 ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Європейська Солідарність", "Слуга народу" та "Голос" (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Так, за результатами опрацювання 100% електронних протоколів голосування на виборчих дільницях партія "Європейська Солідарність" - 29,55%, "Слуга народу" - 28,13%, "Голос" - 19,67%, "Партія Шарія" - 4,41% , ВО "Свобода" 4,25%, "ОП - За життя" - 3,60%, Політична партія "Сила і честь" - 3,05%, "Батьківщина" - 2,01%.
Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
ну ГДЕ тут лидирует ЗЕ
ну Не может быть такого что в Украине большинство населения такое... шо отберет у молдаван славу героев анекдотов
!
и шо ОДНАКО... судя по выборам такие как Ярош, 5/10 и т.п. не представляют Украину, их в ней меньше в ДЕСЯТЬ раз чем пасивных геев, СТО раз чем открытых ИУД и в ТЫСЯЧУ раз чем адептов секты ТелепуЗЕ-КОв фигового божка ЗЕголовкобоВротька
хм... точно не братья ?
1.Единство евреев в Украине парадокс или закономерность?
2. За 5 лет войны у нас окалось в наличии 14 % (12%) живут московских вшей и украинских гнид отдавших голоса за ничтожество -кума Путина....
3. Ожидаемая неожиданность для Голоса слабенький у нас оказался Вакарчук слабеньких хотя если брать во внмиание что голос выскочил 2 месяца тому назад то результат достойный
4, Европейская Солидарность да мало хотелось бы может чуть больше... но есть то что есть надеемся что хоть кто то и чтото будет доноситься из Рады как правда потому что За жыття это тайные и ситуативные союзнички Слуги евреев...
5.Родиа Юли батькивщина неодиданно и ожидаемо Юля легла под Зелю хотя ак знать если вспомнить ее ширку с Морозом когда исчезла Социалистическая партия и Мороз то как знать...
ВЫВОДЫ- Опасность УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.. не фактом а тем что будут в Слеге евреев одни евреии и дебилы люди попавшие в Радлу по залету как беременность... как долго простоит коалиция хотя если евреи слуги получаюь от 228 до 236 мандатов им вообщ не нужна коалиция но у нихз нет опыта и знаний... ПОПРАВКА.. на мажоритарку тут есть кое в чем интрига......
И посткриптум... самый низкий порог явки с 1991 года так я что то не помню з-а свою жизнь при Независимости чтобы мы летом голосовали вообще.... и результат даже выше чем мог быть на самом деле.. будь у нас дохзоды выше.. лето погорячее и цены на фрукта овощи доступные то прышло бы 15-18% максимум...
МОИ ОЖИДАНИЯ.. увы плохие и даже страшные...
ПреЗЕдент у нас- Шариков... Рада -это сбор Незнаек в основе своей... а КабМин вообще загадка Вселенной...
Больше даже чем рыги "за смерть"
Так от ти чого ніщеброд такий незадоволений життям))), що така у тебе карма, до Єропи не їздити)) Нашли дурня в Африку заслали, а він звідти свої висери пише, про тяжкі будні європейського життя)), до сліз)))
Але ж ти відійшов від питання своєї особистості,особистості яку з'їдає заздрість))
відсотки,котрі доводять відірваність діяспорян від Батьківщини..