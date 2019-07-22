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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:паспорт (403) РНБО (533) Данилюк Олександр (305)

 Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Влада України має намір відреагувати на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей, розглядається можливість введення національних санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

"Звичайно. Мусять бути конкретні заходи, щоб цей процес припинився або максимально ускладнився. Це є порушенням Мінських угод, спланована провокація і ми, звісно, не залишимо це так", - сказав Данилюк у неділю ввечері у виборчому штабі партії "Слуга народу", відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна ввести національні санкції за паспортизацію РФ жителів окупованих територій Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138847
 
 
 Топ коментарі
 
"Ударте" по ним особым статусом и амнистией. Их это добьет окончательно т.к. Украина станет единственным в мире государством, в котором иностранный анклав имеет особое положени и особые пономочия .Они умрут ои смеха сами. Аминь, мля.
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Ой ой..
Такий суворий...
Паспортизация РФ жителей Донбасса - спланированная провокация. Мы не оставим это просто так, - секретарь СНБО - Цензор.НЕТ 8756

Ну побачимо ще і почуємо чим ви відповідатимите.
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Проглотите,и не тоько вы,а и вся Европа.
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питання--- і що? порвете у них паспорти?..неоставіте просто так---а як?
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"Ударте" по ним особым статусом и амнистией. Их это добьет окончательно т.к. Украина станет единственным в мире государством, в котором иностранный анклав имеет особое положени и особые пономочия .Они умрут ои смеха сами. Аминь, мля.
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Ой ой..
Такий суворий...
Паспортизация РФ жителей Донбасса - спланированная провокация. Мы не оставим это просто так, - секретарь СНБО - Цензор.НЕТ 8756

Ну побачимо ще і почуємо чим ви відповідатимите.
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Раздадут 10 млн паспортов русне с "украинскими корнями" и привет СССР 2.0. Думаю это и есть план.
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Надо жестоко наказать РФ за паспортизацию, точно так же, как уже давно наказаны Венгрия и Румыния за то же самое.
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***** потребує все більше і більше гарматного м'яса.
Якщо хтось хоче здохнути за парашу, то як йому завадиш...
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А,что думать?Визы с РФ и при обнаружении рос.паспорта,автоматически лишение украинского гражданства.
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Головне - суворо так насупити брівки. Ото вони злякаються. А якщо ще кулаком по столу гепнути - то зовсім всеруться.
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Единственный ответ-лишения гражданства Украины тех, кто получает гражданство России. Остальные меры от лукавого...
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как-то поинтересовался у переселенца из даунбаса - как там реально живут люди...
говорит не хуже и не лучше чем в остальной Украине, воюют упоротые местные и в основном наемники из россии, остальные кто как может косят от призыва, у кого было хоть какое нибудь бабло свалили кто в Украину, кто в россию- политических мотивов никаких у кого где родня те туда и валили.
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ну так революции делает 1% населения, остальные выживают как могут
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??? просто КАК... выразите озабоченность ... крайнюю... не об этом ли ведут речь переговорщики медведчуки и бойки с подачи зеленского в кацапии.. для кого этот высер от этого зеАнуса...
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Мы этого так не оставим - снимем новую серию "сватов".
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і що зробиш разом із шефірами? дозволите лаліті і колє-пулемйоту (і іншій 3,14 -здоті) в'їзд в Україну?
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Свято место пусто не бывает. Или Государство защищает свою территорию и граждан, физически уничтожая коллаборантов и оккупантов или территория теряется... Что мы и видим на примере Крыма. Даунбас - следующий. Гаранты "в глубокой обеспокоенности"...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПаспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО
 
 
 
 
 
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