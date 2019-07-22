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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) Канада (689)

 Ми і надалі підтримуватимемо народ України, - МЗС Канади привітало Київ із проведенням виборів

Міністерство закордонних справ Канади привітало Україну з проведенням позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба канадського МЗС у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо народ України з проведенням парламентських виборів. Канада пишається підтримкою вільних і чесних виборів в Україні, і ми і надалі підтримуватимемо народ України в його зусиллях щодо досягнення безпечного, процвітаючого та демократичного майбутнього", - йдеться в повідомленні.

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Ми і надалі підтримуватимемо народ України, - МЗС Канади привітало Київ із проведенням виборів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138853
 
 
 Топ коментарі
 
Большое давление на канадскую политику по отношении к Украине было впоследствии давления украинской общины в Канаде, которое тебя удивлю не Зебилы.
Как и я в штатах, неужели ты думаешь мне ваш зебильный выбор более интересен?
Сами, всё сами теперь. Вперёд Зебилы, всё в ваших руках!
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Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, незважаючи на його дибілізм у ставленні до своєї держави та один одного....
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Украина это не Петя и весь запад это прекрасно понимает.Спасибо за поддержку!!!
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Большое давление на канадскую политику по отношении к Украине было впоследствии давления украинской общины в Канаде, которое тебя удивлю не Зебилы.
Как и я в штатах, неужели ты думаешь мне ваш зебильный выбор более интересен?
Сами, всё сами теперь. Вперёд Зебилы, всё в ваших руках!
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Ты вообще ни кому не интересен,даже под прокси.Наполеоны в 6 палате)))
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Всё-же не зря ты Зебил, и вот такие пришли к власти.
М-да, no comments.
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По 145 округу проходить тамада-комік Боблях. Це жопа.
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Дипломатии необходимо говорить дипломатическим языком, посмотрим на делах как будет после этих выборов.
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самі ж потім пишете, що поздоровили Україну
чому ж у заголовку Київ?
якась кацапська муйня
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Нет больше у Украины народа. Есть легковнушаемая быдломасса. Ждем Малороссийский федеральный округ. Зато со "сватами" и шоб не стреляли. Таки зробылы цэ разом ! )))
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Я сегодня смотрел передачу на каком-то вашем украинском канале, там речь шла в русле "Хотят ли украинцы войны", и украинская бабка позвонила и красиво говорила на украинском что украинцам и русским надо дружить а не воевать.... И вот в таком русле будут подводить народ к тому что - мы таки братья. Вы всё-же очень скоро будите лицезреть в своих ящиках этот телемост. Гарантирую.
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Как только будет обещанный серьезный наезд на Порошенко, все международные кредитные линии остановят. На что будет гордо сказано, что МВФы всякие лезут в наши суверенные дела. А баблишко то надо. И придется идти к Путину за 15 миллиардами...
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нагадує інваліда на милицях---всі підтримують,копаючи в зад, а воно не хоче прийняти зусилля .щоб йти Ми і надалі підтримуватимемо народ України, - МЗС Канади привітало Київ із проведенням виборів - Цензор.НЕТ 2427
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Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, незважаючи на його дибілізм у ставленні до своєї держави та один одного....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи і надалі підтримуватимемо народ України, - МЗС Канади привітало Київ із проведенням виборів
 
 
 
 
 
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