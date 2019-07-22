 ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними ЦВК, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську Солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос".
Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,87%, "Сила і Честь" - 3,74%, "Опозиційний блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,27%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,19%, "Громадянська позиція" - 1,09%.
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собственно, я и раньше был уверен что лахтинская **** под нашим флагом!
Партія мертветчука за жиддя пролітає як офіційна опозиція
Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Мудрые наследуют славу, а глупые - бесславие. Глупые умирают от недостатка разума. Для глупого преступное деяние как бы забава. Путь глупого прямой в его глазах. У глупого тотчас же выкажется гнев его. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет напоказ глупость. Несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. В устах глупого - бич гордости. Отойди от человека глупого. Мудрость разумного - знание пути своего, глупость же безрассудных - заблуждение. Глупые смеются над грехом. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость. Венец мудрых - богатство их, а глупость невежд глупость и есть. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Глупость - радость для малоумного. Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость. Неприлична глупому важная речь. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Язык глупого - гибель для него. Глупость человека извращает путь его. Помысел глупости - грех. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлична глупому. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Уста глупого губят его же: начало слов из уст его - глупость, а конец речи из уст его - безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него? Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного.Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого - хуже смерти. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся.
P.S. Випереджаю претензії, що цитую російською. Це писано для ватних лінгво інвалідів. Справжні українці то й так знають.