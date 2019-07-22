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 Політика України
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 ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 9:10 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 41,7% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську Солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос".

Також читайте: "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до Ради.

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,87%, "Сила і Честь" - 3,74%, "Опозиційний блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,27%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,19%, "Громадянська позиція" - 1,09%.

ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138850
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошая новость Богя Колесников проиграл мажоритарку. Еще на одного экс-рыга в Раде стало меньше
ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5016
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тільки після того, як ви Зебіли заспіваєте що ви такого не хотіли і не думали що так може бути
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Белые приходят грабят потом красные потом оранжевые потом синие ну теперь очередь зеленых
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Хорошая наметилась тенденция, на покой ушли коммунисты,социалисты,прогрессивные социалисты,ляшко. Народ умнеет понемногу,но донецк и луганск как были крипаками региональными ,так и остались,и война мозги на место не ставит.
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А це для *зе -песиків * та манкуртів . ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9441
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ты сделал "каминг аут" и стал постить аффторитетов "рускага мира".. поздравляю!
собственно, я и раньше был уверен что лахтинская **** под нашим флагом!
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неужели эти 5 лет для Независимой Украины окажутся напрасными?
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Вы сирота? У вас нет отца? сочувствую!!!
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Бачу що буде Опозиція з Голосу, ЄС та Батьківщини,
Партія мертветчука за жиддя пролітає як офіційна опозиція
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Людство живе дуже довго і все вже було і все ще буде. І Україна - буде. Дурні будуть завжди, і будуть часи, коли дурнів буде багато - це будуть недобрі часи. Тисячі років написано у Святому Письмі:

Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Мудрые наследуют славу, а глупые - бесславие. Глупые умирают от недостатка разума. Для глупого преступное деяние как бы забава. Путь глупого прямой в его глазах. У глупого тотчас же выкажется гнев его. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет напоказ глупость. Несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. В устах глупого - бич гордости. Отойди от человека глупого. Мудрость разумного - знание пути своего, глупость же безрассудных - заблуждение. Глупые смеются над грехом. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость. Венец мудрых - богатство их, а глупость невежд глупость и есть. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Глупость - радость для малоумного. Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость. Неприлична глупому важная речь. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Язык глупого - гибель для него. Глупость человека извращает путь его. Помысел глупости - грех. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлична глупому. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Уста глупого губят его же: начало слов из уст его - глупость, а конец речи из уст его - безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него? Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного.Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого - хуже смерти. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся.


P.S. Випереджаю претензії, що цитую російською. Це писано для ватних лінгво інвалідів. Справжні українці то й так знають.

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Меня всегда возмущало, что в своем 95 квартале ньінишний ********** изображал жителей Западной Украиньі тупьіми, бьідлподобньіми рагулями... И вот глядя на результат слуги урода в том регионе, я вьінужден признать, что в отношении очень значительной части тамошнего населения он бьіл абсолютно прав.
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Балоги втратили Закарпаття.Вперше за останні 20 років.УРА
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"а життя....." крайне права росейски-националистически ориентированная партия и с ней "голосу" точно не по пути
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Скоро будут известны окончательные результаты. Но вообще социологические опросы оказались верны. Взял данные от 17,06 по пяти социологическим группам и вывел средние цифры для каждой из партий, получалось "Слуга" - 43,5 " За життя" 11,04 "Солидарность" 7,6 "Батькивщина" 6,82 "Голос" 6,66 Ну и далее "Сила и честь" 3,84 " Оппа блок" 3,16 Ну в общем расклад оказался верен., плюс - минус. Поражает явка 49,8% самая низкая за всю историю. ( т.е. не революции, ни войны, ни контрреволюции, ни популизм, ни новые лица, ничего не может изменить тенденцию, народ устал от политики, стал "пох---стом" и на все забил,( пусть оно идет как идет, моя хата с краю и т. д.) в 1994 было 75,6% в 1998 - 71,2% в 2002 - 65,2. в 2007 - 62,0. в 2012 - 57,5. в 2014 - 51,9 и вот наконец в 2019 аж..49,8% С такой тенденцией мы через пару раз дойдем до до 30%. Вот такая вот "картина маслом" На выборы пришло менее половины народа. Это серьезный сигнал. Ну и еще несмотря на 5 лет войны промосковские колонны взяли очень большой процент особенно если сложить " За життя" + "Оппа блок" + " партия Шария" = 19% ( и это предварительно, и без Крыма и половины Донбасса и без части "колеблющихся" перешедших к партии власти) Да вот так. Откровенно дела выглядят неважно. Но есть как есть. А он печален, на выборы приходит всего 49% и из них практически 20% набирают открытые противники государственности Украины, как международного субъекта.
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Выборы прошли, дебилы-зебилы что с вас взять, вы такие же "патриоты",как медведчук, бойко, рабинович, вилков, мураев и дебилы из "Свободы" которые помогли прийти к власти хрен знает кому, в том числе и врагам УКРАИНЫ Теперь довольствуйтесь, с.уки своими двумя процентами , Из за дебелизма "вождей" партии " Свобода" и "правого сектора", даже достойные из свободовцев не прошли у ВР Украины. что очень жалко Но как говорят что хотели то и получайте. Запомните горе "патриоты" вы, не Порошенку поднасрали, а прежде всего насрали "патриотично" УКРАИНЕ. за интересы которой будет бороться все тот же Петро Алексеевич Порошенко Помогай ему, господь!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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