 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК

За даними на ранок, ЦВК опрацювала 35,51% бюлетенів, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з підрахунками, "Слуга народу" набирає 42,19% голосів і отримує 121 місце за списками та 106 місць за мажоритарними округами (загалом - 227), пише УНІАН.
"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,75% голосів і отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою", "Європейська Солідарність" має 8,71% голосів - 25 місць за списками і 2 - за "мажоритаркою", "Батьківщина" набирає 8,15% - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою", партія "Голос" з результатом 6,39% має 18 місць за списками і 2 - за мажоритарними округами.
Інші партії, що не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 11 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 60.
Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів, тому пропрезидентська сила має шанс на створення так званої "монокоаліціі". Крім того, ситуація може змінитися під час подальшого підрахунку голосів.
Повертайся в рідну Козлолупівку.
Кстати всем студентам советую то же самое. В Германии вообще жить невозможно, многие чтобы остаться, устраиваются на унизительные должности, опускают планку. Смотреть на это жалко. Сейчас самое время вернуться.
Оранжевых нормальные люди как раз за сговор с януковичами и критиковали ,а не еще за что-то. Именно по этому Ющенко политический труп.
Ні одна баба не натворила б стільки х., скільки нібито зробив Яхве.(майже цитата Дж. Карліна)
P.S.Ось так ось "неопитний політік" , "клован", "наркаман", "зелена сопля" і тд. вжарив офігенно опитних, умних "честних" Палітіков. МОЛОДЕЦЬ🤗😊. Це нада вміти.
napalm
Ні. Чекаємо на:
1. Відміну закону про мову.
2. Початок переговорів з сепаратистами.
3. Відновлення подачі води і електроенергії в Крим.
4. Відновлення авіасполучення з кацапією.
5. Відновлення і розширення еконмічних стосунків з ***********.
6. Закон про продаж землі.
Во-вторых, политика в Украине обещает быть интересной, непредсказуемой. А это повышает тонус людей, они начинают интересоваться процессами в стране. Растёт осознанность и у нерадикальной категории граждан.
В-третьих, блогеры и ведущие прошедшие в Раду, десакрализируют ее. Рада перестаёт быть сборищем «богатых уродов и бездельников», повышается доверие к ней со стороны обычных граждан.
В общем, выборы очень удачные, но войну бы надо уже закончить и территории вернуть.
Поэтому меня вообще не бомбит от противоположного мнения. У меня жена голосует за пороха и норм
Ну ты и лох ,, редкостный .
Уверена, что чем ближе итоги, то тем сильнее будет меняться риторика Голоса и Батькивщины. Они-то считали себя "золотой акцией", необходимой СН для коалиции, и меньше чем за премьерское кресло не пошли бы. А там, глядишь, можно начинать продавливать тему с "правление канцлера по типу Германии". А теперь не они, а СН будет диктовать условия их коалиции
Верить никому нельзя,
все врут,
все воруют -
ну, кроме нашего узкого круга, -
Президент всей УКРАИНЫ Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. .
Гончаренко в прямом эфире , заявил , если он проиграет - станет к л о у н о м на "прямом" !
Но если верить глазам и ушам - больше в несколько раз..."
(с) Цой
......
А вы шо, спокойно будете пять лет Львивське пить? Вам бы своего Махницкого и Швайку на смереке повесить, Тягнибоку фэйс подрихтовать до неузнаваемости да Фарионше скинуться всей партией на валерьянку, то может быть и я бы за Свободу проголосовал. Если бы у вас было такое вменяемое большинство как Андрей Ильенко. А так судя по форуму бал правит гестапо в вышивках, причем через одного у челов вышиванка шоколадом припачкана...
Смотрите, со свинарчуками не ************ до совместных гой-парадов! Это же надо, когда ваши побратимы под Иловайском с вами по-русски говорили, то все нормально было, а сейчас мне тут советуют успеть в Кремль стебаться от шоколаднонародной ненависти! Ахренеть - чем дальше в тыл тем жирнее патриоты и вышивании расвышиванистей! А самая крутая все равно у Марины Порошенко.
Вся надежда, шо вы не будете, как Порошенко, подставлять шо-то новой власти...
Какой Шукшин не москаль, а кой-шо про жизнь и он знал. Как он некоторым писал: Ой, не надо делать мне добро - не делайте хоть зла!
В таком раскладе на месте Вакарчука и Юли я бы отказался от коалиции - всё равно Слуги будут решать всё и так, что и как хотят, самостоятельно, а ответственность за возможные провалы будут делить на всех - кому это надо ?. Раз такой кредит доверия от народа, пусть тогда сами за всё отвечают - за уровень жизни, за войну, за коррупцию, за внешнюю политику.
"Партия Шария" - 38 млн грн.
**** за шо платити цим сепарам з моїх грошей.