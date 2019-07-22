 Ми і надалі підтримуватимемо народ України, - МЗС Канади привітало Київ із проведенням виборів

Про це повідомила пресслужба канадського МЗС у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо народ України з проведенням парламентських виборів. Канада пишається підтримкою вільних і чесних виборів в Україні, і ми і надалі підтримуватимемо народ України в його зусиллях щодо досягнення безпечного, процвітаючого та демократичного майбутнього", - йдеться в повідомленні.
Как и я в штатах, неужели ты думаешь мне ваш зебильный выбор более интересен?
Сами, всё сами теперь. Вперёд Зебилы, всё в ваших руках!
М-да, no comments.
чому ж у заголовку Київ?
якась кацапська муйня
поддерживать примерно так?