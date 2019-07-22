 Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.
"Звичайно. Мусять бути конкретні заходи, щоб цей процес припинився або максимально ускладнився. Це є порушенням Мінських угод, спланована провокація і ми, звісно, не залишимо це так", - сказав Данилюк у неділю ввечері у виборчому штабі партії "Слуга народу", відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна ввести національні санкції за паспортизацію РФ жителів окупованих територій Донбасу.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Такий суворий...
Ну побачимо ще і почуємо чим ви відповідатимите.
Якщо хтось хоче здохнути за парашу, то як йому завадиш...
говорит не хуже и не лучше чем в остальной Украине, воюют упоротые местные и в основном наемники из россии, остальные кто как может косят от призыва, у кого было хоть какое нибудь бабло свалили кто в Украину, кто в россию- политических мотивов никаких у кого где родня те туда и валили.