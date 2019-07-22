 ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Європейська Солідарність", "Слуга народу" та "Голос" (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, за результатами опрацювання 100% електронних протоколів голосування на виборчих дільницях партія "Європейська Солідарність" - 29,55%, "Слуга народу" - 28,13%, "Голос" - 19,67%, "Партія Шарія" - 4,41% , ВО "Свобода" 4,25%, "ОП - За життя" - 3,60%, Політична партія "Сила і честь" - 3,05%, "Батьківщина" - 2,01%.

Читайте: ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.