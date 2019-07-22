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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5212) вибори (4297) коаліція (248)

 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

Для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, а "Слуга народу" може отримати 227.

За даними на ранок, ЦВК опрацювала 35,51% бюлетенів, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з підрахунками, "Слуга народу" набирає 42,19% голосів і отримує 121 місце за списками та 106 місць за мажоритарними округами (загалом - 227), пише УНІАН.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,75% голосів і отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою", "Європейська Солідарність" має 8,71% голосів - 25 місць за списками і 2 - за "мажоритаркою", "Батьківщина" набирає 8,15% - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою", партія "Голос" з результатом 6,39% має 18 місць за списками і 2 - за мажоритарними округами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук. ВIДЕО

Інші партії, що не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 11 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 60.

Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, тому пропрезидентська сила має шанс на створення так званої "монокоаліціі". Крім того, ситуація може змінитися під час подальшого підрахунку голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138846
 
   
 Топ коментарі
 
"старим обличчям" не треба було три десятиліття професійно робити з України європейське Гаїті..нічого тепер волати, що хтось винен..
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Виноваты во многом именно украинские журнашлюхи. Хуйлу и рыговским (газпромовским) СМИ удалось хорошо распорошить украинцев на мелкие партии полезных идиотов. Раньше украинцы шли единым блоком. СМИ пересрали всех и вся, плюс тяжелая болезнь украинцев под названием гетьманизм и как результат: Голос может еще и пройдет, хотя не факт, а Смешко, Гриценко, Свобода, всякие самопомичи, деминициативы и пр. ПРОСРАЛИ Украину! Только единый блок после предварительного праймериза мог спасти Неньку. Кацапы будут постоянно трахать тупых хАхлов, пока не останутся только две партии, которые имеют примерно равное количество голосов - проукраинская и пророссийская.
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Три простих питання до зе-фанатів:
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди стояли на Майдані і чи був там хоч раз сам Зе?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди воювали в АТО?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди є свідомими українськомовними українцями?
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Ти якого милого в фатерлянді сидиш, якщо тобі ЄС не потрібно, убогий! "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 4694
Повертайся в рідну Козлолупівку.
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На учебе, возвращаюсь с дипломом немецкого вуза через пять дней в родной Киев, развивать свою отрасль а что у меня такого написано, что сделан вывод об «убогости»?

Кстати всем студентам советую то же самое. В Германии вообще жить невозможно, многие чтобы остаться, устраиваются на унизительные должности, опускают планку. Смотреть на это жалко. Сейчас самое время вернуться.
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За який хрен ти там вчився, що ти в Україні поцупив чи твої родичі (мабуть батьки врачі, на бариші і відкати від пацієнтів живуть).
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В ЕС можно подтвердить диплом в соотв. министерстве, а у кого не получается, проходить посл. год университета. Но всё равно необходима специализация. А до этого , ничего не поделаешь, придётся работать на *унизительных должностях*. А как вы хотели - штурмом взять Берлин? Не бывает. Нужно много - много - много учиться и работать, чтоб чего-то достигнуть. Амбиции выбросить, сжать кулаки и идти, с Богом, к цели.
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Все ваши сопли порохоботские оставьте при себе. Вам пять лет говорили как делать надо, а порох делал все наоборот. Из-за него это все говно и вылезло. То что он здесь родил, то и вылезло. А он ничего кроме клоунады не родил. Уже в 14 м Юра Луценко заявил что террорист ахметов это классный пацан. Идите на йух с такими классными пацанами ,бандитами и террористами .
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Так вперед. Делайте как нужно. Помнится оранжевых критиковали за то, что они плохие хозяйственники и пришел Янукович. Что теперь выдумаете?
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И не подумаю, тогда не хотели слушать людей, променяли их на бандитов и террористов ахметовых и ко? Будете теперь слушать клоунов.
Оранжевых нормальные люди как раз за сговор с януковичами и критиковали ,а не еще за что-то. Именно по этому Ющенко политический труп.
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Лол. Он труп, так как его мочили как слабого президента. Вот получили Януковича. Сильного. И войну. И убитых. Я не говорю, что сейчас будет также, но просто не надо потом говорить, что нас обманули, они были такие же. Не были. Ющенко не был такой как Янукович. И Зеленский не такой как Порошенко. И зарубите себе это на носу уже сейчас.
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Чтобы не стать слабым, не нужно договариваться с бандитами.
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А когда вы уже зарубите у себя на носу хоть что нибудь?
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Зелюки думают что схватили Бога за бороду , но теперь за всё ( за все косяки ) будут отвечать лишь только они , а не коалиция . Праздник для зебилов закончился , наступают трудовые будни . С чем я их и поздравляю . "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 29.
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А може Боб - баба?
Ні одна баба не натворила б стільки х., скільки нібито зробив Яхве.(майже цитата Дж. Карліна)
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Навіть таку х...ню під ніком Борис Козлов зробив Яхве, оце натворив ( Господи прости).
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Оскільки Коспотя - нєтуті, то вітаю пана обісрамшись
"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 4942
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Та будуть отвєчать, а если будет все хуже, исходя из твоей логики (шизоидной- раздвоеной), то і отвєчать они не будут, как і перед ними никто нє овєчал.
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Все три парашеновских вора Пашинский, Кононенко, Грановский пролетели мимо Рады и больше не смогут обворовывать Украину прикрываясь неприкосновенностью! Теперь хочу видеть эту троицу в одной камере!
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Хотіти можна. А от чи посадять зебікі порошеківських- оце питання. Галасу то багато було, а народна мудрість каже - "Де багато галасу - там немає справ"
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Не знаю, ніколи ні за кого не топив, а завжди фактам вірив. Вже при зеленському курс бакса упав, газ на 600 грн зменшили, безвіз, як тут кричали, не скасовано, а навпаки підписано ще з декільками країнами, Дааа на фронті стало більше гинути- факт, може із за заборони відповідвти, але ериторій ніхто не здав, і не потрібно сюда клеїти станицю лушанську. Далі подивимось, якщо 227 ( дай Бог) депутатська недоторканність улетить відразу і не допоможе ні Пеці ні Бойку ні Медвечуку, розберуться і з розмитненням авто ітд. А там подивимось.
P.S.Ось так ось "неопитний політік" , "клован", "наркаман", "зелена сопля" і тд. вжарив офігенно опитних, умних "честних" Палітіков. МОЛОДЕЦЬ🤗😊. Це нада вміти.
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ну надо все же мониторить в течении более продолжительного времени, вот тут канадский тролль озаботился такими перспективами УКраины:
"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 7879 napalm
Ні. Чекаємо на:
1. Відміну закону про мову.
2. Початок переговорів з сепаратистами.
3. Відновлення подачі води і електроенергії в Крим.
4. Відновлення авіасполучення з кацапією.
5. Відновлення і розширення еконмічних стосунків з ***********.
6. Закон про продаж землі.
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Ой, ляляля, тутут, блаблабла, а все ж український народ молодець (більшість).
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И даляр па 100, как ******* каркали. Так шо ане мне уже далжны.
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Да, и армию надо проредить: сильно много средств оттягивпют
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ну после замирения на условиях минска---очень может быть, по крайней мере расходы на оборону будут, очевидно, снижены
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Почему на 600, было 8550 а сейчас 6700, в мае на 3% в июне на 7% и в июле на 12%
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Во-первых, плюс Зе в том, что он работает. Это видно, люди не тупые. Его хвалят и его очень мощно обсирают. А значит, что равнодушно к нему никто не относится. Это важно для здоровья страны, потому что такой апатии как в России («стабильности мнения») нет. Похоже на ситуацию с Трамом, хотя и не во всем.
Во-вторых, политика в Украине обещает быть интересной, непредсказуемой. А это повышает тонус людей, они начинают интересоваться процессами в стране. Растёт осознанность и у нерадикальной категории граждан.
В-третьих, блогеры и ведущие прошедшие в Раду, десакрализируют ее. Рада перестаёт быть сборищем «богатых уродов и бездельников», повышается доверие к ней со стороны обычных граждан.

В общем, выборы очень удачные, но войну бы надо уже закончить и территории вернуть.
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Вы же наоборот сакрализируете власть. Вы сами тут пишите как Зеленский великолепен. Не его убеждения, не его личные качества, а ОН. Божество.
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Ну я скорее заценил ситуацию, а не Зеленского. Ситуация интересная, в том числе в том, что любят и хейтят Зе одинаково.
Поэтому меня вообще не бомбит от противоположного мнения. У меня жена голосует за пороха и норм
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Его никто не хейтит. Думаю у самого заядлого порохобота нет ненависти к Зеленскому как к человеку.
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Когда народживет хорошо,ему пофиг кто у него презедент, премьер и правительство вообще
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курс бакса упав, газ на 600 грн зменшили"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 9045. Это шо , заслуга Зели ?? "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 7992.
Ну ты и лох ,, редкостный .
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Да в том то и дело что нет, но если бы бакс вырос и тарифы подняли то виноват был бы Зеля.))
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У него ещё всё впереди . И виноват будет он . И " мочить " его будут точно так же как и Пороха . Всё только начинается . .
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Как это нет, ти баран хоть понимаеш, чего так курс вирос 28, а потом на 26 упал, только реально, из средины кухни? 25,85 благодаря что Зеля, а не Петя стал презом., при Пете был бы уже 30. Почему????
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Потому что зе.лупа сыграл своей пипитькой на рояле . .Доволен ? А теперь от... сь .. !!
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ты еще забыл что благодаря зеленскому упала мировая цена на нефть и газ и сомалийские пираты 2 месяца не инападают на корабли
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Бакс упал? Дождь пошел, нефть упала в цене, листья зеленые. Если девушка красива и в постели горяча - это личная заслуга Леонида Ильича (с). Кроме фактов, неплохо бы причинно-следственные связи учитывать. Бакс всегда летом снижался, зимой - рос. Цена на газ снижается перед выборами, особенно, если мировой тренд на снижение. Территорий не сдали благодаря тому, что волонтеры армию вытащили, а Порох возродил и усилил. Думай. Те.
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В общем, если судить по результатам выборов, то монокоалиции быть и это свершившийся факт. Даже если по окончательным итогам СН потеряет 5-10 мест, такое количество с лёгкостью можно найти в среде 50-60 самовыдвиженцев.
Уверена, что чем ближе итоги, то тем сильнее будет меняться риторика Голоса и Батькивщины. Они-то считали себя "золотой акцией", необходимой СН для коалиции, и меньше чем за премьерское кресло не пошли бы. А там, глядишь, можно начинать продавливать тему с "правление канцлера по типу Германии". А теперь не они, а СН будет диктовать условия их коалиции
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Я рад за голос, потому что не смотря на результат, сейчас они осознают, что играют важную роль в правительстве. Хотя конечно же никто, никто не ожидал, что на мажоритарке будет такой результат. Я думаю у политтехнологов СН будет много заказов.
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свыня на повном серьезе считала что за 2 месяца до президентских кинет подачку, пришлет карту строительства за следующие 5 лет социальных объектов (скромно умолчал сколько УЖЕ знаков и туалетов придорожных по открывал) , на вопрос о коррупции кричвть "Слава Украине" и все в ажуре, но что то пошло не так.
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https://censor.net.ua/news/3138169/verit_nikomu_nelzya_vse_vrut_vse_voruyut_nu_krome_nashego_uzkogo_kruga_zelenskiyi_video
Верить никому нельзя,
все врут,
все воруют -
ну, кроме нашего узкого круга, -

Президент всей УКРАИНЫ Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. .
Гончаренко в прямом эфире , заявил , если он проиграет - станет к л о у н о м на "прямом" !


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и гончаренко вроде как стал депутатом по мажоритарке
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Собаче життя... Щоб жити, тобі потрібно бути псом, жіночої статті, який служить і подає голос.....
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Украинцы всегда голосуют не за кого то,а против кого то.Кто набрал больше всего голосов,того меньше всего ненавидят
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"И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам - больше в несколько раз..."
(с) Цой
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старый кремлевско- рашистский патефон будет играть в Украине пластинку,которую поставил оккупант Украины"ла ла ла"
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Ну, теперь держитесь, рошеновские *******! Вас поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого, по странной прихоти архитектора, привинчены металлические решетки. (Ильф и Петров).
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Жопоблокеры, губу закатайте. Порох в Раде, ща посмеемся над над и как т.н. монокАалиция будет с себя неприкосновенность снимать.
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Товарищу Бандерівцю і другим недовольным жизнью из партии Свобода, которая когда-то больше всех положила своих товарищей в Небесной сотне. Про ответственность отныне Зеленого за все!

......
А вы шо, спокойно будете пять лет Львивське пить? Вам бы своего Махницкого и Швайку на смереке повесить, Тягнибоку фэйс подрихтовать до неузнаваемости да Фарионше скинуться всей партией на валерьянку, то может быть и я бы за Свободу проголосовал. Если бы у вас было такое вменяемое большинство как Андрей Ильенко. А так судя по форуму бал правит гестапо в вышивках, причем через одного у челов вышиванка шоколадом припачкана...
Смотрите, со свинарчуками не ************ до совместных гой-парадов! Это же надо, когда ваши побратимы под Иловайском с вами по-русски говорили, то все нормально было, а сейчас мне тут советуют успеть в Кремль стебаться от шоколаднонародной ненависти! Ахренеть - чем дальше в тыл тем жирнее патриоты и вышивании расвышиванистей! А самая крутая все равно у Марины Порошенко.
Вся надежда, шо вы не будете, как Порошенко, подставлять шо-то новой власти...
Какой Шукшин не москаль, а кой-шо про жизнь и он знал. Как он некоторым писал: Ой, не надо делать мне добро - не делайте хоть зла!
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"Вам бы своего Махницкого и Швайку на смереке повесить" - похвастайся, кого из рыгов и другой узкоизычной шушары вы уже повесили?
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Пасравляю ******** ***** с пиримохай и подолання 5%, типер вас аш 8%. "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 856 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 856 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 856
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Если будет однопартийное большинство - это плохо для страны, потому что это отсутствие каких-либо тормозов и компромиссов.

В таком раскладе на месте Вакарчука и Юли я бы отказался от коалиции - всё равно Слуги будут решать всё и так, что и как хотят, самостоятельно, а ответственность за возможные провалы будут делить на всех - кому это надо ?. Раз такой кредит доверия от народа, пусть тогда сами за всё отвечают - за уровень жизни, за войну, за коррупцию, за внешнюю политику.
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бырыге -мародеру в овечей шкуре пришла пи...да. Дальше должны следовать посадки, иначе наворованное и на запасную базу в Марбелье.
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теперь надо картаво-слюнявую шлюху парубия прилюдно окунуть в дерьмо и отправить в таком виде в ближайшую дурку.
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сразу после того как ты прилюдно окунешь в дерьмо своего ботоксного педофила из *********!
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Гірше за все, що з мєртвєтчуком та йулєю можуть легко набрати 300 голосів...
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Даже если СН получит 227 то это не значит, что при принятии некоторых законов кто-то не нзаболеет или не продастся офшорном, поэтому с кем-то объединиться все же стоит!
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Все партии, которые набрали более 2% голосов на внеочередных парламентских выборах, будут получать финансирование из государственного бюджета в зависимости от своего результата.

"Партия Шария" - 38 млн грн.

**** за шо платити цим сепарам з моїх грошей.
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Вот абыдна да, мечта порохобота не сбудется, не будет каалицыи с Мяртвечуком Петя с ним получат места на галерке чтоб не шарились под ногами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК
 
 
 
 
 
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