 Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

"Звичайно. Мусять бути конкретні заходи, щоб цей процес припинився або максимально ускладнився. Це є порушенням Мінських угод, спланована провокація і ми, звісно, не залишимо це так", - сказав Данилюк у неділю ввечері у виборчому штабі партії "Слуга народу", відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна ввести національні санкції за паспортизацію РФ жителів окупованих територій Донбасу.

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Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.