геннадія Гуфмана, у якого 30,05% голосів.

В окрузі №27 після підрахунку 49,42% лідирує В’ячеслав Медяник ("Слуга народу") - 43,39% голосів. Він суттєво випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергія Нікітіна, у якого 14,32% голосів.

В окрузі №28 після підрахунку 15,38% лідирує Юрій Мисягин ("Слуга народу") - 55,78% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Валерія Чорного - 14,39,%. Чинний народний депутат Тетяна Ричкова (від партії "Європейська Солідарність") отримала 10,17%.

В окрузі №29 після підрахунку 29,06% впевнено лідирує Сергій Демченко ("Слуга народу") - 54,27% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Юрчака - 8,95%.

В окрузі №30 після підрахунку 62,19% лідирує Ганна Лічман ("Слуга народу") - 48,18% голосів. Вона випереджає представника "Опозиційної платформи - За життя" Костянтина Сауся - 13,51%.

В окрузі №31 після підрахунку 37,11% лідирує Володимир Захарченко ("Слуга народу") - 55,90% голосів. Він випереджає самовисуванця Костянтина Павлова, у якого 26,56%.

В окрузі №32 після підрахунку 50,53% лідирує Олена Криворучкіна ("Слуга народу") - 55,18% голосів. Вона випереджає самовисуванця Андрія Гальченка - 22%.

В окрузі №33 після підрахунку 87,50% голосів лідирує Юрій Корявченков ("Слуга народу") - 61,64% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Виншеля - 7,87%.

В окрузі №34 після підрахунку 54,01% лідирує Дмитро Чорний ("Слуга народу") - 33,13% голосів. Він випереджає самовисуванця Олега Кришина - 15,97%.

В окрузі №35 після підрахунку 54,86% лідирує Денис Герман ("Слуга народу") - 47,81% голосів. Він випереджає самовисуванця Андрія Шипка - 28,29%.

В окрузі №36 після підрахунку 29,70% лідирує Роман Каптелов ("Слуга народу") - 40,38% голосів. Він випереджає самовисуванця Артура Мартовицького - 30,66%.

В окрузі №37 після підрахунку 51,36% лідирує самовисуванець Дмитро Шпенов - 36,58% голосів. Він випереджає представника партії "Слуга народу" Ігоря Фартушного - 31,09%.

В окрузі №38 після підрахунку 34,30% лідирує Владислав Бородін ("Слуга народу") - 37,04% голосів. Він випереджає самовисуванця Вадима Нестеренка - 25,11%.

В окрузі №39 після підрахунку 64,10% голосів лідирує Сергій Сиверин ("Слуга народу") - 52,53% голосів. Він випереджає представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Марію Пустову - 14,02%.

В окрузі №40 після підрахунку 41,08% лідирує Олександр Трухін ("Слуга народу") - 56%. Він випереджає самовисуванця Олега Кужмана - 11,93%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати на дільниці у Варшаві: "Слуга народу" - 35,4%, "ЄС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138859
 
 
 Топ коментарі
 
Это очень хорошо.
Представляю как барыга и порохососы бесятся. Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7596
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Балоги втратили Закарпаття. Вперше за останні 20 років. Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6893 Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 638
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Я завжди дивувався як 100 років назад більшовикам вдалося обдурити таку кількість народу , а потім вбити ? Тепер не дивуюсь...
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Це як ліберали в рашці - вони у всьому винні, вже як 3 десятиліття і до сих пір ставлять палки в колеса честній владі. Методички то одні і тіж самі. Так що ПП і патріоти, на думку зелебобиків, будут нести відповідальність за все погане що буде коїтись в країні.
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патриотов наших давно пора за дупу прихватить. развелось их слишком много и что странно патриотами себя последователи порошенко считают. Остальные зрадники.
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Почитай петино жыты по новому 2014 года и сравни с действительностью и потом расауждай про кто кого обманул и когда.
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Генерал Забродський 3-ий у списку партії ЄС. А що кіборги є в партії Зеленої шмарклі?
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И что? Я так понимаю у нас уже война закончилась? Генералу больше себя проявить негде кроме как в политике? Я настороженно отношусь к действующим военным, которые идут в политику. Как-то не по себе становится.
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А что делать, если пришедшие на волне патриотизма "боевые комбаты" из добровольцев месяцами не ходят на голосования и ГОД саботируют решение вопроса по вещевому довольствию в комитете. Поэтому профессионалы нужны как никогда. А что монотонная кровавая бойня параллельно с информационными спецоперациями будет продолжаться - это аксиома. По миру больше десятка таких конфликтов.
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Какие комбаты на какие голосования не ходят? А боевой генерал, я считаю, должен заниматься прежде всего своими прямыми обязанностями, тем более что война не окончена. А то что монотонная кровавая бойня продолжается до сих пор в том числе вина сывочолого потужного президента.
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Дешёвые манипуляции.Поэтому пёс и проиграл.5лет вранья не перекроеш дешевыми манипуляциями.Дякуваты в Козин.
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Авжеш. На сторінці Зеленського в ФБ розпочали опитування щодо мови, а потім, як українська почала впевнено перемагати видалили його. Підараси налякані!
Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1747 Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2722
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Можно и так , Народ Украины( так называют в Кремле общий состав украинцев) перемiг Украинский народ , в то время когда Украинский народ на фронте защищает свою землю от оккупантов, граждане Украины решили по рулить под гаслами КОРРУПЦИИ НЕТ! Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 999 Есть кумовство ,будет и коррупция и на долго, раньше было защитим Русский язык!
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Русня радіє тому що тепер вони будуть працювать не проти Пороха,а конкретно під розгін потрібних питань- мова, НАТО, ЄС,асоціація, федерація,примирення з ордло,воду Криму,особливий статус Донбасу і тд.
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насчет мовы это перегнули власти, а насчет ес и нато - все нормально. движемся в нужном направлении.
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Это очень хорошо.
Представляю как барыга и порохососы бесятся. Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7596
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Украинофоб, антимайдановец и сталинофил Бужанский в ВР. Жрите, уроды. Зробили це разом
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Украинофоб и ставленник пуйла Порошенко в пролёте.
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Никто еще так не унижал твоего хозяина, как Порошенко, лахтюк. Отправил сотни кадровых домой в холодильниках и загнал в стратегический пат, когда цена за агрессию только повышается, а рост ВВП приближается к нулю, и санкции снимут примерно никогда. Поэтому вся нечисть бросила против него все медийные ресурсы, как кадровых ИПСОшников, так и фабрики троллей и местных полезных идиотов с олигархами, которых легко шантажировать рынком сбыта, как Пинчука. Но последствия не за горами.
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зробили разом жопоблок за сміття та свинарчуків-мародерів
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Была Украина, с которой считались, которая наращивала мощь, чтобы раз и навсегда закрыть возможность прямого вторжения - но вам комфортнее малоросская губерния, а не военный лагерь.
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Зеленський-самостійний політик развороту у таежний союз не буде припиняй панікувати.
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Самостоятельный? Пусть сначала бениного консильери люстрирует, как того требует закон. Тогда можно будет об этом поговорить. А босса этого консильери берут за яйца в Штатах, поэтому спасение ему одно - Украина под российским протекторатом.
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Зеленському не потрібен беня щоб керувати країною,більше того він йому заважає,тому скоро відправиться слідом за фірташем
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Расставление людей Коломойского по должностям - это наверное такая подготовка к высылке "криминального олигарха"
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велике розставление ще попереду тому не будемо поспішати.
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Головне лого малороси дальше носа не бачать
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этот Бужанский будет делать ( жать на кнопки ) когда ему скажут и как прикажут . Ничего в разрез Европы - НАТО и целостности Украины ему не прикажут , так что срать на него .
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Они не против пересмотреть мовный закон, квоты, вынести декоммунизацию на местные референдумы, поэтому такие как этот Бужанский им нужны. Большинство лишь волнует сохранность своих схематозов, на государственные интересы им плевать и они проголосуют хоть за вступление в Евразийский союз
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Балоги втратили Закарпаття. Вперше за останні 20 років.
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Добавлю - уехали на заработки благодаря "потужним реформам" Пепи.
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Наконец то Петя будет в апазиции со своими корешами и за жития)))
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Это будет переход из дружеских отношений- дружеско-интимные отношения...
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А кто сказал, что За життя будет в оппозиции? За отмену мовного закона они проголосуют вместе
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Ванги с поклонников жития по новому никакие.Уже Украина вступила в таёжный союз,вы как обычно все проспали.
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Там вообще не из кого выбирать. Сплошная украинофобская нечисть. Не удивлюсь, если "референдум" о присоединении к ДНР там уже подготовлен - на случай, если Киев поднимется и до последнего идиота дойдет, что он натворил.
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а ты бы за 11,20 стал бы на Пэпу ломиться? То-то. Вот таких и нанимают. Бо других нет. Все на заработках.
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Який Київ? Київ проголосував за ЗЕбіків!
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История с ПР и януковичем повторяется((( ничему не учит история украинцев, видимо что-то в хромосомах не то
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полностью с вами согласен - абсурд какой то
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Та че. История как раз и научила. Копняка дали одному, дали и второму. Оба регионалы. Так что все путем. А в хромосомах не то у кацапов. Лишняя есть.
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Ну шо, мародер Парашенка? Бяги, дружбан путинский.
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Идиоты, на участке где голосовал Порошенко нужно голосовать, только там в списках есть две самые важные партии в мире, под номером один - ЕС, под номеров 2 - НАТО, Порошенко проголосовал за обе, на этом участке это можно.
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ну шо народ - Днепропетровская область это показатель - в ней по факту было сделано губером и его командой больше всего для людей и мер Днепра то же самое и народ голосует за слугу бени - ну не показательно - показательно - людям плевать на результат, его не кто не ценит - им картинку давай - после этого кто и шо будет делать - как то так
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Минстецьки, вашу порошенковскую ботоферму прикрывают, хотя вы сделали всё что бы мародёр пролетел... Жаль вас )
Что касается мажоритаки, то мародёр пролетел везде по всей Украине.
Не только Днепропетровская область послала мародёра, там все победили от Зеленского.
Аналогично везде, даже в Киеве.
Да, даже во Львовской области, которую мародёр считал своей вотчиной, у Зеленского больше мажоритарщиков, чем у Порошенко.
У Порошенко всего 2(!) мажоритарщика, а у Зеленского более 120.
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я так думаю шо и мер Днепра - Филатов - пойдет в отставку - надоело ему для неблагодарного населения работать за гроши ))))))
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Никто не расстроится.Только сначала в тюрьму вместе с мариупольской очень известной хфирмой.
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Не рассказывай кто там что и кому сделал.Люди как раз таки и видят,кто и что сделал.На дешёвых перерезания ленточек далеко не уедешь.
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все познается в сравнении - сегодня еще и Филатов в отсавку пойдет - и заживете счастливо - зебилы))))))))
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Солнце уже не встало после поражения "европейца")))Дешёвый треш от рыгопетиных поклонников )))
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А люди точно читали Белую книгу ВСУ? Я думаю нет. Иначе сам вопрос, что сделано, просто отпал бы.
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Ну да никто ничего и никак не знает.Покупать в Китае джипы за 200000грн,а потом с завода продавать Всу по 2,2 ляма это ну очень патриотично.Покупать станки заводу звезда в шостке в 4 раза дороже чем на официальном сайте производителя ,ну это ли не патриотизм.
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Ясно. Книгу не читал, а положение дел в ВСУ до войны не знаем вовсе.
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Ну да куда нам мы ж не под прокси пишем.Знают только поклонники житья по новому.
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Те, кому не POHUY, знают, какой объем работы был проделан, чтоб в случае эскалации агрессор умылся кровью, и сколько проблем еще остается, начиная с гнилых баз, дефицита расходников, исчерпания ресурсов, выработки стволов, необходимости утилизации просроченных боеприпасов, вечного недофинансирования. Малороссам ни к чему. Они уже завтра готовы русскому солдату сапоги лизать.
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Дешёвые манипуляции -итог Петя в пролете.
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Это следствие люмпенизма и желания слушать простые решения от клоунов и популистов. В итоге эту банду сожрут собственные же избиратели - как желтые жилеты недалекого Макрона, пришедшего к власти именно на волне популизма и обещаний халявы.
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2014 год и программу житы по новому читайте,когда про популизм пишите.Там столько популизма,что земля отдыхает.Так что мимо.
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єто тот народ которій остановил путина на донбасе
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Что вы хотели от меноровской губернии кацапии
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Умник под прокси,если бы не Днепр в 2014 году,то Петя бы ***** восхвалял с таким же усердием,как и овощу служил в свое время верой и правдой.
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Беня свою жопу и баблос спасал а не Украину.А сейчас продаст вас еще раз но дороже
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Та куды нах ..! Чы й не спасители , Украины Кандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7676 .. ! Вы шкуру своего ***** спасали ,, его бизнес империю . Хватит тут заливать ,, скромней надо быть , рятивныкы ..! Скромней .! Кандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9404 .
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Вирус - Z вырвался наружу и поглотил Украину . Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9995.
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Как же не учит, если рыгам провели хреном по губам? Заодно и твоему Петюне-мародеру.
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Это тебе провели.Только тебе этого не понять из за врожденной тупости
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Насолодіться беніним обрізаним хером до самого шлунку(мозку ж немає).
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Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока не сдох последний раб...по итогам последнего голосования с уверенностью можно сказать, что украинцам понадобится времени в несколько раз больше...
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Та не. То просто евреи терпеливее украинцев оказались. Так что Моисею-Пепе не удалось украинцев за нос водить еще пять лет.
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Постепенно растущую и оправляющуюся от экономического шока страну загнать на грань дефолта - это огромный талант нужен. Но зяблики и тут не сплоховали.
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Незабаром осінь загамселить в двері.Пожовтіє зелень ,висохне чабан .Вівці помудрують,вклоняться Бандері і почнеться третій визвольний майдан.
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А шо, Рачкова пришлась не по вкусу в Днепре? Под Петю лечь можно блевануть, она смогла, блеванули украинцы!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК
 
 
 
 
 
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