 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

За даними на ранок, ЦВК опрацювала 35,51% бюлетенів, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з підрахунками, "Слуга народу" набирає 42,19% голосів і отримує 121 місце за списками та 106 місць за мажоритарними округами (загалом - 227), пише УНІАН.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,75% голосів і отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою", "Європейська Солідарність" має 8,71% голосів - 25 місць за списками і 2 - за "мажоритаркою", "Батьківщина" набирає 8,15% - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою", партія "Голос" з результатом 6,39% має 18 місць за списками і 2 - за мажоритарними округами.

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Інші партії, що не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 11 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 60.

Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, тому пропрезидентська сила має шанс на створення так званої "монокоаліціі". Крім того, ситуація може змінитися під час подальшого підрахунку голосів.